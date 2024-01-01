替代项 - Ketch
Segment
segment.com
Segment.Io, Inc. 提供应用程序编程接口解决方案。该公司分部门收集、清理和控制客户数据，并提供数据集成、治理和受众管理服务。 Segment.Io 为加利福尼亚州的客户提供服务。
Piwik PRO
piwik.pro
分析跨网站和应用程序的客户旅程。 专注于用户隐私和数据安全的分析套件 - Google Analytics 的完美替代品。
Termly
termly.io
使用我们的免费法律政策生成器和 GDPR cookie 同意管理器保护您的业务！在几分钟内获得您需要的合规解决方案。
Didomi
didomi.io
Didomi 帮助组织实现出色的隐私用户体验，尊重选择并让人们控制自己的数据。我们的全球隐私用户体验解决方案旨在解决当今的数据隐私挑战，包括： - 多法规同意管理 - 隐私治理 - 用户隐私之旅 我们还提供增值功能，例如灵活的集成和连接器、高级安全标准、和优质支持服务。数千家公司与 Didomi 合作，收集数十亿个同意和偏好数据点，监控供应商和跟踪器活动，降低合规风险，并为用户提供高度个性化、隐私优先的体验，从而建立信任和忠诚度。如需了解更多信息，请访问 www.didomi.io。您目前是 Didomi 客户吗？赚取 200 欧元🎁 加入我们的推荐计划，向您的网络推荐值得信赖的隐私用户体验...
CookieFirst
cookiefirst.com
Cookie 同意管理平台 CMP。 CookieFirst 提供自动 cookie 同意、定期 cookie 扫描、40 多种语言的自动 cookie 策略生成器、与 Google 标签管理器和 Google 同意模式的集成以及许多其他同意管理功能，以遵守 GDPR、ePrivacy、LGPD、CCPA 等国际隐私法、第 25 条法律和 PDPA。
TermsFeed
termsfeed.com
隐私政策、条款和条件、EULA、免责声明等的生成器。适用于网站、移动应用、SaaS、Facebook。
TrustArc
truste.com
TrustArc 弥合了隐私和数据之间的差距，以提供更深入的洞察、更广泛的访问和持续的合规性。
Cookie Script
cookie-script.com
Cookie-Script 是一种易于使用的解决方案，符合所有 cookie 法规。扫描您网站的 cookie，让访问者控制他们的隐私。
iubenda
iubenda.com
借助我们由律师精心设计的自我更新解决方案，使您的网站和应用程序在多种语言和立法（包括 GDPR）中合法合规。
Osano
osano.com
Osano 是一个易于使用的数据隐私平台。立即使您的网站符合 CCPA、GDPR，并监控供应商的所有隐私实践。
CookieHub
cookiehub.com
CookieHub 功能强大、功能丰富且使用极其简单。该服务是符合 GDPR 的 cookie 同意解决方案，可轻松管理 cookie。我们需要每位网站访问者的明确同意，帮助您遵守全球法规。 CookieHub 非常灵活，易于创建的小部件可以完全自定义，以匹配您网站的品牌，因此它永远不会看起来不合适。
CHEQ
cheq.ai
进入市场安全领域的领导者。 借助领先的市场进入安全平台，保护您的数据和分析、现场转化和付费营销免受机器人、虚假流量和恶意用户的侵害。
CookieYes
cookieyes.com
CookieYes 是一种 Cookie 同意解决方案，可帮助您的网站轻松实现 GDPR 和 CCPA 合规性。创建终身免费帐户！
TRUENDO
truendo.com
TRUENDO 是一款一体化解决方案，旨在帮助您实现 GDPR 和 CCPA 合规性。它是一个同意管理平台，带有内置的、自动化的隐私政策和 cookie 政策。 TRUENDO 是一款高度自动化、灵活且可靠的软件，可以在任何网站上实施。它允许轻松管理通过 cookie、像素和脚本等工具在您的网站上收集的任何个人数据。其控制面板还允许网站管理员根据全球数据保护法规（GDPR、DSGVO、ePrivacy、CCPA 等）在几分钟内证明合规性。TRUENDO CMP 定期扫描您的网站以检测任何合规违规行为，同时阻止任何数据收集工具，直到已获得访客同意。它还根据最新立法自动调整所提供的隐私政策，确保您...
Dataships
dataships.io
我们的隐私中心易于设置，并为您提供合规所需的一切。
consentmanager
consentmanager.net
consentmanager 是终极 cookie 同意管理工具，通过其可视化编辑器、CSS 和 HTML 以及“PUR”功能提供完全定制。其具有 12 个维度、30 多个指标和 API 集成的实时报告功能可确保您实时了解情况。它的独特之处在于它的 A/B 测试和机器学习功能，使您能够创建和比较同意横幅，结果平均提高超过 15%，令人印象深刻。无论您是要微调设计还是寻求最佳结果，ConsentManager 都能满足您的需求，使其成为您在网络隐私和 Cookie 合规性方面值得信赖的合作伙伴。使用consentmanager CMP 的客户可以受益于其对全球隐私法规（例如GDPR、FADP、L...
