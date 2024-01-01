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Kavout Chat 是一款人工智能研究助手，旨在促进更明智的投资决策。它是投资者用来发现潜在的高收益股票市场机会的工具。 该平台范围广泛，涵盖股票市场的各个板块，包括但不限于标准普尔 500 指数、纳斯达克 100 指数、道琼斯指数和罗素 1000 指数。 除了个股之外，Kavout Chat 还包括能源、医疗保健、信息技术等一系列类别的众多 ETF 的数据。 为了方便用户访问，Kavout Chat 的平台还包括登录和注册功能，包括继续使用 Google 以获得更无缝的用户体验的选项。 除了促进有关潜在机会的讨论之外，该平台还维护着一个全面的股票和 ETF 走势数据库，提供有关涨幅最大的股票、涨幅最大的股票以及 52 周高点和低点股票的见解。 所有这些功能旨在提供强大且易于访问的投资分析，以帮助用户确定下一个成功的投资。
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