替代项 - Labellerr

Kortical

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Kortical - 端到端 ML 平台 - 可编辑代码，专为数据科学家构建，帮助准备数据、构建 ML 模型、只需点击几下即可部署可扩展模型，并使用 ML Ops 功能对其进行管理。 Kortical 是不同的，因为它是用透明度和控制构建的，其中代码是可编辑的而不是隐藏在 UI 后面。一些独特的工具包括，在构建模型之前构建新功能时对模型改进进行评分，将 NLP 的 DNN 的可解释性重新转换为文本和应用程序托管，以实现轻松可扩展的 ML 解决方案。 Kortical 是一个直观、代码可选的平台，使用起来很有趣，因为它可以与您当前的工作流程配合使用，而不是将其隐藏在笨重的 Web 应用程序后...