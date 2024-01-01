替代项 - Kong
Postman Web
postman.com
Postman 使 API 开发变得简单。我们的平台提供的工具可简化 API 构建过程的每个步骤并简化协作，以便您可以更快地创建更好的 API。
Apigee
google.com
Apigee 是 Google Cloud 的一部分，可帮助领先公司设计、保护和扩展应用程序编程接口 (API)。免费试用 Apigee。
Stoplight
stoplight.io
使用 Stoplight，您可以比其他 API 工具更快地创建 OpenAPI 描述、文档、模拟服务器，而无需在一个集中式平台上具备专业知识。
AppMaster
appmaster.io
AppMaster 是新一代无代码平台，用于自动化业务流程并通过代码生成为网络和移动设备构建本机应用程序。
Mockaroo
mockaroo.com
免费的测试数据生成器和 API 模拟工具 - Mockaroo 可让您创建自定义 CSV、JSON、SQL 和 Excel 数据集来测试和演示您的软件。
SwaggerHub
swaggerhub.com
加入成千上万使用 SwaggerHub 的开发人员来构建和设计出色的 API。立即注册或登录。
Tray.io
tray.io
Tray.io 是最先进的集成平台，用于连接您日常使用的工具。使用我们的可视化工作流程编辑器轻松简化流程。通过点击或代码进行构建。
SnapLogic
snaplogic.com
SnapLogic 是一家商业软件公司，提供集成平台即服务 (iPaaS) 工具，用于连接云数据源、SaaS 应用程序和本地业务软件应用程序。 SnapLogic 成立于 2006 年，总部位于加利福尼亚州圣马特奥。SnapLogic 由 Informatica Gaurav Dhillon 前首席执行官兼联合创始人领导，并获得了 Andreessen Horowitz、Ignition Partners、Floodgate Fund、Brian McClendon 和 Naval Ravikant 的风险投资。截至 2017 年，该公司已筹集 1.363 亿美元。 2015 年 12 月 1...
Kernex
kernex.io
Kernex 是一个无头 CMS，可让您轻松构建自己的 API 并管理您的内容。
Workato
workato.com
Workato 是 Gartner MQ 的领导者，它不仅仅是一个 iPaaS。它是一个可供业务和 IT 部门使用的智能自动化平台。它支持数千个企业和工作流程用例，因此您可以自动化一切。
Backendless
backendless.com
可视化应用程序开发平台，使应用程序构建直观且易于管理，无需任何代码。
Rasayel
rasayel.io
Rasayel 是一个客户沟通平台，帮助企业通过 WhatsApp 和其他社交消息渠道向客户销售产品并为其提供支持。功能亮点： - 具有双向消息传递功能的共享团队收件箱 - WhatsApp 聊天机器人 - WhatsApp 广播和批量消息传递 - 开放 API 和 Webhooks - 自动化 - 集成（Shopify、HubSpot、2000 多个带有 Zapier 的应用程序等） - 适用于 iOS 和 Android 的移动应用程序Android Rasayel 快速、可靠且直观。使用 Rasayel 的共享团队收件箱，您可以通过 WhatsApp 管理客户对话，确保高质量的销售对话，...
elastic.io
elastic.io
基于微服务的混合集成平台，用于跨不同的基于云和本地应用程序、平台和数据库的实时数据同步。
People Data Labs
peopledatalabs.com
在人员数据实验室，我们正在构建最大、最准确的人员数据真实来源。我们提供超过 15 亿个人的简历、联系方式、社交和人口统计信息数据集，并按您需要的规模提供给您。注册免费 API 密钥并开始免费丰富个人资料，无需信用卡。
Tinybird
tinybird.co
Tinybird 是为开发人员提供的无服务器分析后端。摄取流数据，使用 SQL 分析和丰富数据，并立即将结果发布为低延迟、动态 REST API。
Presto API
prestoapi.com
PrestoAPI 是唯一用于生成 REST API 的无代码、基于云的工具之一。它可以让开发人员立即从任何数据源生成 RESTful API，从而消除现代移动、Web 和物联网应用程序的后端开发。
Zuplo
zuplo.com
更快地交付高质量 API：Zuplo 的 API 网关可帮助小型和大型团队将 API 快速、安全地投入生产，并提供改变游戏规则的开发人员体验。
