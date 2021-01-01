替代项 - Larapush
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款业务管理软件，包括 CRM、电子商务、计费、会计、制造、仓库、项目管理和库存管理。社区版本是自由软件，根据 GNU LGPLv3 许可。还有一个专有的“企业”版本，它具有额外的功能和服务。该框架和核心 ERP 模块的源代码由总部位于比利时的 Odoo S.A. 策划。
Brevo
brevo.com
Brevo（以前称为 Sendinblue）可帮助您发展业务。通过电子邮件、短信、聊天等方式建立客户关系。在需要时使用您需要的工具。免费试用。
OneSignal
onesignal.com
移动推送通知、网络推送和应用内消息传递领域的全球领导者。受到 80 万企业的信赖，每天发送 50 亿条推送通知。
GetResponse
getresponse.com
GetResponse 为电子邮件营销软件、登陆页面创建器、网络研讨会托管等提供在线平台。无需信用卡即可免费试用 30 天！
SendPulse
sendpulse.com
自动化您的营销并将所有交付渠道整合到一个平台上：电子邮件、网络推送通知、短信、Viber。 © 2021
AWeber
aweber.com
立即免费试用 AWeber，获取所有解决方案来扩大您的电子邮件列表、与您的受众互动并增加销量。无需信用卡。
Sendbird
sendbird.com
让您的应用具有社交性。从 Reddit 到 Paytm 再到 Headspace，每一款深受喜爱的应用程序都离不开强大社区的支持。通过将聊天、语音或视频添加到您的应用程序中，更贴近您的需求。
Courier
courier.com
Courier 是设计和传递通知的最智能方式。设计一次，然后通过一个 API 交付到任何渠道 - 电子邮件、Slack、短信、推送等。
Customer.io
customer.io
使用 Customer.io 触发电子邮件、推送、短信、网络挂钩等。控制行为数据以个性化客户沟通并提高参与度。开始免费。
Omnisend
omnisend.com
电子商务电子邮件营销、自动电子邮件和短信 - 切换到 Omnisend 并在不增加工作量的情况下增加您的销售额。
Braze
braze.com
实时提供相关的个性化客户体验。
CleverTap
clevertap.com
CleverTap 是一家基于 SaaS 的客户生命周期管理和移动营销公司，总部位于加利福尼亚州山景城。该公司成立于 2013 年 5 月，为 8,000 多家公司提供移动应用分析和用户参与产品，包括索尼、沃达丰、Carousell、DC Comics、Go-Jek、BookMyShow 和 DealsPlus。该公司得到了红杉资本、Tiger Global Management、Accel Partners 和 Recruit Holdings 的支持。
Sender
sender.net
在您的电子邮件列表和收入之间架起桥梁。 Sender 使您能够快速、轻松地与客户保持联系并发展您的业务，同时花费更少。
MoEngage
moengage.com
MoEngage 是一个全栈解决方案，包括强大的客户分析、自动化跨渠道参与和人工智能驱动的个性化。
SALESmanago
salesmanago.com
唯一的无代码、人工智能驱动的 CDXP，具有本地构建和集成的超个性化营销执行渠道。
User.com
user.com
User.com 是一款先进的营销和销售自动化软件。我们帮助公司简化内部流程并更快地发展业务。
GoZen
gozen.io
利用人工智能驱动的有机增长平台将您的销售额和收入提高 10 倍。 通过创建 SEO 友好的内容、建立受众、自动化参与和销售，在没有广告的情况下有机地发展您的业务。
Contlo
contlo.com
向自主生成营销问好。 Contlo 是一个下一代营销平台，专为人工智能第一世界而构建。 由您品牌的人工智能模型和自主人工智能代理提供支持。
Iterable
iterable.com
与您的客户建立联系，就像您真正了解他们一样。 Iterable 是一个跨渠道营销平台，可支持统一的客户体验，并使您能够创建、优化和衡量整个客户旅程中的每一次互动。
UserWise
userwise.io
