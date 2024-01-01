Kupid AI

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Kupid AI 是一个沉浸式聊天平台，为虚拟朋友和同伴提供个性化的深度对话。 Kupid AI 中的 AI 同伴模拟人类般的陪伴和支持，提供独特的 AI 关系体验。 用户可以在平台上探索不同兴趣的AI灵魂伴侣，如烹饪、艺术、游戏、自然等。该网站的服务条款明确规定，网站上的内容是人工智能生成的，与真人的任何相似之处都是偶然的。 该平台的隐私政策解释了如何收集和使用用户数据，并且 cookie 有助于垃圾邮件检测和基本分析。用户可以注册创建他们的人工智能灵魂伴侣，或者登录与平台上已有的同伴交谈。 该平台欢迎反馈，并设有 Telegram 社区，用户可以加入该社区与其他成员互动。总而言之，Kupid AI 提供了一种与 AI 同伴互动的新颖方式，同时探索各种兴趣并找到个性化的陪伴。

网站： kupid.ai

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