Informatica
informatica.com
Informatica（纽约证券交易所股票代码：INFA）是企业云数据管理领导者，通过帮助企业实现其最关键资产的变革力量，将数据和人工智能带入生活。我们创建了一个新的软件类别，即 Informatica 智能数据管理云™ (IDMC)，它由人工智能和端到端数据管理平台提供支持，可跨几乎所有多云、混合系统连接、管理和统一数据，实现数据民主化并帮助企业实现业务战略现代化。大约 100 个国家/地区的客户以及财富 100 强企业中的 86 家客户依靠 Informatica 来推动数据主导的数字化转型。信息学。数据和人工智能诞生的地方。™
Ambassador
getambassador.com
大使使营销人员能够利用口碑的力量来增加客户、推荐和收入。他们的营销人员友好型软件简化了推荐营销，自动化了注册、跟踪、奖励和管理客户、附属机构、影响者和合作伙伴的过程。全球的消费品牌和 B2B 公司正在利用大使的开创性软件快速实施、扩展和优化他们的推荐营销计划、合作伙伴和联属计划以及影响者活动。
Checkly
checklyhq.com
为开发人员提供令人愉快的主动监控。 Checkly 是现代堆栈的 API 和 E2E 监控平台：可编程、灵活且喜爱 JavaScript。
Jitterbit
jitterbit.com
连接 SaaS、本地和云应用程序，同时立即将智能注入任何业务流程。了解有关 API 与 Jitterbit 集成的更多信息。
Qodex.ai
qodex.ai
Qodex.ai 通过 AI 驱动的自动化简化您的 API 自动化测试 — 无需编码，无需手动操作。 Qodex.ai 为您的 API 套件提供无缝创建、监控和协作，使您能够专注于创新，而不是集成。借助 Qodex.ai，您可以： - 自动化您的 API 收集 - 自动化您的 API 自动化测试 - 自动化您的 API 文档 - 自动化您的模糊测试 - 自动化您的负载测试 - 自动化您的暴露分析 所有这些都是零编码工作和零手动工作。
Blobr
blobr.io
Blobr 是一个开发者门户，可实现更多转化并提高销售额 通过 Blobr： - 通过决定访问条件和货币化模型，根据您的条件分发 API； - 通过授予对包含文档、代码片段等的精益界面的访问权限，提供难忘的体验， - 通过详细的分析了解您的用户行为并快速采取行动。
Choreo
choreo.dev
Choreo 是一个内部开发者平台即服务，旨在加速数字体验的创建。借助 Choreo，您可以轻松构建、部署、监控和管理云原生应用程序。 Choreo 允许开发人员专注于他们的代码，而不是构建或维护平台。 Choreo 提供的一些功能包括： - 应用程序架构：领域驱动开发、微服务架构、版本管理 API 管理：API 治理、网关、开发人员门户、生命周期管理、API 市场、API 安全性、API 分析 - 平台工程：CI/CD 、GitOps、发布管理、配置、秘密、成本优化 - 基础设施管理：容器和 K8s、无服务器、环境、防火墙、负载平衡、地理路由、DNS、多云 - 安全性：零信任、加密、秘密管理...
Xano
xano.com
无需代码即可为您的应用程序构建强大、可扩展的后端的最快方法。 Xano 是超过 50,000 个中小企业和企业应用程序值得信赖的后端。
Boomi
boomi.com
Boomi iPaaS 解决方案通过智能集成和自动化帮助您推动业务的未来。使用 Boomi 连接一切、无处不在。
Formcarry
formcarry.com
你的 <form> 但它确实有效。将您的 HTML <form> 转换为功能齐全的内容 获取电子邮件通知、上传文件、与其他应用程序集成。 3 分钟即可完成设置并免费使用。
Userparser
userparser.com
Userparser 是用户代理解析器和 IP 地址查找 API，可将用户代理和 IP 地址转换为详细的分析数据。用户代理解析器和 IP 查找 API 是两个可用于帮助识别用户位置的工具。用户代理解析器通过查看用户浏览器发送的 HTTP 标头中包含的信息来工作。此信息包括用户的操作系统、浏览器类型和其他详细信息。 IP 查找 API 使用 IP 地址数据库根据 IP 地址对用户进行地理定位。用户代理解析器和 IP 查找 API 都可用于近似用户位置和设备检测，但它们具有不同的优点和缺点。用户代理解析器对于通过移动电话访问互联网的用户来说更加准确，因为这些设备通常在其 HTTP 标头中发送更详细...
RSS API
rssapi.net
通过 REST API 轻松解析 RSS、ATOM 和 JSON-Feeds，并通过 Webhooks 接收新项目！
Hyphen API
hyphenapi.com
为开发人员和企业提供的即用型 API 集合。可以通过简单的 REST API 调用直接集成。