替代项 - Leadership Connect

Sales.Rocks

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Sales.Rocks 是领先的销售支持和自动化平台，其使命是改变日常销售和营销。该项目于 2018 年底在荷兰鹿特丹成立，团队由 10 人组成。该平台提供高精度的公司​​和联系人数据。它基于先进的过滤系统，包括 50 多个数据过滤器。它全面概述了公司简介，详细介绍了公司基本信息、销售信号、技术和联系方式。 Sales.Rocks 数据库提供了来自全球 241 多个国家和地区的 1.15 亿多家公司和超过 2 亿个联系人的完整资料。我们结合不同的工具，为整个销售和营销团队提供完整的自动化平台，并通过先进的点滴营销和 LinkedIn 自动化简化他们的日常活动。我们帮助特别提款权找到初步外展的线...