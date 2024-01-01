替代项 - Kombo
Tray.io
tray.io
Tray.io 是最先进的集成平台，用于连接您日常使用的工具。使用我们的可视化工作流程编辑器轻松简化流程。通过点击或代码进行构建。
NexHealth
nexhealth.com
NexHealth | #1 患者体验平台 - 让更多患者使用 NexHealth 进行在线安排、通信、数字表格等。
entri
entri.com
Entri 是自定义域的 API。我们使您的应用程序能够轻松连接、保护、销售和支持自定义域。
Duffel
duffel.com
我们提供强大的 API，使任何旅游企业都可以在几分钟（而不是几个月）内搜索、预订和销售来自世界领先航空公司网络的航班。
Merge
merge.dev
Merge 的统一 API 使开发人员只需集成一次，即可让客户访问超过 150 个 HRIS、ATS、会计、票务和 CRM 集成。
Aurinko.io
aurinko.io
Aurinko 为核心通信功能提供支持，并提供开箱即用的 CRM 同步逻辑以及随时集成的 Gmail 和 Outlook 附加组件，允许业务平台（CRM、ATS、PM、PRM、LMS）实现智能关系管理。 *** CRM 同步逻辑 *** 启用智能关系管理 - 捕获电子邮件和日历活动并将其自动添加到 CRM 记录中，以预测已关闭/赢得的机会、检测丢失的 CRM 联系人并建议新的联系。 - 双向同步日历事件、联系人和任务，以了解关键关系和参与程度。 - 数以千计的 Salesforce CRM 用户使用经过验证的同步引擎。 *** 统一邮箱 API（电子邮件、日历、联系人、任务） *** 增强您的...
Phyllo
getphyllo.com
Phyllo 是一个数据网关，可直接从源平台访问创作者数据。 Phyllo 构建了与每个创作者平台连接的底层基础设施，维护这些平台用于管理创作者数据的系统的实时数据馈送，并提供规范化的数据集，以便企业可以以简单的方式利用创作者数据但有影响力。
Yapily
yapily.com
通过 Yapily 的开放银行 API 在几分钟内连接到 19 个国家/地区的数千家银行。访问数据、处理付款等等。你会建造什么？ 通过开放银行推动您的产品创新。连接到 Yapily 的开放银行平台，为消费者和企业账户提供覆盖英国和欧洲最广泛的服务。
Railz
railz.ai
Railz 正在为金融的未来构建最大的金融数据网络。我们的目标是在具有未来思维的金融机构和公司与其中小企业客户的财务数据之间架起桥梁。我们的会计数据即服务™解决方案使金融机构和金融科技公司能够快速处理混乱的数据并理解这一切。通过我们的单一 API，您可以从主要会计和金融服务提供商获取您所需的财务数据。使用 Railz 轻松获取实时会计数据、同步和分析。
Pyas
pyas.io
Pyas 是面向初创公司和独立开发人员的日历集成 API 解决方案。只需几分钟而不是几个月即可构建您的日历集成功能。轻松与 Google 日历和 Microsoft Outlook 集成。集成 Zoom 和 Google Meet 进行视频会议，全部使用单个 API。
Pinwheel
pinwheelapi.com
Pinwheel 致力于通过解锁薪资系统的 API 访问权限来创建更公平的金融系统。 Pinwheel 提供了一个平台，允许消费者将其工资帐户连接到任何应用程序。通过建立将这些系统连接到银行、贷方和其他服务提供商的管道，我们帮助服务不足的消费者在最需要的时候公平地获得当今的金融产品。
Truv
truv.com
与薪资账户最安全、最可靠的 API 连接，可实现收入和就业验证、直接存款转换等。
StackOne
stackone.com
凭借其强大的统一 API 产品，StackOne 正在改变 SaaS 提供商构建令人难以置信的集成的方式。借助 StackOne，企业可以轻松连接多个工具和数据源，从而跨不同平台和应用程序创建无缝体验和可扩展解决方案。 StackOne统一API旨在简化集成流程，让企业通过与StackOne的一次集成即可轻松集成多个数据源。这使其成为想要简化运营并减少与手动集成相关的时间和成本的企业的理想解决方案。 StackOne Unified API 的突出特点之一是其灵活性。该平台支持多种集成方法，包括 REST、SOAP 和 GraphQL，并为流行的应用程序和服务提供一系列预构建的连接器。这意味着...
