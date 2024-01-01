替代项 - Keypup
GitHub
github.com
GitHub, Inc. 是一家美国跨国公司，使用 Git 提供软件开发和版本控制托管服务。它提供了 Git 的分布式版本控制和源代码管理 (SCM) 功能，以及它自己的功能。它为每个项目提供访问控制和多种协作功能，例如错误跟踪、功能请求、任务管理和 wiki。总部位于加利福尼亚州，自 2018 年以来一直是微软的子公司。GitHub 免费提供其基本服务。其更先进的专业和企业服务是商业性的。免费的 GitHub 帐户通常用于托管开源项目。截至 2019 年 1 月，GitHub 为所有计划提供无限的私有存储库，包括免费帐户，但每个存储库最多只允许三个免费协作者。从 2020 年 4 月 15 ...
Jira
atlassian.com
JIRA 是团队规划和构建优秀产品的跟踪器。成千上万的团队选择 JIRA 来捕获和组织问题、分配工作并跟踪团队活动。在您的办公桌上或在旅途中，JIRA 可以通过新的移动界面帮助您的团队完成工作。
ClickUp
clickup.com
ClickUp 是一个一体化的生产力平台。它是团队聚集在一起使用任务、文档、聊天、目标、白板等来计划、组织和协作工作的中心。只需点击几下即可轻松定制，ClickUp 使各种类型和规模的团队能够更有效地交付工作，将生产力提高到新的高度。
GitLab
gitlab.com
GitLab 是一个基于 Web 的 DevOps 生命周期工具，提供 Git 存储库管理器，提供 wiki、问题跟踪以及持续集成和部署管道功能，使用开源许可证，由 GitLab Inc. 开发。该软件由乌克兰开发人员 Dmitriy 创建Zaporozhets 和 Valery Sizov。代码最初是用 Ruby 编写的，后来用 Go 重写了某些部分，最初作为源代码管理解决方案，用于在软件开发团队中进行协作。后来演变为覆盖软件开发生命周期的集成解决方案，进而发展到整个DevOps生命周期。目前的技术栈包括Go、Ruby on Rails和Vue.js。 它遵循开放核心开发模型，其中核心功能...
Shortcut
shortcut.com
Shortcut（以前称为 Clubhouse）- 致力于编码，而不是工具。 项目管理从未如此简单。我们将流程引入您的软件团队的工作流程。使用 Shortcut 计划、协作、构建和衡量成功。 50 万开发人员使用 Shortcut 来管理软件项目。小团队永久免费。一种快速、轻量且强大的项目规划和产品创建方法。
YouTrack
jetbrains.com
一个可以适应您的流程的项目管理工具，可帮助您交付出色的产品。跟踪项目和任务，使用敏捷板，计划冲刺和发布，保留知识库，使用报告和仪表板，创建遵循您的业务流程的工作流程。永远不要再次强迫您的流程适应工具的限制。与其他项目管理工具不同，YouTrack 可以根据您的需求进行定制！
Backlog
backlog.com
Backlog 是一款用于项目管理、任务跟踪、版本控制和错误跟踪的一体化在线工具。将项目和代码管理结合在一起，团队可以在一个平台上规划工作、跟踪进度和发布代码。团队使用待办事项列表来提高透明度、打破孤岛、提高工作效率并简化复杂的项目。值得注意的功能包括子任务管理、可定制状态、看板式板、甘特图、燃尽图、Git 和 SVN 集成以及 Wiki。
Sentry
sentry.io
对于软件团队来说，Sentry 对于监控应用程序代码健康状况至关重要。从错误跟踪到性能监控，开发人员可以更清晰地看到，更快地解决问题，并持续学习他们的应用程序 - 从前端到后端。 Sentry 受到全球超过 350 万开发者和超过 87,000 个组织的喜爱，为迪士尼、Peloton、Cloudflare、Eventbrite、Slack、Supercell 和 Rockstar Games 等许多世界知名公司提供代码级可观察性。
