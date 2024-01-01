替代项 - Kudoboard
Sendoso
sendoso.com
Sendoso 是领先的发送平台，为企业提供在整个买家旅程中与客户互动的新方式，帮助企业脱颖而出。
&Open
andopen.co
为关心的公司提供更好的礼物。培养销售、营销、人力资源和客户体验团队之间的关系并建立忠诚度。
Tremendous
tremendous.com
大规模在国际范围内发送数字支付。即时交付、无忧兑换、数百种奖励选择。在我们易于使用的平台上购买、发送、跟踪、管理和品牌化您的付款。
Karrot
karrotmarket.com
Karrot 是当地最大的社区市场，可买卖和交易新旧家居装饰、家具、时装等。加入我们不断壮大的拥有超过 1000 万经过验证的用户的社区！
Xoxoday
xoxoday.com
企业的奖励、激励、福利和支出基础设施。 数千家各种规模的企业，从初创企业到大型企业，都使用 Xoxoday 的商业货币来发送奖励、福利、激励和支付支出。
Giftcardsify
giftcardsify.com
Giftcardsify 是一个充满活力和创新的在线平台，彻底改变了人们购买和使用礼品卡的方式。该公司成功地将数字货币世界与电子礼品卡的便利性融为一体，提供了一种安全、快速、简单的在线交易方法。
SWAG.EU
swag.eu
SWAG.EU 创造卓越的产品体验，帮助提升您的品牌。我们设计、采购、制造和分销优质的个性化产品……我们的速度真快。我们很自豪能够成为您在欧洲所有定制赠品需求的首选合作伙伴。我们提供各种高品质产品，我们的网站使您可以轻松设计和订购定制商品。我们的专家团队将在整个订购过程中提供支持和指导，以确保您的定制赠品正是您想要的。相信我们能够提升您的品牌并通过我们的产品和服务给人留下持久的印象。
Alyce
alyce.com
Alyce 是一个基于人工智能的礼品平台，可帮助企业通过个性化礼品建立关系、加速销售并提高品牌知名度。营销、销售和客户团队使用 Alyce 打开新业务之门，并在整个生命周期中培养和奖励忠诚的客户。
Wellable
wellable.co
Wellable 的健康平台帮助组织建立有吸引力的员工健康计划、提升员工体验并转变文化
Snappy
snappy.com
Snappy 是一个一体化的企业礼品平台，利用体验和快乐的力量将世界各地的人们联系起来。
Crewhu
crewhu.com
Crewhu 是唯一为 MSP 构建的结合了 CSAT、NPS、员工认可和游戏化的平台。跟踪对提高员工敬业度、客户满意度和达成更多交易最重要的指标！
BHN Rewards
bhnrewards.com
BHN Rewards（以前称为 Rybbon）是用于发送、跟踪和管理数字奖励计划的一体化解决方案。借助 BHN Rewards，可以轻松整合来自热门品牌（包括 Amazon、Visa 和 Mastercard）的自动奖励，以提高参与度、提高响应率、产生品牌认知度和忠诚度并激励员工。 BHN Rewards 已被 3,000 多名客户使用，已向 184 个国家/地区发送了超过 300 万份奖励。公司使用 BHN Rewards 进行营销、市场研究和员工奖励，包括： - 潜在客户开发活动 - 推荐营销计划 - 基于客户的营销 (ABM) 关系建设 - 客户宣传/忠诚度计划 - 在线评论/推荐 -...
TruCentive
trucentive.com
TruCentive 是一款一体化激励履行和奖励交付平台，为企业提供与员工、合作伙伴和客户互动的新方式，帮助企业脱颖而出。通过整合电子礼品卡、商品和资金交付的数字交付，公司可以提高现有计划的有效性并改善关系。 TruCentive 拥有全球超过 88,000 种电子礼品选项、数千种商品选项、通过存款到借记卡、PayPal、Venmo、Visa、MasterCard、AMEX 付款，并与流行的营销、销售和人力资源工具集成，是成功的人力资源、需求生成、基于客户的和客户体验计划。调查|员工激励 |网络研讨会 |评论 |推荐 |测试版计划 |谢谢你|临床试验|贸易展览|演示 |感言 |会议 |活动及更...
