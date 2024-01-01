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KB CloudERP 是尼泊尔基于云的 ERP、POS、HRM、CRM、会计、库存和库存管理解决方案。它是一款在线会计软件，可将中小型企业主与其员工、多个营业地点和银行账户连接起来。 KB CloudERP 具有许多开箱即用的功能。我们提供的功能可以帮助企业主减少会计、计费、客户关系管理、库存管理等耗时的任务。 因此，不必担心如何管理您的业务并顺利运营，请随时注册我们的免费计划进行测试，如果它对您有用，您可以更好地专注于对您的业务重要的事情。
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