易于使用的 liveops 工具让您的玩家着迷。一站式对玩家进行细分、安排活动并查看结果。
Bloomreach
bloomreach.com
专为商业打造的数字体验平台。 Bloomreach 解决方案将统一客户和产品数据的力量与人工智能和预测决策的速度和规模相结合，因此您可以提供在任何渠道和每次旅程中都能转化的神奇体验。
Airship
airship.com
通过为企业品牌构建的客户互动平台，在客户生命周期的每个阶段传递有意义的消息。了解更多。
Connectly.ai
connectly.ai
Connectly 允许企业通过 WhatsApp 轻松创建和发送自动化、交互式和个性化的营销活动。这促进了双向对话（与短信和电子邮件不同），潜在客户和客户可以选择他们的购买旅程，从而提高参与度和转化率。 Connectly 还将客户通信集中在一个统一的收件箱中（跨 WhatsApp、SMS、Facebook Messenger 和 Instagram），使公司能够细分受众并根据其智能报告做出数据驱动的决策。
Upland Adestra
uplandsoftware.com
激发参与度的电子邮件自动化软件。 通过可推动转化的个性化内容吸引您的电子邮件受众。 Upland Adestra 是全球领先的第一人称营销电子邮件和生命周期营销解决方案提供商，为全球和成长型品牌提供服务。
Truepush
truepush.com
使用 Truepush 工具发送无限量的免费推送通知并通过推送广告获利。 通过我们的推送广告为您的网站添加额外的收入渠道。使用 Truepush 工具吸引用户，每月最多可节省 1200 美元。
ngrow
ngrow.ai
通过 AI 推送通知提高保留率。唯一的无SDK推送通知智能平台。
Knock
knock.app
开发人员的通知基础设施。 Knock 是灵活、可靠的通知基础架构，专为随您扩展而构建。
Leanplum
leanplum.com
通过优化的多渠道消息传递和活动编排建立持久且有价值的关系，从而最大限度地提高客户参与度。
Upsight
upsight.ai
Upsight 统一了全渠道分析、集成营销工具和广告优化，以最大限度地提高收入并提高整个产品组合的绩效。
Unifonic
unifonic.com
Unifonic 是一个客户参与平台，使组织能够通过卓越的全渠道体验来取悦客户。它通过统一通信渠道、消息传递应用程序和聊天机器人，简化了整个客户旅程中每个接触点的对话。 Unifonic 的解决方案将客户沟通渠道（包括文本、语音、消息传递和网络）集成到一个平台中，使公司能够建立更牢固的客户关系。随着新渠道的出现和用户偏好随时间的变化，组织依靠 Unifonic 来最大限度地提高客户参与度并优化通信投资回报。从网上银行短信到 WhatsApp 客户服务支持，Unifonic 使组织能够转变其客户体验，同时使他们能够专注于核心业务活动，而无需维护昂贵的通信基础设施。 Unifonic 将本地企业与...
Push Monkey
getpushmonkey.com
适用于 Chrome、Safari 和 Firefox 的本机移动和桌面推送通知。向忠实读者通知新内容的最简单方法
Pushify.com
pushify.com
Pushify 提供了一个仪表板，您可以通过该仪表板根据时区跨不同边界定位用户。因此，在不同地区的用户最活跃时定位他们。
Ocamba
ocamba.com
用于广告服务和推送消息传递的完整企业管理应用程序套件
NotificationAPI
notificationapi.com
NotificationAPI 是在您的产品中实现通知（电子邮件、应用内等）的最快方式。它配备了所有必要的底层集成、可视化通知编辑器和 SDK，让您可以在几分钟内创建新通知并将其集成到您的产品中。
Nashpush
nashpush.com
Nashpush 是一个功能强大且用户友好的推送通知发送平台，使世界各地的企业能够通过及时发送的个性化触发推送通知来接触、吸引和留住受众。 Nashpush 由卓越的架构提供支持，旨在随着您的业务进行扩展，并通过及时发送个性化触发推送通知来建立牢固的客户联系。您的企业如何从 NashPush 中受益： - 提高参与度； - 提高保留率； - 增加销量; - 建立品牌知名度； - 提高客户满意度。该平台直观而简单的界面允许用户只需点击几下即可管理推送通知。 Nashpush还提供全面的安全措施来确保用户数据的保护。凭借其用户友好的界面、可定制的功能和深入的分析，Nashpush 是希望最大限度地...