eGifter Rewards
egifterrewards.com
eGifter RewardsTM 有多种不同的方式购买礼品卡，包括批量购买礼品卡和 API 交付。我们的礼品卡平台提供简单的帐户设置和强大的报告，以便您可以优化每次购买。使用 ACH、电汇或信用卡批量购买礼品卡。您可以将个性化礼品卡奖励和奖励直接发送到他们的收件箱。即时交付礼品卡以获得奖励、激励和健康！无需最低限度或长期承诺。免费帐户设置。
Giftogram
giftogram.com
Giftogram 是一个免费的全球平台，可帮助企业在几分钟内发送带有所选设计、徽标和自定义消息的礼品卡和预付卡。基于选择的理念，接收者可以决定在哪里从数百家当今最受欢迎的零售商那里兑换礼品券。我们的使命是让礼品和奖励变得轻松发送、有意义，从而帮助公司与员工和客户建立更好的关系。请访问giftogram.com，了解有关Giftogram 如何改变企业礼品、激励和支出的更多信息。
Awardco
award.co
Awardco 通过价值驱动的认可和奖励提高生产力、减少支出并构建文化。通过 Awardco 与 Amazon Business 和德勤的独特合作关系，访问全球最大的奖励网络，并为您的员工奖励获得税务合规支持。在一个简单易用的平台上享受任何类型的美元兑美元识别计划。
CorporateGift.com
corporategift.com
企业礼品是一个礼品平台，专为持续的程序性礼品而开发。购买、存储和设置所有内容一次，然后在几分钟内提高参与度。我们的解决方案围绕三大支柱组成：确保收件人满意度的各种产品、实现无缝过程控制的先进技术和自动化，以及随时准备提供最佳实践和支持以确保满足每个客户需求的专家团队。
SwagUp
swagup.com
SwagUp 是唯一的端到端 Swag 管理平台。我们相信 swag 非常强大，但使用起来也极其复杂。我们所做的一切都是为了让赠品的制作和运输过程尽可能简单。我们的平台使您能够一站式管理产品设计、创作、采购、库存管理、简化分销和全球物流。我们强大的功能，例如兑换（精美的礼物体验）、商店（在我们的平台内构建您自己的精美商店）和集成（根据 HRIS、CRM 等中的事件触发赠品分配）为您提供赠品管理所需的一切自动驾驶。我们通过控制自己的技术和运营来垂直运营该流程，以便能够提供无与伦比的客户体验。前往 swagup.com 了解更多信息！
Stadium
bystadium.com
体育场使全球团体礼物、奖励和赠品变得简单而个性化，无论规模或距离如何。我们让世界各地的收件人选择他们想要的内容以及发送地点，消除猜测并最大限度地提高每次交换的影响。无论您是要感谢客户还是入职员工，Stadium 都是一个一体化平台，让您的员工无论身在何处都可以参与其中并进行庆祝。请在此处致电，与我们讨论如何设置订单：https://www.bystadium.com/book-a-call/
IncentivePilot
incentivepilot.com
IncentivePilot 是面向销售支持领导者的领先游戏化和创新平台。轻松管理数百万美元的预算，在几秒钟内发送数千份奖励，并为您的团队提供最好的礼物，即选择奖品的权力。通过内部营销活动跟踪参与度并掌控您的销售支持计划。无论您需要吸引注意力的钩子还是激励行动的胡萝卜，Incentivepilot 都能满足您的需求。
StoreCash Perks
storecashperks.com
StoreCash 是为您的员工、合作伙伴或用户发送、管理和接收礼品卡的最简单方法。借助我们简单的电子礼品卡、数字钱包、平台和 API 选项，没有比这更简单的方法可以让您的用户满意！
RepeatMD
repeatmd.com
通过移动奖励销售更多高利润服务。 RepeatMD 通过忠诚度计划和患者融资帮助医疗水疗中心和美容提供商留住客户。
Prezzee Business
business.prezzee.com.au
在 Prezzee，我们的使命是通过非凡的数字礼物时刻建立人与人之间的联系，从而改变礼物格局。我们相信，送礼对于送礼者和收礼者来说都应该始终充满魔力，每次都能以合适的礼物和良好的客户体验达到目标。我们还认为，无论您身在何处，都应该可以轻松地随时向任何人发送礼物。 Prezzee Business 让企业送礼变得简单。加入数百家领先企业的行列，使用 Prezzee 奖励员工、客户和客户。只需点击几下即可完成所有操作！我们跳出礼品盒的思维，确保每个企业都能获得独特的礼品体验，使用带有您公司徽标或所选设计的联名 Prezzee 智能电子礼品卡，可兑换数百个品牌。 Prezzee Business 具...
