替代项 - Konch.ai
Otter
otter.ai
Otter 是一款智能笔记应用程序，可帮助您记住、搜索和分享您的语音对话。 Otter 创建的智能语音笔记结合了音频、转录、说话人识别、内联照片和关键短语。它可以帮助商务人士、记者和学生在会议、采访、讲座以及任何重要对话中更加专注、协作和高效。
Reclaim
reclaim.ai
Reclaim 是一款智能日历助手，可以在您的日历上灵活安排时间来处理您想要关注的任何事情。
Fireflies.ai
fireflies.ai
记录、转录和搜索您的会议！ Zoom、GMeet、Teams、Webex 等的自动会议记录。
Krisp
krisp.ai
在远程会议、播客和录音期间享受没有背景噪音和回声的高清语音。 Krisp 可防止噪音干扰，提高生产力和专业水平。
Notta
notta.ai
录制并转换您最喜爱的播客、新闻和谈话广播、Discord 聊天、Zoom Classes 音频到文本。您可以播放录音并编辑文字记录、添加注释、标签、插入图像以捕获每次对话中的有价值信息。
Webex
webex.com
Webex Webinars（以前称为 Webex Events）是一个可扩展的网络研讨会平台，可以为每个人（从小型会议到大量全球观众）创造引人入胜且有影响力的体验。使网络研讨会具有包容性、吸引力和互动性： • 通过主持的问答、实时投票、聊天、表情符号反应和手势识别来鼓励积极参与 • 让与会者用自己喜欢的语言聆听，并在会议中提供现场口译员 • 更深入地探讨主题或鼓励联系举办分组会议 大规模举办专业和定制的网络研讨会 • 管理观众在活动之前、期间和之后看到的舞台和内容 • 通过定制品牌选项和主题策划与会者注册体验 • 之前与共同小组成员排练整个演示上线 • 可容纳多达 100,000 名与会者 ...
Sessions.us
sessions.us
通过互动会议和网络研讨会让您的参与者惊叹不已。 Sessions 在 1 个平台上提供一切：日程安排、成绩单、房间、云存储和人工智能。
Rewatch
rewatch.com
为您的整个团队提供支持的视频 Rewatch 是协作视频工作区，旨在帮助团队了解更多信息并快速采取行动。
tl;dv
tldv.io
适用于 Zoom 和 Google Meet 的人工智能会议记录器 - tl;dv。 探索基于 GPT 的会议软件来视频录制、转录、突出显示和共享您的在线会议。免费试用 tldv！
MeetGeek
meetgeek.ai
MeetGeek 是一款人工智能会议助手，可以自动视频记录、转录、总结并提供每次会议的关键见解。
Grain
grain.com
通过 Zoom 实时录制、转录、剪辑和分享视频。现代团队的必备工具。
Fellow
fellow.app
Fellow是会议的最佳工具。从一对一会议到团队会议，制定协作会议议程、分配行动项目并记录决策。
Demodesk
demodesk.com
Demodesk 是智能客户会议平台，可帮助您提高销售速度并增加收入。免费试用，了解顶级公司为何使用 Demodesk 来增强其整个收入团队的能力。
Sembly
sembly.ai
Sembly 记录、转录并生成带有会议纪要的智能会议摘要。适用于 Zoom、Google Meet 和 Microsoft Teams。堪称最聪明的AI团队助手！
Vowel
vowel.com
召开富有成效的会议的最简单方法。 视频会议、实时会议转录、即时录音以及协作议程 + 笔记 — 全部集中在一处。
Fathom
fathom.video
记录、转录并突出显示您通话中的重要时刻。将自动生成的通话记录发送到您的 CRM。
UpdateAI
update.ai
UpdateAI 是世界上第一个也是唯一一个为客户成功经理构建的数字助理。通过集成到 Zoom，我们可以自动记笔记、捕获和分配行动项目、识别风险并提供产品反馈。更好的是，我们可以帮助您起草后续电子邮件并为明天的电话做好准备。世界各地的 CSM 使用 UpdateAI 减轻了压力，并发现他们第一次赢得了行政工作的战争。
Avoma
avoma.com
即使在经济低迷时期，您的收入和生产力也会翻倍 - 且预算不会增加一倍 拥有一体化的人工智能会议助手和收入智能解决方案
Laxis
laxis.com
从每次客户对话中获取最大价值 Laaxis AI 会议助手通过以最小的努力自动捕获和提取每次客户交互中的关键见解，为收入团队提供支持。
BuildBetter.ai
buildbetter.ai
借助 20,000 个成功团队背后的排名第一的产品助理，缩短创收时间。 将未利用的数据（例如通话录音）转化为最有价值的交付成果。
Team O'clock
teamoclock.com
Team O'clock 是敏捷团队的会议主持人，通过人工智能辅助回顾、每日站立会议和规划扑克评估会议提供效率、协作和速度。它通过异步或同步会话适用于远程或混合团队。所有提供的服务都与协作和跟踪工具无缝集成，例如 Slack、Microsoft Teams、Jira、Asana、Linear 和 Basecamp。
Meetingflow
meetingflow.com
Meetingflow 为协作团队提供客户会议优化专为具有战略性、协作性收入动议的团队而构建，销售代表可以通过 Meetingflow 做好更充分的准备、更积极地参与并更快地跟进。
Scribbl
scribbl.co
使用 Scribbl 改变您的会议体验 – 这是一款终极人工智能驱动的工具，可提高生产力和协作。告别记笔记的麻烦，拥抱高效会议的新时代。 Scribbl 可以轻松捕获、转录和记录您的会议，确保您不错过任何一个节拍。 我们先进的人工智能将每次会议分解为易于理解的主题和行动项目，从而简化了审核流程。借助 Scribbl 的 Chrome 扩展程序，实时标记关键时刻，在实时讨论和会后分析之间建立无缝桥梁。 分享见解从未如此简单。无论是与您的团队还是外部利益相关者，Scribbl 直观的共享功能都可以让您快速有效地传播信息。
Spinach.io
spinach.io
Spinach.io 帮助开发团队从日常站立开始，养成更健康的会议习惯。 — 准备异步站立 — 提供更清晰的更新 — 成为更好的听众 — 自动发送笔记到 Slack — 每天都可以节省时间！
Equal Time
equaltime.io
Equal Time 是虚拟会议的人工智能助手。 Equal Time 不仅限于会议转录和自动化行动项目，还有助于促进更具包容性的会议。我们的技术可帮助您降低声音，并获得有关如何提高领导力的个性化建议。稍后使用可搜索和可共享的记录查看会议的详细信息。通过估算所产生的费用来深入了解会议的费用。使用破冰活动、会议计时器和查轮活动来让您的会议变得有趣。今天就免费开始吧！ www.equaltime.io Equal Time 由两名科技领域女性于 2021 年创立，现已迅速发展壮大，拥有一支敬业且才华横溢的团队，他们热衷于提高数字工作空间的生产力和包容性。在 Equal Time，我们的使命很明确—...