Optizmo
optizmo.com
OPTIZMO 是电子邮件和 SMS 合规性和黑名单管理领域公认的领导者。该公司提供用户友好的 SaaS 解决方案，可自动收集、存储和分发符合 CAN-SPAM 和 TCPA 等法律所需的抑制数据。该公司成立于 2009 年，不仅提供最强大的技术解决方案，而且还提供业内最友好、知识最丰富、反应最快的客户支持。
Privacy1
privacyone.co
Privacy1 是一家位于斯德哥尔摩和伦敦的软件公司，致力于开发个人数据实际管理技术。我们的使命是成为使数据保护变得更容易并为各种规模的企业和组织所利用的推动者。我们的零信任隐私解决方案可让您安全保护环境中的实际个人数据，帮助您防止泄露并控制流向跨境处理器的数据流。我们的 GDPR 合规套件提供企业所需的所有标准组件，包括数据映射、Pre DPIA、全面影响评估、Cookie 管理、隐私政策管理和治理。我们的隐私导航器是独一无二的，将帮助您识别整个企业隐私立场中的风险、合规差距和漏洞，它为您提供解决这些问题的计划和迭代提高成熟度并显示责任的平台，即使您不是 GDPR专家。愿景是提供解决方案来...
Secure Privacy
secureprivacy.ai
Secure Privacy 通过行业领先的 cookie 同意和横幅管理解决方案帮助企业使其网站符合 GDPR（欧洲）、CCPA（加利福尼亚）和 LGPD（巴西）的要求。利用我们强大、直观且安全的解决方案，让您的网站符合 GDPR、CCPA 和 LGPD 标准 - 只需不到 30 分钟！如果您对 GDPR、LGPD、CCPA 或其他国际数据隐私法有任何疑问，请联系我们。
Seers
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Seers 同意管理平台是世界领先的 Cookie 同意横幅，受到英国 50,000 多家企业的信赖，并满足其 GDPR、CCPA、PECR 和 LGPD 义务。 Seers 同意管理平台为您的网站提供一体化解决方案。您可以扫描、阻止和跟踪 cookie。该横幅是高度可定制的（可提供预先设计的主题、位置和布局）。 Seers CMP 具有许多有用的功能，包括 Google 和 Facebook 同意模式、儿童同意管理、同意到期限制、同意日志等。只需点击几下即可创建您的 cookie 策略。同意横幅自动检测地理位置并支持 30 多种语言翻译，涵盖德国、西班牙、意大利、法国和奥地利等所有欧盟国家。
Axeptio
axept.io
建立积极的同意体验。 这符合数据隐私法规，为您的用户提供真正的选择，为您的品牌创造偏好。
Cookie Information
cookieinformation.com
营销人员排名第一的同意管理平台。 营销数据对您的业务至关重要。但合规性也是如此。 Cookie 信息的 CMP 可以轻松地在您的网站上收集有效的用户同意。启用您的数据收集，同时确保遵守隐私法。
Securiti
securiti.ai
Securiti 是数据指挥中心的先驱，该中心是一个能够安全使用数据和 GenAI 的集中式平台。它跨混合多云环境提供统一的数据智能、控制和编排。全球大型企业依靠 Securiti 的数据指挥中心来实现数据安全、隐私、治理和合规性。 Securiti 荣获众多行业和分析师奖项，包括 RSA 授予的“最具创新性初创公司”、《福布斯》授予的“25 强机器学习初创公司”、CB Insights 授予的“最具创新性人工智能公司”、Gartner 授予的“数据安全领域最酷供应商”、以及 Forrester 的“隐私管理浪潮领导者”。
Monsido
monsido.com
Monsido 是领先的网络治理解决方案，旨在使组织能够在其数字业务中提供卓越且包容的用户体验，并支持他们的旅程，以确保通信开放、优化和合规。 Monsido 平台包括一套完整的工具，用于网络可访问性、网站质量保证、品牌和内容合规性、用户同意管理、社交和网络内容存档等。欲了解更多信息，请访问 monsido.com。
Usercentrics
usercentrics.com
Usercentrics 是领先的同意管理平台 (CMP)，使公司能够获取、管理和记录用户的同意
Cookiebot
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Usercentrics 的 Cookiebot 同意管理平台 (CMP) 是我们为小型企业和组织提供的即插即用 SaaS。