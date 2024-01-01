Latte Social 是一款专为创作者和企业设计的人工智能视频编辑工具。它有助于创建针对社交媒体平台优化的引人入胜的短视频。 主要功能包括各种风格的动画字幕，有助于保持观众的参与度并符合品牌美学。此外，它还能够将网络研讨会和教程等长篇内容转换为适合社交媒体的小片段。 用户可以轻松地为 TikTok、YouTube Shorts 和 Instagram Reels 等不同平台重新调整内容，从而节省数小时的手动编辑时间。另一个值得注意的功能是 Latte Social 的人工智能视频生成工具。 它允许用户将脚本、博客文章或短文本提示转换为引人入胜的视频，无需手动编辑。这些视频可以使用一系列人工智能语音、视觉风格和背景音乐进行定制。 该工具支持 30 多种语言，确保可以对广泛的视频内容进行编辑和添加字幕。为了保障用户隐私和数据保护，所有上传的内容都经过加密并安全存储。 希望探索或完全访问功能的用户可以使用试用期和订阅计划。

网站： latte.social

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