API2Cart
api2cart.com
API2Cart 有助于将您的服务与多个购物车集成。它是 1 个 API，在所有不同的购物平台上以相同的方式工作，因此，如果您的客户在不同的平台上拥有商店，您不必为每个平台一一创建单独的 API 集成，您只需通过一。您可以轻松增加支持的平台数量。您可以从客户的商店获取（检索）有关产品、订单、客户、发货和其他类别的数据，并将其发送回商店。我们与超过 35 个平台集成，其中包括 Shopify、Magento、Bigcommerce、Woocommerce。
Truto
truto.one
Truto.one 使公司能够通过统一的 API 为客户提供跨 HRIS、ATS、CRM、服务台、票务、支付网关、订阅平台、会计、电子商务和电子邮件的集成。
Cobalt
gocobalt.io
Cobalt 是一个嵌入式集成平台，可提供连接 SaaS 应用程序的无缝体验。借助 Cobalt，SaaS 公司可以以白标和本机方式为其客户提供集成。 Cobalt 的目录快速增长，包含 250 多个预构建集成，只需一个 API 即可广泛覆盖众多应用程序。这使得 SaaS 公司能够增强他们的产品，在人力资源、CRM 和会计等各个类别中提供深度集成，而不会压垮他们的工程团队。 Cobalt 的平台设计直观，确保易用性和高效的集成管理。
Unified.to
unified.to
“一个 API 集成所有内容”——我们是用于 SaaS 集成的统一 API 开发者平台。软件团队可能需要数月时间才能构建一个客户集成请求。借助 Unified.to，您可以在短短几小时内启动客户所需的所有集成。 Unified.to 是唯一一个允许开发人员访问统一 API 端点、数据模型、Webhooks 和身份验证的平台，以快速添加与 78SaaS 类别（包括 HR、ATS、CRM 和身份验证）的领先系统的集成。我们决心为您提供一个完全统一的 API 解决方案，您会自豪地称之为自己的解决方案。更快地部署通过一个统一 API 将面向客户的集成添加到您的产品中，而无需牺牲开发资源或路线图。设置并...
Codat
codat.io
Codat 帮助银行与企业客户建立更深层次的联系。我们提供的产品可以轻松访问、同步和解释客户财务软件中特定用例的数据，例如为供应商提供商业卡计划和承销商业贷款。全球最大的银行都使用 Codat 来增加钱包份额、减少客户流失并扩大业务规模。我们得到了领先投资者的支持，包括摩根大通、Canapi Ventures、Shopify、Plaid、Tiger Global、PayPal Ventures、Index Ventures 和 American Express Ventures。
Apideck
apideck.com
Apideck 使开发人员能够通过一组涵盖会计、CRM、HRIS、ATS、文件存储、项目管理和电子商务的统一 API 大规模构建集成。节省时间和维护成本，使工程师可以专注于核心产品。我们帮助 Invoice2go、Degreed、Gong 和 Personio 等全球 SaaS 公司通过单一平台加速其集成战略。
Nylas
nylas.com
全球数十万开发人员使用 Nylas 来提高速度，并通过最先进的 API 无缝构建可定制的电子邮件和日程安排功能。 Nylas 是唯一一个让开发人员通过单一集成普遍访问电子邮件、日历和联系人提供商的平台。开发人员及其团队越来越多地求助于 Nylas 来快速、安全地启动关键功能，使他们能够在基础设施上花费更少的时间，而将更多的时间用于构建具有无限潜力的软件。请访问 www.nylas.com 了解更多信息，并在 LinkedIn、Twitter 和 YouTube 上关注我们。
Alloy Automation
runalloy.com
Alloy 是一个嵌入式集成平台，工程和产品团队使用它来简化和加速集成开发的各个方面 - 从用户可定制性到轮询基础设施。
Finch
tryfinch.com
就业系统排名第一的 API。 从业界最大的 HRIS 和薪资提供商网络解锁组织、薪资和福利数据。
Terra
tryterra.co
API 使您能够通过单一来源与 Garmin、Fitbit、Apple、Google、Polar、Eight Sleep、Oura 等可穿戴设备集成。
Hotglue
hotglue.com
通过嵌入式 iPaaS 简化您的 SaaS 集成。 与客户使用的平台构建本机集成速度提高 10 倍。
Integration Labs
integrationlabs.co
商业财务数据的统一 API。 集成实验室让您可以轻松地与企业客户的财务数据进行交互。 领先的 SaaS、支付和金融服务公司使用单一 API 跨客户的会计、商业和支付平台无缝检索和同步数据。 借助集成实验室，B2B 公司只需集成一次即可连接到 30 多个会计、支付和电子商务集成，并为发票融资、数字借贷、费用管理、自动应付账款/应收帐对账等构建创新的业务工具。