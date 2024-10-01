替代项 - Kibo
Shopify
shopify.com
Shopify Inc.是一家加拿大跨国电子商务公司，总部位于安大略省渥太华。它也是其用于在线商店和零售销售点系统的专有电子商务平台的名称。 Shopify 为在线零售商提供一套服务，“包括支付、营销、运输和客户参与工具，以简化小型商家运营在线商店的流程。”该公司报告称，大约 175 个国家/地区的超过 1,000,000 家企业使用其平台截至 2019 年 6 月，2018 年商品总额超过 411 亿美元。
Patreon
patreon.com
Patreon 是一个会员平台，让艺术家和创作者可以轻松获得报酬。成千上万的音乐家、播客、视频游戏开发者、漫画创作者和其他人在 Patreon 上领取薪水。通过持续的资助，他们能够花更多的时间以互动的方式吸引粉丝群，并继续在互联网上传播数百万人喜欢的美好事物。
Wix
wix.com
使用 Wix 充满信心地在线建立和扩展您的业务。凭借闪电般的网络性能、企业级安全性和可靠的基础设施，您可以放心，您的网站将始终正常运行。借助 Wix，您获得的不仅仅是一个网站构建器，从在线安排到支付、深度品牌推广和电子商务解决方案，您可以将您的网站带向您想要的任何方向。在线管理业务从未如此直观，借助领先的 SEO 和营销工具、高级分析甚至移动应用程序，您可以随时随地掌控一切。加入数百万使用 Wix 的用户的行列，帮助他们实现在线目标。 Wix的主要特点是什么？ * 智能拖放编辑器直观地创建您的网站 * 900多个精心设计的网站模板 * 先进的 SEO 功能可针对搜索引擎进行优化 * 强大的电...
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美国云软件公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。它提供 (CRM) 客户关系管理服务，还销售一套互补的企业应用程序，专注于客户服务、营销自动化、分析和应用程序开发。 2020 年，《财富》杂志根据员工满意度调查，将 Salesforce 在“最适宜工作的 100 家公司名单”中排名第六。
Stripe
stripe.com
Stripe 是一家美国金融服务和软件即服务 (SaaS) 公司，总部位于美国加利福尼亚州旧金山。该公司主要为电子商务网站和移动应用程序提供支付处理软件和应用程序编程接口（API）。
WooCommerce
woocommerce.com
WooCommerce 是最流行的 WordPress 电子商务插件。而且它是免费的。功能齐全，完美集成到您的自托管 WordPress 网站中。使用我们的免费电子商务插件为您的 WordPress 网站添加强大的商店设施。 WooCommerce 为超过 24% 的在线商店提供支持，可以帮助您销售任何商品。很漂亮。
Ecwid
ecwid.com
Lightspeed 的 Ecwid 是将在线商店添加到任何网页或社交媒体配置文件的最简单方法。 Ecwid by Lightspeed 已被 175 个国家/地区的数十万商家所使用，它拥有您接触客户所需的一切，无论他们身在何处：亲自、通过您的网站、Instagram、Facebook、亚马逊或 Google 购物。借助 Ecwid 的销售点集成、电子邮件营销集成和专用移动应用程序，您可以随时随地管理您的营销、推销和销售。
Dukaan
mydukaan.io
Dukaan 是一个现代、光速的电子商务平台，以无代码 DIY 方式推出在线商店。 Dukaan 以速度、性能和简单性为核心，提供最直观、最强大的电子商务体验，非常适合小型企业到大型企业。借助 Dukaan，人们不仅可以快速上手，而且可以比竞争对手更快地扩展和前进。 Dukaan 拥有广泛的插件和集成库的支持，并且可以根据您的各种需求进行构建，是为互联网第一代打造的企业的完美选择。全球数以百万计的企业家相信 Dukaan 是他们梦想中的电子商务网站，您是下一个吗？
Pabbly
pabbly.com
Pabbly Subscriptions 是基于云的软件，专门从事订阅计费和管理流程，与领先的支付网关集成以促进付款收款。它提供的功能可简化您的工作，例如管理帐单税费、在税费计算中应用反向收费、通过单点登录处理客户门户、客户订阅管理。此外，您甚至可以通过集成的联盟管理系统来推广您的产品，设置佣金规则并处理付款等。
Sage Accounting
sage.com
Sage Intacct 是一个灵活且可扩展的财务平台，为全球数千家企业提供深入的会计功能。 Sage Intacct 向任何会计部门或财务团队提供一系列核心会计应用程序，例如总账、应付账款、应收账款、现金管理和订单管理。它还支持内置仪表板、实时报告、时间和费用管理、项目会计、收入管理以及多个实体的全球合并等功能。该软件可作为横向会计系统在多种行业中使用，同时还为以下行业提供专门功能：非营利组织、软件和 SaaS、专业服务、金融服务、医疗保健、酒店、批发分销、建筑和房地产。
BigCommerce
bigcommerce.com
关于 BigCommerce BigCommerce（纳斯达克股票代码：BIGC）是领先的开放式软件即服务 (SaaS) 电子商务平台，使各种规模的商家能够在线建立、创新和发展业务。 BigCommerce 为商家提供复杂的企业级功能、定制和性能，并且简单易用。 150 个国家和众多行业的数以万计的 B2C 和 B2B 公司使用 BigCommerce 创建美观、有吸引力的在线商店，包括 Ben & Jerry's、Molton Brown、S.C. Johnson、Skullcandy、SoloStove 和 Vodafone。 BigCommerce 总部位于奥斯汀，在伦敦、基辅、旧金山和...