MonRays
monetizationrays.com
MonRays 是 SaaS 平台市场领先的自助式客户参与解决方案，用于推送通知，具有简单便捷的代码集成。为什么客户喜欢与我们合作？ 🔷PUSH 🔷... 显示更多 INED 🔷PWA（渐进式 Web 应用程序） 🔷非活动优惠 🔷POP-UP 🔷页内 🔷目标群体 🔷目标：地理/设备/操作系统/土地/域 🔷独特的推送通知：自定义功能 🔷无限订阅、发送、域名 🔷反向链接 🔷第二次优惠 🔷带统计数据的 Telegram 机器人 您想通过流量获得更多收入吗？ 01 在 monetizationrays.com 上创建帐户 02 将脚本添加到您的网站 03 设置您独特的推送 0...
MaxTraffic
maxtraffic.com
Max Traffic 是一个完整的现场营销解决方案，使用网络推送通知、退出意图和促销叠加。
indigitall
indigitall.com
indigitall 是一家提供 SaaS 营销自动化服务的国际公司，该服务允许我们的客户向其受众发送丰富、分段、交互式和基于位置的推送通知。我们覆盖整个客户生命周期，激活、转化和保留更多的用户，并让您通过我们的客户移动应用程序和网页赢得更多参与时刻。功能 自动通知 – 每次发布新更新或有新优惠时，都会向客户发送网络推送通知。或者设置提醒，如果他们几天没有访问您的网站，系统会自动向他们发送提醒。 定位细分 – 根据语言、区域、访问您网站的次数向特定客户发送通知，甚至设置您的网站您可以定位的自己的用户属性支持 Chrome（桌面和 Android）、Safari（Mac OS X）、Micros...
FoxPush
foxpush.com
无论您的订阅者在线，无论他们身在何处，甚至在他们的手机上，都可以向他们发送即时网络推送通知！它易于设置，不需要任何技术技能。向您的用户发送推送通知以提高您的参与度。 3 分钟内即可完成桌面和移动设备的设置。
FlareLane
flarelane.com
FlareLane 是一种高度个性化的 CRM 营销解决方案，利用交互式推送通知来增强客户体验。我们致力于构建世界一流的基于事件的、自动的、用户友好的推送通知服务，以提高客户保留率和收入。如需了解更多信息，请访问flalarane.com。通过快速、自动化的移动和网络推送通知提高客户参与度，从而利用 FlareLane 实现更好的业务增长。
Catapush
catapush.com
Catapush 是一个 SaaS 移动消息平台（推送和应用内），旨在帮助金融服务、公用事业和大型企业处理客户通信。比任何其他可用替代方案更可靠、可追溯和安全，与短信相比可显着降低成本。
WonderPush
wonderpush.com
网络和移动设备的通知和弹出窗口起价为每月 1 欧元。 WonderPush 是最快的平台，为 iOS、Android 和网站提供推送通知和弹出窗口。我们强大的解决方案易于设置，使数千名开发人员和营销人员能够每秒发送超过 350,000 条通知。我们的定价旨在根据您的业务进行调整，让您无需任何参与即可发送无限的通知和应用内消息。
Subscribers
subscribers.com
跳过电子邮件收件箱的长队，将消息直接发送给您的网站访问者，即使他们离开您的网站也是如此。订阅者是一种非常有效的工具，可以使用有针对性的网络推送通知重新吸引网站访问者并推动购买。什么是网络推送通知？网络推送通知是通过网站或网络应用程序直接发送给您的客户和潜在客户的网站浏览器的可点击消息。即使客户离开您的网站，网络推送通知也可以发送到客户的桌面或 Android 设备。你们有很好的伙伴。订阅者已经为当前用户发起了数百万次推送活动，其中包括从业余项目到网络上最知名的人士。以下是订阅者可以为您做的事情： 将您的通知设置为自动驾驶：朝九晚五之间有 1,000 件事要做，您没有空闲时间。我们让您轻松发送最...
