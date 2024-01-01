替代项 - Kobiton
Postman Web
postman.com
Postman 使 API 开发变得简单。我们的平台提供的工具可简化 API 构建过程的每个步骤并简化协作，以便您可以更快地创建更好的 API。
UserTesting
usertesting.com
可用性测试和研究工具可通过 UserTesting（Human Insight Platform）改善您的在线客户体验。 G2 排名第一的 CX 行业软件。
BrowserStack
browserstack.com
BrowserStack 是一个云 Web 和移动测试平台，使开发人员能够跨按需浏览器、操作系统和真实移动设备测试其网站和移动应用程序，而无需用户安装或维护虚拟机、设备或模拟器的内部实验室。他们有四种主要产品——Live、App Live、Automate 和 App Automate。 用户可以从超过 1,200 种按需的真实移动设备、浏览器和操作系统中进行选择，并依靠安全、稳定和可扩展的基础设施来支持数千个并发手动和自动测试。 这项基于订阅的服务由 Ritesh Arora 和 Nakul Aggarwal 于 2011 年在印度孟买创立，从那时起，它就获得了全球 Web 开发社区的广...
Hotjar
hotjar.com
Hotjar 是一家行为分析公司，分析网站使用情况，通过热图、会话记录和调查等工具提供反馈。它与 Google Analytics 等网络分析工具配合使用，可以深入了解人们如何浏览网站以及如何改善客户体验。 Hotjar 成立于 2014 年，由来自 20 个国家/地区的 100 多名团队成员完全远程运行，并在全球超过 500,000 个站点上使用。
Qase
qase.io
用于手动和自动测试的单一工作区。开发和质量保证团队的测试管理系统有助于提高软件测试工作。
Userfeel
userfeel.com
即用即付 用户测试工具，无需订阅或月费。从我们的高品质测试人员小组中获得更好的见解，每位测试人员仅需 30 美元。
Ghost Inspector
ghostinspector.com
直接在浏览器中为您的网站或应用程序构建或记录自动化测试。连续运行它们以捕获错误和回归。无需编码。
Sauce Labs
saucelabs.com
全球最大的 Web 和移动应用程序持续测试云。访问网络浏览器、移动模拟器、模拟器和真实的移动设备。
Virtuoso
virtuoso.qa
功能性 UI 和端到端测试工具。 结合机器人流程自动化、AI/ML 和自然语言编程，提供无与伦比的创作体验，同时将测试维护减少到接近于零。
Browserling
browserling.com
在线跨浏览器测试。
TestProject
testproject.io
所有人免费测试自动化。社区供电。 TestProject 是一个免费的端到端测试自动化平台，用于 Web、移动和 API 测试，由排名第一的测试自动化社区提供支持。
UiPath
uipath.com
UiPath 是一家全球机器人流程自动化 (RPA) 软件公司，由 Daniel Dines 和 Marius Tîrcă 在罗马尼亚创立，总部位于纽约市。该公司的软件监控用户活动，以自动执行重复的前台和后台任务，包括使用客户关系管理或企业资源规划（ERP）软件等其他业务软件执行的任务。 2020年12月，该公司秘密申请首次公开募股，并于2021年4月21日公开发行。
GetWhy
getwhy.io
GetWhy 是一家下一代洞察公司。 GetWhy 的端到端洞察平台由 Gen. AI 提供支持，以前所未有的速度提供一流质量的消费者洞察，而成本仅为传统洞察公司的一小部分。 GetWhy 将您的营销理念、概念或内容呈现在观众面前，并将他们的视频响应收集为可行的见解。我们训练我们的 Gen AI 平台在几分钟内执行人类需要几天时间才能完成的任务： - 转录语音， - 进行情感和情绪分析，以及 - 在您选择的尽可能多的视频采访中识别和收集关键见解。从研究问题到见解仅需 4 小时。因此，您可以更少地专注于分析，而更多地专注于创建切中要害的概念、产品和活动。
UserZoom
userzoom.com
用户体验研究，做得对。借助 UserZoom 的用户体验洞察系统，您可以更深入、更快地挖掘，在整个产品开发生命周期中提供卓越的数字体验。
Rainforest QA
rainforestqa.com
Rainforest 的 QA 平台结合了无代码测试自动化和专业 QA，可帮助您发布高质量的软件。
LambdaTest
app.lambdatest.com
下一代移动应用程序和跨浏览器测试云 通过我们的下一代提供无与伦比的数字体验 AI驱动的测试云平台。确保在所有设备和浏览器上提供卓越的用户体验。
Loadster
loadster.app
Loadster 是一款适用于高性能网站和应用程序的云混合负载测试解决方案。对站点进行负载测试以查找瓶颈、提高稳定性并优化用户体验。
Global App Testing
globalapptesting.com
全球应用测试是一种众测解决方案，使 QA、产品、用户体验、工程、本地化和数字团队能够在超过 189 个国家/地区测试他们的产品和体验，超过 90,000 名经过专业审查的专业人员在真实环境中使用真实设备对数百种设备组合进行测试。我们将对您的软件进行访问、翻译质量、本地和文化细微差别的测试，以便您能够在您所在的或即将推出的每个市场中获得知名度。包括 Meta、Microsoft、Google、BBC 和 iHeartMedia 在内的数百个领先品牌都依赖 Global App Test 的平台可以提高产品质量，使敏捷和 DevOps 团队能够更定期地发布并获得重要的反馈来解决问题，或对用户旅程进...
