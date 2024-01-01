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KEBS 是一款商务套件，旨在让专业服务行业的生活变得更加轻松。这种现代 ERP 将使企业能够减少成本和资源泄漏，并将其生产力和盈利能力提高 10 倍。 组织，无论其规模和规模如何，都可以简化和自动化其日常任务，并轻松创建无缝工作流程。 我们的全球客户对 KEBS 的表现印象深刻 - 使数据成为单一事实来源 - 员工保留率提高 76% - 确保在预算范围内及时交付项目 - 收入比以前增加了 5 倍 - 提高组织内部的透明度 - 让员工更有责任感 - 客户满意度比以前提高了 10 倍 KEBS 很全面。因此，它是您唯一需要的商务套房。
目录:
Business
项目管理软件
企业资源计划系统

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