Prezzee
prezzee.com.au
在 Prezzee，我们的使命是通过非凡的数字礼物时刻建立人与人之间的联系，从而改变礼物格局。我们相信，送礼对于送礼者和收礼者来说都应该始终充满魔力，每次都能以合适的礼物和良好的客户体验达到目的。我们还认为，无论您身在何处，都应该可以轻松地随时向任何人发送礼物。 Prezzee Business 让企业送礼变得简单。加入数百家领先企业的行列，使用 Prezzee 奖励员工、客户和客户。只需点击几下即可完成所有操作！我们跳出礼品盒的思维，确保每个企业都能获得独特的礼品体验，使用带有您公司徽标或所选设计的联名 Prezzee 智能电子礼品卡，可兑换数百个品牌。 Prezzee Business 具...
Prepaidify
prepaidify.com
Prepaidify 是一家领先的数字礼品卡网站，成立于 2018 年 7 月。我们专注于为客户提供来自顶级国内品牌的各种数字礼品卡，包括 Google Play、iTunes、星巴克、Nordstrom 等。在 Prepaidify，我们致力于为消费者和企业提供无缝、无忧的购买体验。我们的礼品卡有多种面额，可以通过电子邮件以数字方式交付，为我们的客户提供无与伦比的便利和价值。在 Prepaidify，我们的使命是通过将加密货币和零售世界结合起来，彻底改变零售行业。我们相信未来加密货币将被广泛接受为主要货币形式，并且我们致力于使这一愿景成为每个人的现实。我们的目标是使用户能够使用现有的礼品卡基...
Pazcare
pazcare.com
一张卡即可获得雇主提供的所有津贴（食品、燃料、电信、礼品、L&D 等）。让您的员工最大限度地享受税收优惠并通过 Pazcard 计划每月开支。无论是通过 Zomato 订购食物还是从附近的百货商店购买杂货 - Pazcard 都是您的员工需要使用的唯一工具。
Offiga
offiga.com
Offiga 是印度首个企业礼品仪表板，可简化各种规模企业的礼品赠送流程。它提供了一系列功能，包括跟踪所有订单的实时状态、管理员工或客户地址、下载订单状态摘要以及更多即将推出的功能！凭借其用户友好的界面和强大的集成，我们的仪表板可帮助人力资源和采购团队更高效地管理礼品。超过 100 家全球领先公司信赖 Offiga 来满足他们所有的礼品需求。
HiThrive
hithrive.com
认可和奖励员工的最简单方法。与 Slack 和 Microsoft Teams 集成，以提高认可度和参与度。您的团队会重视的有意义的认可。
Giftly
giftly.com
Giftly 正在彻底改变人们赠送和接受礼物的方式。总部位于旧金山的初创公司通过使礼品卡比以往更加个性化、可定制、美观和有趣，颠覆了每年 100B 美元的礼品卡市场。
PerkSweet
perksweet.com
PerkSweet 是一个员工敬业度和奖励平台，可让您轻松地向您的团队表示感谢、祝贺、告别、干得好等等。 PerkSweet 提供直观的奖励和兑换流程、无限的数字团体卡和自动网络功能。 PerkSweet 允许您的公司直接在员工身上花钱并向您的团队展示您的关心。 PerkSweet 与 Slack 无缝集成。在 Slack 应用商店上查看我们！