HackerOne
hackerone.com
Hackerone是一个脆弱性协调和漏洞赏金平台，可将企业与渗透测试人员和网络安全研究人员联系起来。它是最早的公司之一，以及Synack和Bugcrowd，以拥抱和利用众包安全性和网络安全研究人员作为其业务模型的Linchpins；它是同类网络安全公司。截至2020年5月，Hackerone的网络已经支付了1亿美元的赏金。
Linear
linear.app
Linear 有助于简化软件项目、冲刺、任务和错误跟踪。它是为高绩效团队构建的。
OpenProject
openproject.org
OpenProject 是领先的免费开源项目管理软件。作为基于网络的解决方案，它使所有团队成员可以随时随地访问所有项目相关信息。 OpenProject 通过任何选定的项目管理方法（敏捷、传统或混合）在整个生命周期中支持您的项目。该软件有 30 多种语言版本，并且可以在本地和云端使用。它非常适合重视数据隐私、安全和主权的公司。主要功能和用例： - 项目管理 - 项目规划和调度 - 任务管理 - 敏捷看板（scrum 和看板） - 时间和成本跟踪、预算规划 - 会议管理
Wrike
wrike.com
Wrike 是最强大的工作管理平台。 Wrike 专为希望每天进行协作、创造和超越的团队和组织而打造，将所有人和所有工作集中到一个地方，以消除复杂性、提高生产力，让人们能够专注于最有意义的工作。凭借无与伦比的功能、多功能性和直观性，Wrike 是组织在竞争激烈的世界中扩展、优化和快速发展所需的唯一工作管理解决方案。超过 20,000 名满意的客户齐聚 Wrike，助力他们的未来，其中包括雅诗兰黛、Hootsuite、尼尔森、奥美、西门子和蒂芙尼公司。如需了解更多信息，请访问 www.wrike.com。
Teamwork
teamwork.com
Teamwork.com 是唯一一个拥有一流的客户运营以及团队喜爱的易于使用的项目管理的平台。在一个平台上按时按预算交付工作、消除客户混乱并了解盈利能力。 Teamwork.com 总部位于爱尔兰科克，由之前经营过代理机构的团队创立，在全球拥有超过 20,000 名客户，全球团队由 350 多名员工组成。请访问 teamwork.com 了解更多信息。
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow（纽约证券交易所代码：NOW）让世界为每个人提供更好的服务。我们基于云的平台和解决方案可帮助组织数字化和统一，以便他们能够找到更智能、更快、更好的方法来实现工作流程。因此，员工和客户可以更加紧密地联系、更加创新、更加敏捷。我们都可以创造我们想象的未来。世界与 ServiceNow 合作。
todo.vu
todo.vu
todo.vu 将任务和项目管理与时间跟踪和计费相结合，为自由职业者、顾问和团队提供多功能、一体化的生产力工具。管理任意数量的客户相关任务或内部任务变得简单。快速捕获任务，直观地组织您的工作量，委派、协作并跟踪任务上花费的任何时间 - 以任何小时费率。 todo.vu 将任务与时间跟踪和计费独特地集成在一起，这意味着团队可以不间断地工作，同时在后台自动计算时间成本总计。查看工作日的每一分钟都去哪儿了，跟踪团队和项目进度，在几分钟内开出详细的发票，并使用真实数据来微调您的工作方式。所有这些都提高了效率、盈利能力和服务透明度，超出了客户的预期。
Zoho BugTracker
zoho.com
Zoho BugTracker 是来自 Zoho 的协作错误跟踪软件，Zoho 是一个受到全球超过 3500 万用户信赖的品牌。 BugTracker 帮助您跟踪错误从开始到结束的生命周期，确保您每次都能按时构建和交付出色的产品。设置自动通知、业务规则和自定义工作流程，以更快地跟踪和解决错误。为您的客户定义切合实际的期望，并通过服务水平协议超越它们。
