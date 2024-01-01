Khaos Control

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Khaos Control 是领先的多通道解决方案。其核心重点很简单：帮助企业快速发展，同时节省资金并简化流程。通过这些强大且可扩展的解决方案来控制库存、库存、账户、CRM、报告等。我们与领先的快递公司和关键支付集成服务集成，将业务运营的各个方面整合到一个中央系统中。 Khaos Control 为各种规模的企业提供解决方案 - 无论是我们基于 Windows 的旗舰 ERP 应用程序 Khaos Control，还是我们基于浏览器的 ERP 应用程序；混沌控制云。
目录:
Business
企业资源计划系统

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