替代项 - Kwai
YouTube
youtube.com
YouTube是一家美国在线视频分享平台，总部位于加利福尼亚州圣布鲁诺。三名 PayPal 前员工——Chad Hurley、Steve Chen 和 Jawed Karim——于 2005 年 2 月创建了该服务。Google 于 2006 年 11 月以 16.5 亿美元收购了该网站； YouTube 现在作为 Google 的子公司之一运营。 YouTube 允许用户上传、查看、评价、分享、添加到播放列表、报告、评论视频以及订阅其他用户。它提供各种用户生成的视频和企业媒体视频。可用内容包括视频剪辑、电视节目剪辑、音乐视频、短片和纪录片、录音、电影预告片、直播以及视频博客、原创短片和教育...
TikTok
tiktok.com
TikTok，在中国被称为抖音（中文：抖音；拼音：Dǒuyīn），是字节跳动旗下的中国视频共享社交网络服务。字节跳动是一家总部位于北京的互联网科技公司，由张一鸣于 2012 年创立。它用于制作3至15秒的音乐、对口型、舞蹈、喜剧和才艺视频短片，以及3至60秒的循环短片。字节跳动于 2016 年 9 月首次针对中国市场推出抖音。随后，TikTok 于 2017 年在中国大陆以外的大部分市场推出 iOS 和 Android 版本；然而，在 2018 年 8 月 2 日与另一家中国社交媒体服务 Musical.ly 合并后，它才在包括美国在内的全球范围内提供。 TikTok 和抖音拥有几乎相同的用...
Twitch
twitch.tv
Twitch 是亚马逊子公司 Twitch Interactive 运营的视频直播服务。该网站于 2011 年 6 月推出，是大众兴趣流媒体平台 Justin.tv 的衍生产品，主要专注于视频游戏直播，除了音乐广播、创意内容之外，还包括电子竞技比赛的直播，以及最近的“在现实生活中”的流。网站上的内容可以实时观看，也可以通过视频点播观看。 Twitch 的受欢迎程度超过了其大众兴趣的同类产品。 2013年10月，该网站拥有4500万独立浏览者，到2014年2月，它被认为是美国互联网峰值流量的第四大来源。与此同时，Justin.tv 的母公司更名为 Twitch Interactive，以代表焦...
Rumble
rumble.com
Rumble 是您的版权管理视频平台。托管、分发您所有的专业、社交和病毒视频并从中获利。
Vimeo
vimeo.com
Vimeo 是一个视频托管、共享和服务平台，总部位于纽约市。 Vimeo 在无广告的基础上运营，而是通过为视频内容制作者提供订阅计划并提供包含视频创作、编辑和广播工具、企业软件解决方案以及视频制作工具的软件即服务 (SaaS) 来获取收入。视频专业人士与客户和其他专业人士建立联系。 Vimeo 专注于在各种设备上传输高清视频。 该网站最初由 Jake Lodwick 和 Zach Klein 于 2004 年创建，作为 CollegeHumor 的衍生产品，用于在同事之间分享幽默视频，但为了支持 CollegeHumor 的日益普及而将其搁置一旁。 IAC 于 2006 年收购了 Colle...
抖音
douyin.com
抖音是一个帮助用户表达自我，记录美好生活的短视频平台。
Dailymotion
dailymotion.com
Dailymotion 是一家法国视频共享技术平台，主要由维旺迪 (Vivendi) 所有。北美发布合作伙伴包括 BBC News、VICE、Bloomberg 和 Hearst Digital Media。 Dailymotion 在全球范围内提供 25 种语言和 43 个本地化版本，其中包括本地主页和本地内容。它每月拥有超过 3 亿独立用户。
快手
kuaishou.com
快手是一款国民级短视频App。在快手，了解真实的世界，认识有趣的人，也可以记录真实而有趣的自己。快手，拥抱每一种生活。 Pinyin: Kuaishou
优酷
youku.com
视频服务平台,提供视频播放,视频发布,视频搜索,视频分享 Youku is a video hosting service based in Beijing, China.
Cloudflare Stream
cloudflare.com
无服务器直播和点播视频流 - 使用一个 API 上传、存储、编码和交付直播和点播视频 - 从 Cloudflare 的全球网络即时流式传输视频 - 不到 5 分钟即可立即开始直播
Wistia
wistia.com
Wistia Inc. 是一家位于马萨诸塞州剑桥的视频软件公司。 Wistia 为企业提供视频托管服务，并具有分析和营销功能。截至 2017 年，据称有 30 万家公司使用 Wistia。截至 2018 年，Wistia 拥有 87 名员工。
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斗鱼
douyu.com
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Dingit.tv
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