PushPad
pushpad.xyz
Pushpad 是将推送通知添加到网站和网络应用程序的最简单方法。每天发送数百万条网络推送通知。 Pushpad 是适合 Web 应用程序开发人员和任何规模想要发送推送通知的网站的专业解决方案。
Noviclick
noviclick.com
Noviclick 是一个在线广告平台，您可以在其中创建广告活动。我们的来源类型是；推送流量、内页推送和弹出框流量。其中最重要的原则是： ✅ 透明度 ✅ 用户友好且快速的仪表板，具有高级定位选项 ✅ 由于我们自行开发的 3 层欺诈过滤器，几乎没有机器人流量 ✅ 对于通过我们过滤器的可疑流量自动退款 ✅ 没有奖金或促销，但利润持续较低 ✅ 足够的支持 ✅ 快速开发功能请求 因此，如果您对高质量的推送和弹出式流量感兴趣，请毫不犹豫地查看我们的网站 https://www.noviclick.com
Notix
notix.co
NOTIX 是一种多功能网络和应用内推送通知服务，用于受众参与、用户保留和货币化。支持的平台：Android、Web 演示：根据要求提供 用户指南：https://help.notix.co/en/ 您可以使用 Notix 做什么？ - 重新吸引受众 - 增加 CR - 将内容推送给目标受众 主要功能： - 应用内 - 现场通知 - 受众细分 - 推送货币化 - 并行测试选项 - 实时统计 - 从其他服务迁移数据库 -灵活的订阅提示 - API 集成 - WordPress 插件 - 内容推荐 - 触发式推送 - RSS 源 - 表情符号支持
Feedify
feedify.net
Feedify 提供了一个精益的仪表板，可以在其中自动化管理客户互动工具。 Feedify 允许创建通知、弹出窗口、调查、反馈工具（售前和售后），可以通过地理位置、浏览器、设备、国家/地区、时区等缩小范围。
AutomateWoo
automatewoo.com
为您的 WooCommerce 商店提供强大的营销自动化。 通过自动化营销来转化并留住客户，为您完成艰苦的工作。 AutomateWoo 拥有您发展商店和赚更多钱所需的工具。
AdOperator
adoperator.com
AdOperator 为联盟营销商、广告代理商和直接广告商提供广告服务，以获取用户活动、建立新受众并提高移动和桌面设备上的转化率。我们的主要广告库存推送通知和原生信息流（即将推出！）广告在健康、优惠券和电子商务、博彩、金融、移动应用程序和公用事业等垂直领域带来了令人难以置信的转化。 AdOperator 基于自助 DSP，通过各种设备提供全球流量，并具有深入的定位选项和简单的优化系统。在 AdOperator，我们的目标是创建和增强下一代内容技术，帮助营销人员覆盖所有渠道和垂直领域的数亿活跃消费者。我们专注于以用户为中心的广告和流量形式，以在不中断浏览体验的情况下加速客户获取并了解人类在线行为...
NotifyVisitors
notifyvisitors.com
使用 NotifyVisitors 营销自动化软件工具（例如电子邮件营销和 SMS 营销）提高收入并扩大业务增长。
PushPushGo
pushpushgo.com
通过网络和移动推送通知重新吸引用户。测试免费的功能丰富且符合 GDPR 的解决方案。
SmartPush
smartpush.ai
SmartPush 是一家推送通知服务提供商，可帮助企业使用网络推送通知提高客户参与度。 SmartPush 包括分段、自动消息传递、个性化通知和实时报告等功能，使企业可以轻松地在正确的时间以正确的消息立即联系用户。
MagicBell
magicbell.com
MagicBell 是一款适用于网络、移动设备和应用内的灵活通知收件箱，可在一天内完成部署，为您节省数百小时的手动编码和复杂的实施时间 - 一切都在您的品牌下。与其他通知系统不同，MagicBell 了解用户的偏好，并通过智能通知保护他们免受不必要的数字噪音的影响，使您的产品使用体验更加愉快。
Pushwoosh
pushwoosh.com