Userlytics
userlytics.com
利用我们最先进的用户研究平台和超过 160 万的全球小组来改善您的客户和用户体验。
Waldo
waldo.com
Waldo 是唯一从头开始构建的无代码测试解决方案，不涉及任何脚本，可以有效地扩展测试自动化，并且不必在发布速度和产品质量之间进行选择。
Reflect
reflect.run
极快的自动化测试。 Reflect 使回归测试易于创建且易于维护。高增长团队使用 Reflect 来捕获错误，而不会减慢开发速度。
JunoOne
juno.one
与 juno.one 合作！探索前所未有的工作效率。 juno.one 是面向全球软件开发公司、软件交付公司和软件集成商的一流 ADLM 解决方案。在 30 天的免费试用版中，您可以创建各种项目、监督测试流程的正确管理、控制、组织并使其有效。
Meticulous
meticulous.ai
通过重放用户流量，自动捕获 Web 应用程序上的视觉回归。开箱即用测试，无维护负担。
Mailosaur
mailosaur.com
Mailosaur 是电子邮件测试软件，可让您捕获和测试电子邮件，帮助您构建、测试和展示您的产品。
Testsigma
testsigma.com
Testsigma 是一个功能强大的开源测试自动化平台，开箱即用，只需几分钟即可为 Web 应用程序、移动应用程序和 API 创建测试。 Testsigma 的完整平台统一了传统分散测试堆栈的所有功能。 - 无需设置，直接在云端注册，或使用 docker 镜像进行本地部署 - 用简单的英语创建测试脚本或记录用户操作，自动转换为可编辑步骤 - 在各种浏览器和云上直接运行无基础设施测试设备 -检查执行后立即生成的逐步结果和详细报告 -AI 自动修复不稳定的元素和测试步骤，因此您无需维护它们 -与 Jenkins JIRA、Slack、Trello 和其他几种工具的一键集成- 使用支持各种自动化操作...
Userback
userback.io
#1 可视化用户反馈平台 用户反馈 [@#!#+$?%] 很难。这就是为什么 20,000 多个软件团队选择 Userback 来自动化、简化和构建他们的反馈循环（从收集到关闭）。 - 通过上下文应用内视频和屏幕截图丰富反馈 - 优先考虑用户真正需要的功能和修复 - 集成到现有的工作流程和项目平台中
Endtest
endtest.io
构建、维护和执行测试可能非常复杂且耗时。 Endtest 低代码平台允许团队中的任何人为 Web 和移动应用程序构建高覆盖率测试，而无需高级 QA 工程经验。
Keysight
keysight.com
是德科技帮助创新者探索、设计并将改变世界的技术变为现实。 作为业界首屈一指的全球创新合作伙伴，是德科技以软件为中心的解决方案为整个设计和开发环境的工程师提供服务，使他们能够快速实现未来的突破并降低风险。 是德科技充分利用其作为全球领先的测试和测量提供商的优势，如今帮助创新者通过快速解决设计、仿真和测试挑战来突破工程界限，帮助创造最佳的产品体验。 无论您是希望改进设计和开发流程、优化和保护网络，还是利用人工智能和数字孪生在 6G、视音频和电动汽车、物联网或量子计算等技术方面取得领先地位，是德科技都可以加速整个领域的创新具有基于最准确测量的智能见解的工作流程。我们融合了技术知识、测量科学专业知...
Witbe
witbe.net
Witbe 是体验质量 (QoE) 行业的领先创新，它提供了一种屡获殊荣的方法来监控向任何设备（PC、智能手机、STB）上的任何交互式服务（电话、视频、Web）用户提供的 QoE，以及通过任何网络（固定、移动、OTT）。自 2000 年成立以来，Witbe 不断发展壮大，现已受到 50 个不同国家 300 多家客户的信赖。广播公司、运营商、内容提供商和应用程序开发商都依靠 Witbe 机器人来确保完美的服务。 Witbe 是一家在 Euronext Growth (ALTWIT.PA) 上市的上市公司，在世界各地设有办事处，包括巴黎、纽约、圣何塞、丹佛、蒙特利尔、伦敦和新加坡。
Autify
autify.com
Autify 是一个无代码测试自动化平台，允许任何人执行自动化测试。它使用人工智能 (AI) 来维护测试场景。