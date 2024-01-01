Leevia 是第一个意大利平台，允许您根据意大利有奖竞赛法规和欧洲隐私法 (GDPR) 创建、管理和监控在线竞赛。它为营销和传播机构以及大品牌提供服务，以收集合格的潜在客户、吸引社区并在 Instagram、Facebook 和 Twitter 上建立品牌知名度。 Leevia 的解决方案已被 RCS Media Group、Publicis、Puma、Mercedes、Campari、Ketchum、Grana Padano、Pirelli 和 LG 等意大利市场领先企业采用。 Leevia平台的产品分为4个套件： * 增长套件，增加现有用户数据库并细分社区。该套件中的所有产品（Giveaway、Instant Win 等）都可以通过 API 集成。 * 认知套件，提高品牌认知度。该套件的旗舰产品是与当下社交网络集成的 Instagram 大赛。 * 参与套件，吸引现有用户。产品中有测验和民意调查。 * 游戏化套件，最大限度地提高潜在客户开发活动的转化率。

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