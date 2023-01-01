替代项 - Knowtworthy

Contentware

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ontentware 是一个人工智能驱动的加速器，可以在几分钟内产生高影响力的营销活动。这几乎消除了广告活动创建的繁琐、劳动密集型过程。 Contentware 的独特之处在于它可以生成整个营销活动（而不仅仅是副本），从而为您和您的团队节省大量时间。 Contentware 使用生成式 AI 和网页链接生成完整的电子邮件和社交媒体帖子活动，以宣传您的活动、网络研讨会、出版物、博客文章、文章、白皮书等。事实上，任何需要促销的事情都可以创建活动。 Contentware 编写的副本是专门为营销活动定制的。但高质量的文案只是营销活动的一个要素。 Contentware 还制作活动电子邮件和社交媒体帖...