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Layman Law 是一款法律人工智能工具，旨在帮助专业人士快速轻松地理解复杂的法律语言。它简化了法律文件，使用户更容易理解合同的实质细节，而无需支付昂贵的法律费用。 该工具提供了一系列功能来支持这一目标。专业人士可以上传 PDF 并接收复杂法律术语的答案，使他们能够轻松浏览文档。 Layman Law 还包括一个浏览器扩展程序，使用户能够以任何语言获取任何法律术语的法律清晰度，无论他们在哪里在线。 该扩展程序充当阅读伙伴，立即解码复杂的法律术语并提供清晰度。如果用户遇到令人困惑的法律条款，他们只需将其放入外行法律转换器中，该转换器就会立即解释其含义。 此外，专业人士可以与外行法律人士就他们的法律文件进行对话，获得他们可能遇到的任何问题的答案。 Layman Law 提供多种定价计划，包括免费选项以及按月和按年订阅选项，并具有转换限制、读者上传和存储容量等各种优势。总体而言，外行法律简化了法律语言，使专业人士易于理解，节省了他们在处理法律文件时的时间、成本和潜在的混乱。

网站： layman.law

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