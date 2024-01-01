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KTern.AI 是 SAP Spotlight 合作伙伴，其愿景是激发和普及以 SAP 为中心的数字化转型即服务 (DXaaS)。借助 DXaaS 自动化平台，KTern.AI 确保企业客户和合作伙伴的 SAP 投资取得成功。 KTern.AI 是提供认知、行业云数字工作场所以及部落知识智能和数据驱动的超级自动化的全球领导者。 KTern.AI 简化了 SAP 评估、绿地、转换、SDT、升级和 AMS 项目、测试、自定义代码适应和变更影响挖掘方面的工作。 KTern.AI 在端到端 SAP 数字化转型周期中提供持续的自动化价值，从而将转型加速 7 倍，总体工作量减少 24%。 KTern.AI 提供 5 个数字自动化流，以提高企业 SAP 数字化转型的成功率：(1) 数字地图 - 通过快速全面的评估来规划您的 SAP 转型 (2) 数字项目 - 确保 SAP 转型中的高效治理远程高效项目 (3) 数字化流程 - 利用部落知识库和诚信主导的经验来协调您的 SAP 流程生命周期 (4) 数字化实验室 - 通过 SAP 测试智能获得最终控制并确保您的业务可靠性 (5) 数字化矿山 - 避免业务中断提供无风险发布、优化测试和智能 SAP DevOps 您可以通过以下方式联系我们：https://ktern.com/contact 电子邮件：[email protected]
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