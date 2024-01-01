替代项 - Klarna
Skeepers
octoly.com
领先的影响者营销平台 Octoly 通过大规模连接经过审查的微影响者和消费者，帮助品牌提高知名度、建立信任并促进销售。品牌利用我们精心策划的社区创建社交媒体帖子和电子商务评论，以换取优质产品。
Emplifi
emplifi.io
优化数字客户旅程。 Emplifi 的客户体验软件和社交媒体管理软件的统一平台缩小了 CX 差距。
Dacast
dacast.com
Dacast 的视频流软件是领先的在线视频和托管平台。利用视频 API 和 24/7 支持流式传输直播和点播视频。
EasyStore
easystore.co
各种规模的品牌都可以通过 EasyStore 在店内和网上拓展业务。
Syte
syte.ai
发现它。购买它。通过视觉搜索体验提升电子商务绩效，将购物者与他们喜爱的产品联系起来。
Whisbi
whisbi.com
Whisbi 为 B2C 企业提供移动优先的对话式销售和营销平台。我们的解决方案为销售和营销专业人员创造了提高销售转化率、提高现场参与度并提供差异化在线客户体验的机会。 Whisbi 将视频通话、聊天、聊天机器人、点击通话或传统电话等所有联系渠道整合到一个集中式数据驱动的 UI 中，供您的客户使用。 Whisbi 通过 BI 引擎增强，在正确的时间为正确的客户提供正确的渠道。 Whisbi 解决方案可轻松与现有基础设施集成，从呼叫中心到实体商店和虚拟展厅。在网站上简单地包含该解决方案就可以提供真正的全渠道客户体验，从而显着提高在线转化率。我们为销售和营销提供世界一流的对话平台，并能够分享特...
degpeg
degpeg.com
Degpeg 是一个基于云的实时商务平台，通过网络和移动设备上的多流媒体提供更好的客户体验，同时支持 30 多个社交平台，从而增加和增强任何产品/服务的在线销售和营销。产品： 直播交流平台 直播交流平台帮助企业通过音视频互动方式与潜在客户实时联系。它有效地将销售线索转化为销售，创建个性化互动以培养信任。通过弥合线下商店和线上消费者之间的差距，确保无缝连接和便利。此外，该平台通过客户和服务中心之间的视频通话提高运营效率，简化流程并提高客户满意度。功能： 聊天收件箱 呼叫路由跟踪位置 添加通话人员 通话录音 与 Web 和应用程序屏幕共享集成 直播电视 Degpeg 使品牌能够推出直播电视，从而可...
CommentSold
try.commentsold.com
CommentSold 是北美直播销售技术的领导者，拥有 4,000 多家零售商，销售超过 1.5 亿件商品，终身 GMV 超过 3.5B+。 CommentSold 的技术持续为各种规模的企业提供一流的解决方案，以提供引人入胜的实时视频商务体验。凭借针对销售点系统、仓库优化、实时销售、营销自动化、购物应用程序和网上商店的端到端解决方案，CommentSold 提供企业在线发展所需的一切。
Plobal Apps
plobalapps.com
Plobal Apps is a comprehensive AI-powered mobile commerce platform, which enables online stores to scale mobile revenues, increase conversions and boost retention using fully native mobile apps. We believe in automating the entire mobile commerce using cutting-edge technologies including artificial ...
Livescale
livescale.tv
Boost your sales, master customer engagement, and skyrocket conversion with Livescale, the social commerce platform. Join the dynamic revolution.
Immerss
immerss.live
Immerss is a fully shoppable live video and chat SaaS platform that enables merchants of all sizes to seamlessly connect directly with their online customers. Merchants using Immerss enjoy unrivaled customer engagement and see measurable results in conversions, AOVs, and returns. Easily delight and ...
Lengow
lengow.com
Lengow is the e-commerce automation solution that helps brands and distributors improve their performance, automate their business processes, and grow internationally. The Lengow platform is the key to strong profitability and visibility for products sold by online retailers around the world on all ...
eStreamly
get.estreamly.com
eStreamly is a Livestream & video shopping SaaS. Your video content is shoppable on your site, a blog, email, SMS, a 3rd party webpage, and now also shoppable on social media too (Instagram, Facebook, Youtube)! It's your data, your ecommerce. Each video become an extension of your ecommerce with in ...
StoryStream
storystream.ai
StoryStream is a visual commerce platform specialising in User-generated Content, link in bio, and Live Video Shopping. StoryStream is used by brands and retailers to give their customers more engaging, authentic and immersive ways to discover and buy products – making shopping online more human.
Toolio
toolio.com
Toolio 是一个基于云的销售平台，可自动执行关键工作流程、提供实时见解并支持远程协作。我们帮助零售商节省时间并更快地做出数据驱动的销售决策，从而实现库存优化、盈利能力提高和收入增长。 Toolio 销售平台包括四个核心模块：商品规划、分类规划、商品规划和分配。这些模块可以单独使用，但组合在一起功能更强大，并且可以根据您独特的规划流程进行定制。 -商品规划：通过融合季节性趋势和实时端到端数据洞察，简化销售预测和库存计划的创建和维护 -品种规划：结合历史绩效信息、属性分析和可视化产品线表，帮助零售商决定哪些商品生产的产品以及通过每个渠道销售的数量 - 商品规划：帮助零售商保持最佳库存水平，以避...
Bambuser
bambuser.com
我们是排名第一的视频商务平台，通过视频内容的魔力，帮助品牌获得受众的即时转化、反馈和参与。
Pixyle.ai
pixyle.ai
Pixyle AI 生成电子商务产品数据，使品牌、零售商和市场能够提供卓越的产品发现体验。借助 Pixyle 丰富而详细的属性，公司可以改进其网站搜索引擎和推荐系统，帮助购物者准确找到他们想要的东西。 ESPRIT、Otrium、Depop 和 Shoptrue 等公司利用 Pixyle 的人工智能产品标签、文本生成、图像审核和推荐解决方案来提高转化率和忠诚度。
Brandlive
brandlive.com
利用 Brandlive 这个打造提升视频体验的平台，将电视的魔力带入您的网络研讨会、活动和会议。无论是每月的网络研讨会、产品发布会、投资者会议还是年度最大的活动，我们都可以帮助公司将任何规模和复杂性的项目从无聊变成值得一看的项目。 Brandlive 提供独特的软件和服务组合，使我们的客户能够创建令人难以置信的内容、体贴供应商并减少支出，同时推动最重要的受众采取行动。访问brandlive.com 了解更多信息。
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giosg.com
Giosg 将实时聊天、聊天机器人、人工智能和交互式内容结合在一个平台上，帮助您与客户建立联系。与我们联系以了解更多信息！
MikMak
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加速多渠道品牌的电子商务。 MikMak 提供电子商务营销分析和电子商务支持软件，以加速品牌的在线销售。