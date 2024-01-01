替代项 - Keypup

todo.vu

todo.vu

todo.vu 将任务和项目管理与时间跟踪和计费相结合，为自由职业者、顾问和团队提供多功能、一体化的生产力工具。管理任意数量的客户相关任务或内部任务变得简单。快速捕获任务，直观地组织您的工作量，委派、协作并跟踪任务上花费的任何时间 - 以任何小时费率。 todo.vu 将任务与时间跟踪和计费独特地集成在一起，这意味着团队可以不间断地工作，同时在后台自动计算时间成本总计。查看工作日的每一分钟都去哪儿了，跟踪团队和项目进度，在几分钟内开出详细的发票，并使用真实数据来微调您的工作方式。所有这些都提高了效率、盈利能力和服务透明度，超出了客户的预期。