替代项 - Kompyte
SEMrush
semrush.com
SEMrush 提供 SEO、PPC、内容、社交媒体和竞争性研究的解决方案。受到全球超过 6000000 名营销人员的信赖
Ahrefs
ahrefs.com
Ahrefs.com 是一个著名的反向链接和 SEO 分析工具集。 目前，我们凭借最大的实时链接基数、庞大的索引和最快的索引更新速度从众多其他类似服务中脱颖而出。 我们不断改进所有算法，为客户提供最新鲜、最真实的反向链接数据。除此之外，我们尝试跟踪 SEM 和 SEO 领域的所有新趋势，并确保这些趋势在 Ahrefs 的新功能中得到反映。
SE Ranking
seranking.com
面向企业主、代理机构和 SEO 专家的领先 SEO 软件。跟踪您的排名、监控竞争对手、发现技术错误等，起价为 18.6 美元/月。
Similarweb
similarweb.com
Sameweb 是一家面向企业和中小型企业 (SMB) 客户的数字情报提供商。该平台提供网络分析服务，并向用户提供有关其客户和竞争对手网络流量的信息。
Keyword.com
keyword.com
以前的 SerpBook.com — 跟踪、查明和验证 SEO 工作所需的一切。向重要的人展示和报告。
Data.ai
data.ai
data.ai（原 App Annie）为应用程序分析数据提供易于使用的平台和工具。与我们一起更有效地运行您的应用程序业务的每个阶段。
Serpstat
serpstat.com
智能而强大的工具，用于 ✓ 反向链接分析 ✓ 排名跟踪 ✓ 关键词研究 ✓ 竞争对手分析 ✓ 网站审核。
Sensor Tower
sensortower.com
推动应用程序增长的数据 Sensor Tower 为您提供数据和见解 需要掌握移动应用程序生态系统。
Contify
contify.com
Contiify 是一个支持人工智能的市场和竞争情报平台，用于跟踪竞争对手、客户和行业细分的信息。
Pathmatics
pathmatics.com
Pathmatics 广告商数据库和数字营销情报平台为竞争对手的数字广告策略带来透明度。
Seobility
seobility.net
用于网站优化和 Google 顶级排名的一体化 SEO 软件和工具
A-INSIGHTS
a-insights.eu
A-INSIGHTS 是用于财务基准测试、竞争分析和绩效监控的一体化平台。用战略洞察取代猜测，立即释放数据驱动决策的力量。我们通过从准确和最新的来源收集战略数据、清理这些数据并通过补充来源丰富它们，为您提供超越数字的故事，帮助您取得成功。在量身定制的仪表板中查找有关行业同行、供应商和客户的所有重要竞争洞察和即用型 KPI 基准。我们的专业专家团队随时准备帮助您充分利用这些见解，以便您始终能够在需要时获得所需的备份。
VisualPing.io
visualping.io
可视化是监控网站变化的最佳工具。只需输入您想要监控的 URL 并选择一个区域 - 我们会在检测到更改时通知您。 Visualping 是一个简单的解决方案，专注于自动执行检查网站（任何网站）是否有更改的繁琐任务。我们对我们的技术进行了微调，以服务于数十个用例，包括竞争对手监控、视觉回归和污损监控、合规性监控、监管情报、价格和缺货监控以及 SEO 监控。来自 165 个国家/地区的超过 200 万用户和 85% 的财富 500 强公司使用 Visualping。 Visualping 通过多用户管理、高级报告、API 访问和专门支持为大大小小的公司提供支持。
Crayon
crayon.co
Crayon 的竞争情报软件工具套件可帮助您发现并抓住机会，从而创造可持续的业务优势。
Apptopia
apptopia.com
移动世界的可操作数据——我们提供世界上每个移动应用程序和发布商的性能数据。这些数据点可通过 API 和/或我们直观的网络工具获得。我们不仅为您提供数据，我们还为您提供答案。移动发行商和开发商、服务提供商和投资者每天都使用我们经济实惠的竞争情报工具来了解和监控竞争对手、为业务战略提供信息并识别新兴消费者的兴趣和趋势。 Apptopia 的独特之处在于它还能够提供 SDK 识别和分析、类别级别分析以及可定制的行业报告。我们还提供一整套用户获取工具。效果数据（适用于 50 多个国家/地区）包括下载量、DAU、MAU、会话数、排名、用户保留率、跨应用使用情况、SDK 分析、IAP 收入、广告收入、广告...
42matters
42matters.com
42matters 是移动和联网电视 (CTV) 应用程序智能的领先提供商。我们最先进的机器学习算法可提供对应用程序市场的全面洞察，使组织能够建立更强大、更明智的业务。我们跟踪 12 个领先应用商店中超过 1700 万个已发布和未发布的应用程序，包括 Google Play、Apple App Store、Amazon Appstore、华为 AppGallery、腾讯 MyApp、Roku Channel Store、Apple TV tvOS App Store、Amazon Fire TV、Google TV、三星智能电视应用程序、LG Content Store 和 Vizio Sma...