Zoho Billing
zoho.com
订阅计费软件，专为成长型企业打造。 从头到尾处理您的客户订阅计费生命周期。自动定期计费、管理订阅、发送专业的税务合规发票，并每次都按时收到付款。
Zoho Commerce
zoho.com
Zoho Commerce 是一个综合性电子商务平台，使企业能够轻松创建和管理在线商店、接受订单、跟踪库存、处理付款、管理运输和营销其品牌。 Zoho Commerce 的业务覆盖全球并覆盖 30 多个国家/地区，为商家提供一站式解决方案，提供集成的生态系统，简化电子商务运营并消除对编码专业知识的需求。
Sellix
sellix.io
Sellix 是一个面向企业和个人的 SaaS 电子商务平台，我们让客户注册并创建他们的数字商品（例如 Shopify）。然后，我们提供从支付网关到底层基础设施的一切。我们的加密货币产品是我们区别于其他提供商的一个关键功能，因为我们在内部处理所有事情，而不需要第三方提供商。
Optimizely
optimizely.com
Optimizely 是一家美国公司，为其他公司提供渐进式交付和实验软件。 Optimizely 平台技术提供 A/B 测试和多变量测试工具、网站个性化和功能切换功能。公司总部位于加利福尼亚州旧金山，在荷兰阿姆斯特丹、德国科隆、英国伦敦和澳大利亚悉尼设有办事处。
Sellpass
auth.sellpass.io
Sellpass 是专为快速扩张的企业家打造的数字电子商务平台。企业家可以建立在线商店、销售数字产品、接受付款、阻止欺诈并分析客户数据——从软件到社区以及其间的一切。
Yotpo
yotpo.com
Yotpo 的电子商务保留营销平台可帮助各种规模的品牌加强与消费者的关系。 Yotpo 凭借统一的、数据驱动的忠诚度、短信和电子邮件营销、评论、订阅等解决方案，帮助品牌提供致胜、有凝聚力的客户体验，推动电子商务增长。 Yotpo 是福布斯云 100 强公司，在全球设有办事处，包括美国、加拿大、以色列、英国、保加利亚和澳大利亚。
2Checkout
2checkout.com
2Checkout 是一家数字商务和支付提供商，帮助公司通过多种渠道销售产品和服务，通过多个接触点获取客户，提高客户保留率和收入，利用更智能的支付选项和订阅计费模式，并最大限度地提高销售转化率。该公司的客户包括 ABBYY、Absolute、Bitdefender、FICO、HP Software、Kaspersky Lab 以及全球许多其他公司。 Avangate 于 2017 年 3 月收购了 2Checkout (www.2checkout.com)。公司选择我们的解决方案是为了： - 在全球范围内销售更多数字商品 - 最大限度地提高客户终身价值 - 加快上市时间 - 实现集成的经常性收...
SendOwl
sendowl.com
随时随地在线销售数字产品所需的一切 — 有声读物、电子书、摄影、软件、会员资格、活动门票、在线课程等等。
SAP
sap.com
在 SAP，我们的目标是帮助世界更好地运行并改善人们的生活。我们的承诺是创新，帮助我们的客户发挥最佳水平。 SAP 致力于帮助每位客户成为运营最佳的企业。我们设计解决方案来推动创新、促进平等并跨越国界和文化传播机会。与我们的客户和合作伙伴一起，我们可以改变行业、发展经济、改善社会并保护我们的环境。
Pepperi
pepperi.com
Pepperi 为消费品品牌和批发商提供全面的 B2B 商务平台，以一致地管理其全渠道销售的各个方面。我们的平台独特地将 B2B 电子商务、销售人员自动化、零售执行和路线会计（货车销售）整合到一个集成的移动解决方案中，该解决方案可在所有设备上本地运行，从而最大限度地提高面对面和在线销售，使您能够销售更多、更好、更快B2B 销售。超过 60 个国家/地区的 1000 多个客户跨越不同的垂直领域（快速消费品、美容与化妆品、食品与饮料、眼镜等等）依靠 Pepperi 来规划、执行和分析他们的 B2B 全渠道销售： • 网络和移动 B2B 电子销售商务平台使买家能够随时随地订购 • 通过电子目录、贸易...