SonarCloud
sonarcloud.io
SonarCloud 是 SonarQube 平台的基于云的替代方案，提供持续的代码质量和安全分析服务。 SonarCloud 与流行的版本控制和 CI/CD 平台（例如 GitHub、Bitbucket 和 Azure DevOps）无缝集成。它提供静态代码分析来识别并帮助修复错误和安全漏洞等问题。 SonarCloud 使开发人员能够在其开发环境中收到有关其代码的即时反馈，促进高质量代码标准的维护，并促进软件开发项目持续改进的文化。它有助于开发安全、可靠且可维护的软件。 SonarCloud 对于开源项目是免费的，对于私人项目则作为付费订阅提供，按代码行定价。
Geckoboard
geckoboard.com
Geckoboard 是一款用于构建和共享实时业务仪表板的轻松工具。 Geckoboard 旨在帮助团队领导为其团队和整个组织提供实时数据，它直接与 80 多种不同的工具和服务集成，帮助您提取数据并在几分钟内向其他人展示专业外观的仪表板。无需编码或培训。通过简单的拖放式界面直接在浏览器中构建仪表板，并从无生气的报告和电子表格中提取重要的数字、指标和 KPI。 Geckoboard 使您的关键数据对每个人都更具吸引力，其可视化效果让任何人都能一目了然，并且会自动更新以始终保持最新状态。使用状态指示器突出显示某些指标中值得注意的变化，这些指示器会引起人们对表现高于或低于预期的数字的注意，并通过单击...
GitClear
gitclear.com
代码。学习。重复。下一级软件开发人员指标，由不同于任何其他工具的代码审查工具提供支持。 GitClear 帮助工程团队共同跟踪 Google DORA 统计数据、减少技术债务并加快交付速度。
Rollbar
rollbar.com
借助 Rollbar 的持续代码改进平台，主动实时发现、预测和解决错误。 Rollbar 全面覆盖用户依赖和喜爱的所有应用程序。在 Rollbar 的帮助下，自动执行实时错误响应，确保客户更满意，开发团队更高效。
Bugsnag
bugsnag.com
BugSnag 监控应用程序的错误并提供可操作的见解以提高应用程序稳定性，以便您可以就是否专注于功能构建或错误修复做出数据驱动的决策。 BugSnag 通过强大的分段和集中警报来提供对应用程序的实时可见性，以优先处理重要的错误。 BugSnag 的全栈监控拥有 30 多个集成，可与您最喜欢的工具配合使用，以进行快速错误调查和路由，最大限度地减少对用户体验的进一步影响。
LogRocket
logrocket.com
现代前端监控和产品分析。 LogRocket 结合了会话重放、性能监控和产品分析 – 使软件团队能够创建理想的 Web 和移动产品体验
Jellyfish
jellyfish.co
Jellyfish 是领先的工程管理平台，提供对工程组织、他们所做的工作以及他们如何运作的完整可见性。通过分析来自 Git 和 Jira 的工程信号以及来自路线图、事件响应、HR、日历和协作工具的上下文业务数据，Jellyfish 使工程领导者能够使工程决策与业务计划保持一致，并高效、准时地交付正确的软件。借助 Jellyfish，工程领导者可以将他们的团队集中在对业务最重要的事情上，推动战略决策并交付成果。
Marker.io
marker.io
Marker.io：Web 开发团队的终极反馈解决方案。 概述：Marker.io 是一款革命性工具，它改变了 Web 开发团队收集、管理和根据反馈采取行动的方式。无论您是繁忙的网络代理机构、充满活力的 SaaS 公司，还是管理复杂的电子商务平台，Marker.io 都是您的首选解决方案，可帮助您实现更有组织、更高效、更具协作性的反馈流程。 主要特点： * 反馈小部件：使用带注释的屏幕截图轻松捕获反馈。 * 元数据收集：自动收集设备类型、浏览器版本和反馈 URL 等基本数据。 * 会话重播视频：通过捕捉用户操作的短视频获取背景信息。 * 深入的技术洞察：收集控制台日志和网络请求，以全面了...
