Lapa Ninja 是一个画廊，其中包含 6,312 个最佳设计灵感网站示例，以及 UI 套件、插图、图标等免费设计资源。网站类别包括 3D 网站、SaaS、电子商务、暗模式、代理、投资组合、应用程序、人工智能、美容、区块链、博客、书籍、机器人、商业、CMS、即将推出、社区、企业、创意、加密货币、文化和还有很多。 除了网站示例之外，Lapa Ninja 还提供“学习设计”部分，其中包含免费设计书籍、UI/UX 技巧、版式指南等。该网站还有一个“免费设计资源”部分，为设计师提供免费的 UI 套件、插图、图标和其他可下载资源。 Lapa Ninja 的成立是为了帮助设计师寻找灵感、学习和提高设计技能。内容是根据网络上的顶级设计策划的，并且每天更新。 Lapa Ninja 已在 Product Hunt 上得到推荐，获得了超过 1,600 票。用户可以提交自己的网站设计以在网站上展示。

网站： lapa.ninja

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