Web CEO
webceo.com
WebCEO 是下一代互联网营销平台，为您提供 23 种强大的工具，用于关键词研究、排名跟踪、域名分析、SEO 审核、内部链接分析和反向链接跟踪、社交媒体管理、付费搜索管理、竞争对手研究等。 Web CEO 的白标功能使数字机构可以自由地定制报告并使其看起来很专业。
Thinknum
thinknum.com
随着经济活动在线化，新的数据踪迹被留下。 Thinknum 的专有机器学习算法实时索引公共网络，以创建超过两打结构化数据集。我们跟踪全球超过 500,000 家上市和私营公司的职位列表、员工人数、社交媒体吸引力、员工情绪、产品定价、商店位置等。客户通过 API 或用户友好的 UI 访问我们的数据。没有其他网络数据供应商可以与我们的历史和实时数据的广度、深度和质量相媲美。
PriceShape
priceshape.com
PriceShape 是一家软件即服务 (SaaS) 公司，专门为电子商务公司和品牌提供竞争对手价格监控，帮助他们赢得更多销量并实现收入最大化。我们帮助在线卖家根据竞争对手的数据（包括价格、库存和品种）优化其定价策略。借助 PriceShape，您可以全面了解竞争对手的产品价格，并显示在您的个性化仪表板中。我们还专注于为用户提供适合各种需求的各种动态定价规则和策略。利用这些功能可以为我们的客户提供所需的定价灵活性，以根据他们的竞争状况改进决策。此外，我们让您有机会在 Google 购物 Feed 中使用有竞争力的定价知识。通过我们的 Feed 编辑器，可以在您的 Feed 中插入价格标签，从而...
Panoramata
panoramata.co
Panoramata 是一款电子商务基准测试工具，可让您监控任何品牌的数字营销策略，而无需订阅无休止的电子邮件。从我们收集的数千份新闻通讯、流程、广告、登陆页面、短信和技术堆栈中收集灵感并发现新想法，并在营销中做出更明智的决策。
KnowFirst
knowfirst.ai
KnowFirst™ API 和平台是您访问任何澳大利亚公司的多个数据集的一站式商店，在进行研究和分析时节省您的时间和资源。
Groopit
groopit.co
通过众包解决方案智取竞争对手。简化员工共享和使用竞争情报以建立竞争优势的方式。共享从未如此简单。员工可以从 Teams、Slack、Salesforce、Web 浏览器、移动应用程序或任何工作地点共享情报。只需点击三下，不到一分钟，他们就能分享高质量、定量的竞争情报，从而轻松保持领先竞争对手的地位。使用英特尔的速度快如闪电。 Groopit 在数据源和视图中聚合并提供可操作的见解。每个参与人员都可以获得最新的实时见解来指导自己的选择，从而使每个员工都能增强竞争优势。使用 Groopit 的数据访问 API 可以轻松将英特尔集成到现有企业系统中。将英特尔无缝添加到 Tableau、PowerBI...
Watchful
watchful.ai
Watchful 是第一个也是唯一一个专注于揭示竞争对手产品策略的产品策略情报解决方案。我们的解决方案有助于自动化和扩大竞争性研究，产生有影响力的见解，使产品团队能够加快交付、降低成本并促进增长。财富 500 强公司相信 Watchful 能够推动更好的决策并保持其市场领先地位。欲了解更多信息，请访问https://www.watchful.ai/
SocialPeta
socialpeta.com
SocialPeta是全球领先的广告创意洞察和分析平台，致力于为广告主和发布商提供顶级广告创意和营销策略。 SocialPeta作为重要的广告和营销情报平台，专注于广告情报、成本情报、广告创意、受众洞察、广告策略等。SocialPeta帮助用户深入分析广告趋势，并通过详细的图形化波动呈现有组织地进行。 SocialPeta 的庞大数据库取自 46 个国家的 73 个顶级出版网络。该数据库包含超过 9.8 亿条广告创意。广告、市场、成本、应用程序、受众、电子商务和品牌的情报。帮助您在所有营销决策中发展您的业务。目前，我们拥有200多家企业客户，包括Google、Supercell、iGG、Fun...