Pushwoosh 是面向高成就者的顶级移动客户互动平台。它使全渠道消息传递变得简单，允许营销人员和产品经理从一个平台发送推送通知、应用内消息、电子邮件、短信和 WhatsApp。规划并简化跨渠道的受众互动。通过 Pushwoosh 细分、沟通、实验、吸引、转化和留住移动应用用户和网站访问者，实现您所追求的增长！
Segmentify
segmentify.com
Segmentify 是一个客户参与平台，可帮助您发现如何提高客户终身价值，从而简化电子商务增长之旅。为了实现这一目标，Segmentify 提供了一系列功能，包括推荐、参与、动态捆绑等个性化解决方案；客户数据解决方案，包括细分、客户档案；跨渠道营销解决方案（例如电子邮件和推送消息）以及营销解决方案（例如搜索框、Searchandising 等）。
Gravitec
gravitec.net
你好！欢迎来到 Gravitec.net！专注于自动化和个性化的推送通知服务。我们相信，照顾好您的客户只会让您受益！这就是为什么我们竭尽全力让您的读者满意。设置每日和每周摘要，其中包含您最热门的新闻。借助 RSS to Push，确定读者的兴趣并仅自动共享最相关的内容。在贝尔的帮助下询问订阅者他们对自己感兴趣的是什么！顺便说一句，Gravitec.net 提供 3 级细分，因此您可以与读者尽可能亲密。不要忘记我们与 WordPress 的极其轻松的集成。只需点击几下即可安装我们的插件。无需编码！我们的客户平均获得 20% 的额外网站流量。想象一下，通过简单地自动化一切，您可以节省多少资源。
Kumulos
kumulos.com
借助 Kumulos，营销团队可以快速创建用户喜爱的个性化旅程，增强移动应用程序的参与度并打造终生的品牌拥护者。我们让您的团队重新掌握主动权，为他们提供所需的所有强大营销工具，以实现更好的控制、更快的增长和可衡量的结果。 Kumulos 工具包包括移动和 Web 推送通知、应用内消息、延迟深度链接、Web 到应用横幅、地理围栏和邻近营销、应用商店优化、mBaaS 和崩溃报告 - 等等！通过移动应用获利并不一定很复杂且成本高昂。找到隐藏在数据中的未开发机会，优化您的应用程序，并利用使应用程序管理变得轻而易举的见解来堵住那些泄漏的转换漏洞。 Kumulos 平台的综合性内置移动应用程序 Analy...
PushEngage
pushengage.com
欢迎来到 PushEngage，它是您释放网络和应用程序推送通知全部潜力的首要合作伙伴！在 PushEngage，我们帮助像您这样的企业通过有针对性的个性化推送通知来吸引、重新吸引和留住客户。无论您是希望提高转化率、增强客户体验还是推动重复访问，我们直观的平台都能让一切顺利进行。潜入 PushEngage 的世界，每条通知都是发展业务的机会。请继续关注有关充分利用推送通知潜力的更新、见解和技巧。让我们一起突破数字化参与的界限！
Engagespot
engagespot.co
Zapier 用于通知。 Engagespot 帮助开发人员使用单个 API 构建多渠道产品通知。 通过 Engagespot，您可以： * 在几分钟内将电子邮件、应用内、短信、推送、WhatsApp、Slack 等多种通知渠道集成到您的产品中。 * 内置模板编辑器，可跨不同渠道管理应用程序的通知内容。 * 统一的日志记录和监控，让您可以完整跟踪不同渠道的通知传递和性能。 * 强大的通知首选项管理 API 可帮助您的用户从您的应用程序设置他们的通知首选项。 * 通知批处理 API 将类似的频繁通知合并为一个通知，以避免向用户发送垃圾邮件。 简而言之，Engagespot 可以帮助您在应用...
Atomic.io
atomic.io
在您的应用程序内提供下一代客户体验。 Atomic.io 是您的应用内客户互动工具，可让您在最安全的渠道（您的应用）内快速向客户发送超个性化、可操作的消息。 Atomic.io 的阅读率高达 94%，转化率比电子邮件高 14 倍，事实证明 Atomic.io 可以提高客户参与度。我们正在为一些最大的品牌提供应用内互动，例如 ANZ、Westpac、Movember、Foodstuff、Fisher Funds、BNZ 和 Kiwi Bank。 Atomic.io 可轻松集成到您现有的 Salesforce Marketing Cloud Journey Builder，让您可以轻松地从旅程画布...