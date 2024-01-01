替代项 - Koxy AI

BuildShip

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BuildShip 是一个低代码可视化后端构建器，可让您立即交付 API、计划作业、后端云功能。在人工智能的支持下，创建您自己的工作流程节点，连接到任何工具、数据库并为您的应用程序创建可扩展的后端。 BuildShip by Rowy Inc. 得到了顶级投资者的支持，包括 Worklife VC 的 Brianne Kimmel、Guillermo Rauch（Vercel 首席执行官）、Nat Friedman（Github 前首席执行官）、Balaji Srinivasan、AI Grant、Joseph Jacks（OSS Capital）和高管来自 Google、Figma 等。