BrandOps
brandops.io
营销团队使用 BrandOps 按需获取营销最棘手问题的答案。 BrandOps 是一个营销绩效平台，可显示您的营销在所有数字渠道中相对于竞争对手、目标、业务成果、英雄品牌和行业基准的有效性。 BrandOps 通过来自评论网站、社交媒体平台、6,000 多个新闻来源、播客、搜索等渠道的数千个信号提供增长见解。 BrandOps 减轻了运营团队的数据负担。数据被自动收集、维护和理解。快速发展的公司使用品牌运营来发展业务并建立健康的营销机器。 https://www.brandops.io/
SplitMetrics
splitmetrics.com
用于 Apple Search Ads 优化、应用发布、A/B 测试、ASO 和完全托管的应用增长的产品和服务生态系统。
Beauhurst
beauhurst.com
Beauhurst 提供每家英国私营公司的数据，从筹款和专利到招聘状况和贸易数据。我们使用八个跟踪信号来详细跟踪高增长公司。此外，我们还监控更广泛的投资者和加速器初创生态系统。我们有四个专门针对不同行业构建的数据平台：BeauhurstAdvise、BeauhurstInvest、BeauhurstImpact 和 BeauhurstSales。我们的平台旨在帮助客户发现、跟踪和了解业务。
MobileAction
mobileaction.co
MobileAction 是首屈一指的移动 UA 优化平台！作为 Apple Search Ads 的官方合作伙伴，它通过数据驱动的智能工具推动移动应用的增长。 MobileAction 全面了解对于客户获取、保留和参与至关重要的动态移动环境。它可以帮助应用程序增长营销人员和所有者调动他们的策略，调整他们的路线图，渗透未开发的市场，并提高他们的投资回报率。我们的解决方案使应用程序所有者、用户获取经理和应用程序开发专业人士能够解决移动行业的复杂问题，使他们能够在不断发展的市场中塑造成功的故事。简而言之，MobileAction 帮助移动营销人员： 促进应用程序下载 解锁竞争对手的数据 发现最新趋...
Marketing Miner
marketingminer.com
Marketing Miner 是一款适用于所有数据驱动营销人员的 SEO 工具。通过 40 多种功能获得宝贵的见解，从而大幅提升您的网站排名。用户友好的界面和批量数据分析功能可以节省您的时间和精力。单击即可收集有价值的数据见解并分析多达 100,000 个关键字或 URL，以改进您的 SEO 策略。借助 Marketing Miner，您可以快速检测网站上的技术问题，找出哪些着陆页和关键字带来最多流量，进行全面的技术 SEO 审核和竞争对手分析，监控您的品牌和您的利基市场中重要关键字的提及情况，找到新的链接建设机会可以增强您的反向链接资料并制定成功的内容营销策略。热门功能： - 关键字研究 ...
Adthena
adthena.com
Adthena 是一个屡获殊荣的付费搜索广告市场情报平台。我们独特的人工智能技术和机器学习模型可以让您清楚地了解市场变化以及竞争对手在搜索领域的所有举动。这意味着您可以做出明智的战略决策，并从 PPC 预算中获得更多价值，从最大化投资回报率到保护您的品牌。强大的东西。而且你无法在其他地方得到它。与我们合作，制定您的成功付费搜索策略。奖项与认可： -- 最佳软件创新（本地视图） - 2021 年美国搜索奖 -- 最佳搜索软件工具（本地视图） - 2021 年美国搜索奖 -- 最佳软件创新（本地视图） - 2021 年英国搜索奖 -- 最佳数据使用 (PPC) - 银奖（Adthena x Sta...
MediaRadar
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MediaRadar 屡获殊荣的广告智能解决方案可针对参与媒体销售、规划或购买流程的人员提供及时的跨媒体见解。媒体销售团队依靠 MediaRadar 来开拓新业务、创建引人注目的推介并与合适的买家建立联系。代理商和营销人员使用 MediaRadar 创建最佳媒体组合、监控竞争对手并发现新的广告机会。
Klue
klue.com
Klue 是一个由人工智能驱动的竞争情报平台，旨在帮助产品营销人员和 CI 团队收集、策划和提供可操作的竞争对手洞察，以帮助销售人员赢得更多业务。 Klue 使企业销售团队能够通过提供有关竞争对手的动态洞察来赢得更多业务。该平台以独特的方式汇集了外部竞争情报和您所在领域团队的内部知识。然后，销售人员无论身在何处都可以轻松访问信息。由产品营销人员构建，旨在为组织在各种竞争环境中提供优势。
GTM Buddy
gtmbuddy.ai
GTM Buddy 的销售支持平台通过相关、可信且引人注目的内容帮助销售代表建立客户关系并增加收入。
ReportLinker
reportlinker.com
人工智能。在几秒钟内生成情报交付成果。通过分析和表示快速洞察复杂的环境。 ReportLinker 是一个人工智能驱动的市场情报平台，可加速获取全球行业洞察。
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人工智能支持的分析可减少广告支出并增加销售额。 BOSCO™ 可以预测在所有渠道中将在线支出分配到何处以获得最大回报，使您能够以 96% 的准确度预测未来绩效。