Kualitee 是一个人工智能驱动的测试管理平台，可帮助团队简化测试流程并更快地交付高质量的软件。它提供了一套全面的功能，包括测试用例管理、测试执行、缺陷管理以及报告和分析。它的 Gen AI 引擎 Hootie 根据用户故事和测试场景生成测试用例。通过强大的可追溯性，Kualitee 可以轻松查找和修复错误，让您的软件变得最好。您可以选择云或本地计划，并与许多其他领先的软件工具集成。 Kualitee 具有高度可扩展性和可定制性，使其成为各种规模团队的理想选择。

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