Korewa.AI 是一个人工智能驱动的聊天平台，动漫迷可以利用该平台创建、发布具有记忆、情感和个性的逼真动漫角色并与之交谈。 该平台采用视觉小说风格，并利用专门针对动漫角色调整的人工智能文本模型。 Korewa.AI的用户可以上传自己喜欢的动漫角色的图像，定制他们的记忆、性格特征、表情和情感，并与他们交谈。 角色可以记住对话，并且他们的对话会随着时间的推移而演变。此外，用户可以公开发布他们创建的角色，任何人都可以与他们交谈。 Korewa.AI 提供两种定价计划：演示版​​和高级版。演示计划提供对功能较弱的演示 AI 模型的访问（每月消息有限）、对用户生成的角色的访问、用于测试角色的草稿编辑器、对角色创建的访问以及发布角色的能力，而高级计划则包括完全访问权限最强大、最具情感的角色模拟模型、访问用户生成的角色、无限消息、用于测试角色的草稿编辑器、访问角色创建以及发布角色的能力。 Korewa.AI 的创建者是一位名叫 Ruel Alarcon 的 18 岁本科生，也是动漫迷，他的目标是将逼真的人工智能带入动漫世界。 尽管该服务需要订阅费，但该平台为动漫迷提供了生动而小众的体验，并且其独特之处在于其视觉和情感角色模拟模型，以及专门针对动漫角色和粉丝的人工智能。 此外，该平台利用人工智能文本模型，可以模拟情绪，其准确性超越其他类似服务。

网站： korewa.ai

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