Lemon Squeezy
lemonsqueezy.com
Lemon Squeezy 是一款用于运行 SaaS 业务的一体化平台。付款、订阅、全球税务合规、欺诈预防、多货币支持、失败付款恢复、PayPal 集成等。我们让您的软件业务运营变得轻松简单。
DelightChat
delightchat.io
轻松增加销售额并管理支持 - 全渠道客户支持 - 通过一个统一的仪表板回复所有渠道的客户 - WhatsApp、Instagram、Facebook、电子邮件和实时聊天。 - WhatsApp 营销 - 使用官方 WhatsApp API 发送促销广播并增加您的销售额。使用 WhatsApp 自动恢复废弃的购物车、发送订单通知并验证货到付款订单。
FastSpring
fastspring.com
FastSpring IQ（交互式报价）在清晰、定制、私密的页面中向潜在客户传达您的定价和套餐，为潜在客户提供他们喜欢的销售心理学支持的购买体验。无论您是想解释定价、创建现代化的销售提案，还是需要 CPQ 替代方案，IQ 都能满足您的需求。
Sage Intacct
intacct.com
Sage Intacct 是一个灵活且可扩展的财务平台，为全球数千家企业提供深入的会计功能。 Sage Intacct 向任何会计部门或财务团队提供一系列核心会计应用程序，例如总账、应付账款、应收账款、现金管理和订单管理。它还支持内置仪表板、实时报告、时间和费用管理、项目会计、收入管理以及多个实体的全球合并等功能。 该软件可作为横向会计系统在多种行业中使用，同时还为以下行业提供专门功能：非营利组织、软件和 SaaS、专业服务、金融服务、医疗保健、酒店、批发分销、建筑和房地产。
PayKickstart
paykickstart.com
PayKickstart 为那些想要更智能地销售、更容易销售、更快销售和销售更多的在线企业重新设计了订阅计费和联属营销管理。利用先进的开箱即用工具（例如可定制的结账选项、催款管理、购物车恢复、转换工具等等）提高您的销售额、留住更多客户并增加经常性收入。借助大量第三方集成、强大的 API 和移动应用程序，拥有充分的灵活性和能力来管理您的业务。
EasyStore
easystore.co
一个统一的商务平台，可帮助您在线和面对面（零售）销售。我们简化您跨所有渠道的销售流程，包括在线商店、Shopee、Lazada、TikTok、Facebook、Instagram、推荐计划等。您可以从一个后端管理所有产品、订单、库存、客户，从而更轻松地开展业务并简化运营。
Omnichat
omnichat.ai
Omnichat 为香港、台湾、新加坡、马来西亚和亚太地区的众多零售商提供专业的聊天商务解决方案。作为 WhatsApp 官方商业解决方案提供商以及 Meta 和 LINE 的官方合作伙伴，我们跨社交消息渠道（WhatsApp、Facebook、Instagram、LINE 和网站实时聊天）提供先进的商业解决方案，提高效率、用户行为分析，从而制定再营销策略。 Omnichat 的使命是通过全渠道消息传递、营销自动化、线上线下融合零售、社交客户数据平台、与 ChatGPT 集成的“Omni AI”以及 WhatsApp 目录和支付来释放聊天商务的潜力，Omnichat 为企业提供装备提供无缝的...
Paddle
paddle.com
Paddle 为 SaaS 提供完整的支付、税务和订阅解决方案。我们不是拼凑和维护分散的支付堆栈，而是在一个平台上“为您做”，为您提供单一的数据源和收入真相。我们处理从结帐、付款、订阅管理、发票和续订到催款、全球税务合规、欺诈保护和报告的一切事务。我们该怎么做呢？作为您的记录商户，Paddle 会为您管理以下事项： 与多个支付服务提供商集成。在世界各地收取和缴纳销售税的责任。欺诈保护和处理退款。跨订阅计费和付款的收入数据核对。减少客户流失并恢复失败的付款。与计费相关的支持查询。让我们专注于优化您的付款和计费流程的每个部分，同时您专注于发展您的业务。请访问我们的网站并安排与我们通话以了解更多信息...
Freemius
freemius.com
Freemius 是销售优质和免费增值软件、插件、主题、模板和 SaaS 的新标准。