Assembla
assembla.com
Assembla 是世界上最安全的版本控制和项目协作平台。我们为全球 5,500 多家客户提供安全的 Subversion、Perforce 和 Git 存储库云托管以及集成项目管理。 Assembla 借助我们的最佳实践 VCS 帮助开发团队满足甚至超越 HIPAA、SOC 2、PCI 和 GDPR 合规标准。拥抱敏捷、满足合规性并保持创新，同时从具有行业领先的合规性和安全性的中央控制点管理所有项目和源代码。
Usersnap
usersnap.com
Usersnap 是一个用户反馈平台，专为产品团队收集特定于产品的见解、加速用户测试并改善利益相关者反馈循环而设计。产品团队致力于以用户为中心的流程，并依靠 Usersnap 来获得清晰的产品决策。红帽、第一银行、乐高和哈佛大学等公司与 Usersnap 合作，以在企业发展和运营方面取得优异成绩。 Usersnap 是一个用于捕获、组织、响应和扩展用户反馈以进行敏捷产品测试和即时功能验证的平台。以下是最流行的用例： - 网站客户反馈。 - 设计和开发的质量保证。 - 管理 UAT（用户验收测试）或 Beta 测试。 - 收集功能请求。 - 产品内用户研究。 您如何知道您需要用户反馈解决方案...
Planisware
planisware.com
Planisware 是企业项目组合管理 (EPPM) 软件 Planisware V6（以前称为 OPX2）的编辑器，该软件面向多个行业，包括能源、医疗设备、高科技、航空航天和国防、化学品、政府、制药和汽车。 在过去五年中，Planisware 定期接受项目和项目组合管理 (PPM) 领域分析师的审查，例如 Info-Tech Research Group、Gartner、Forrester Research 和欧洲商学院。
DoneDone
donedone.com
如果您正在寻找任务跟踪器和共享收件箱中最基本的功能，那么 DoneDone 就是您的最佳选择。我们努力使我们的产品简单易用，以便您可以专注于完成工作。借助 DoneDone，客户支持和产品团队可以比以往更高效地合作。
Harness
harness.io
Harness Continuous Delivery 是一种软件交付解决方案，可以轻松自动部署、验证和回滚工件。 Harness 使用 AI/ML 来管理、验证和回滚您的部署，因此您不必遭受软件部署的困扰。更快地交付软件，并具有可见性和控制力 借助 Argo CD 即服务和强大且易于使用的管道，消除脚本编写和手动部署。借助 AI/ML 实现自动化金丝雀和蓝/绿部署、高级验证和智能回滚，使您的团队能够更快地交付新功能。勾选由开放策略代理提供支持的企业级安全性、治理和精细控制的所有选项。现在，您可以轻松利用自动化金丝雀和蓝绿部署来实现更快、更安全、更高效的部署。我们负责设置，以便您可以享受到的好...
Instabug
instabug.com
Instabug 是一家软件公司，为移动应用程序提供错误报告、应用程序性能监控、崩溃报告、应用程序内聊天和用户调查。该公司成立于 2014 年。截至 2019 年 9 月，Instabug 已覆盖超过 25,000 家公司，收到了 4 亿个报告的问题和反馈，全球有 20 亿台设备运行其 SDK。 Android、iOS、Cordova、Ionic、Xamarin 和 Web 开发人员在 Beta 测试及其应用程序的实时生产版本中使用 Instabug 的软件开发套件 (SDK)。 它以移动用户端可定制的“摇动发送”功能和开发人员端的详细报告而闻名。用户可以附加带注释的屏幕截图、视频录音和语音...