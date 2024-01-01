替代项 - Karat
HackerRank
hackerrank.com
HackerRank 是一个开发人员技能平台，帮助企业根据技能评估软件开发人员。各行业超过 3000 家客户（包括美国 8 家领先商业银行中的 5 家）依靠 HackerRank 的自动化技能评估来评估和聘用来自世界各地的技术人才。超过 21+ 百万开发人员（占全球开发人员总数的 30% 以上）信任 HackerRank 来学习和练习编码。每八秒，世界各地就有一个人完成一次 HackerRank 评估。欲了解更多信息，请访问 www.hackerrank.com。
HackerEarth
hackerearth.com
HackerEarth Assessments 是市场上最先进的编码评估平台。 HackerEarth 评估的编码问题库包含超过 22,000 个问题，涵盖 1000 多种技能和 40 多种编程语言，使技术招聘人员和招聘经理能够创建有史以来最准确的编码测试。还有什么？ HackerEarth 评估会自动为每个编码测试创建一个排行榜，因此您可以在几秒钟而不是几天内列出最佳候选人！
HireVue
hirevue.com
HireVue 是您的端到端招聘体验平台，提供视频面试软件、评估、文本招聘工具和对话式 AI 聊天机器人。使用 HireVue 构建更快、更公平、更友好的招聘流程。我们的企业级软件可实现工作流程自动化，使扩大招聘变得容易。我们可以共同改善您发现、吸引和雇用人才的方式。了解更多：https://www.hirevue.com/
CoderPad
coderpad.io
你是否曾经在面试中因为候选人总是陷入困境而变得尴尬？ 这种情况经常发生：程序员接到一个面试问题，然后花一个小时通过电话在纯文本编辑器或白板上解决它。他们对此进行了尝试并写出了一个完全合理的解决方案。 只有一个问题：候选人没有在他们的解决方案中发现那个奇怪的错误。如果他们可以运行他们的代码，那就非常明显了。但他们不能。 我们解决这个问题。 让候选人展示真正的技能 CoderPad 是一种面试和筛选工具，旨在让候选人编写可运行的程序。它简单、快速且非常强大。它的外观、感觉和行为都更像您现实世界的工作环境，而不是白板。 当你为候选人提供最好的工具和最好的体验时，招聘就会变得更容易（他们肯定同...
iMocha
imocha.io
iMocha 为组织提供整体平台和解决方案，通过其下一代专利、人工智能驱动的技能评估和技能智能平台实施“技能第一”战略 - 用于人才招聘（全职员工和队伍）以及内部人才发展和人才管理。我们的全球客户包括德勤、PayPal、Cap Gemini、E&Y、Reveture、爱立信、阿斯顿·马丁、Vanguard、711、Telstra、戴姆勒卡车、ABSA SA、Avayya、Vanguard、9 个不同的联合国机构。来自 3 大洲（北美、UKI/EMEA 和印度/亚太地区）的 500 多家客户，财富 500 强公司中有 30 家使用 iMocha 来交付他们的产品
CodeSignal
codesignal.com
CodeSignal（原CodeFights）是由美国BrainFights, Inc.公司运营的技能测评平台，其使命是发现、培养和提升技术人才。 CodeSignal 成立于 2014 年，总部位于旧金山，它采用的游戏机制为所有技能水平的开发人员提供在线计算机编程挑战，用于教学和招聘目的。 截至 2017 年 8 月，CodeSignal 报告称，有近 100 万开发人员在使用 CodeSignal for Developers截至 2018 年 7 月 10 日，CodeFights 已更名为 CodeSignal，并根据公司博客提供了更多功能。
Codility
codility.com
Codility 是全球企业使用基于技能的评估来建立强大的工程团队的第一大合作伙伴。我们的技术评估和面试平台可帮助您做出基于证据的招聘决策，减少偏见，节省工程时间，并建立您今天所需的团队 - 以及未来的技能。自 2009 年以来，Splunk、Tesla、TD 和 Unity 等公司的世界级技术招聘团队都信任 Codility。借助 Codility，您可以： · 通过在线编码测试远程筛选候选人 · 使用我们直观的共享 IDE、白板工具等主持视频面试 · 使用我们的 AI 助手 Cody 等工具识别具有 AI 协作技能的工程师 · 加快交付时间- 通过更快地识别顶尖候选人来招聘并节省工程时间 ...
TestGorilla
testgorilla.com
你在招人吗？您知道可以通过人才评估来识别最佳候选人吗？ TestGorilla 为您提供了评估求职者技能并更快做出更好招聘决策的最佳工具。我们的技能测试库为您提供最佳的预测价值，帮助您识别最佳候选人。通过我们不断增长的测试库，您可以测试求职者的各种技能，包括认知能力、编程技能、软件技能、个性、语言能力等等。借助 TestGorilla，您可以使用多种问题类型来帮助您进行单向视频面试、允许候选人上传作品集等等。您准备好开始预测现实世界的工作绩效了吗？立即开始使用 TestGorilla 进行招聘！
Glider AI
glider.ai
Glider AI 技能智能平台荣获 2021 年 SIA 最具创新人力资源技术奖，提供包括虚拟评估、编码/视频面试、筛选机器人等在内的招聘解决方案，以扩大企业、人力资源公司和 MSP 的招聘质量人才。 Intuit、普华永道、亚马逊和第一资本等全球品牌信任 Glider 来验证候选人的素质并使其适合任何行业的任何职位。平均而言，客户的安置率提高了 3 倍，填补时间缩短了 50%，候选人满意度提高了 98%。欲了解更多信息，请访问 Glider AI。
TestDome
testdome.com
TestDome 提供工作技能测试，帮助管理者更快地聘用最佳候选人。我们为广泛的行业提供测试，包括编程、会计、客户服务、项目管理等。 - 我们的 1000 多个问题测试现实世界的问题解决能力。如果您发现我们的任何高级问题已在线得到解答，即可获得退款。 - 以您想要的方式自定义我们的即用型测试或添加您自己的自定义问题。 - 对候选人进行一目了然的比较，或者更深入地了解个别候选人的结果和答案。 - 使用网络摄像头监控、重复电子邮件检测以及复制和粘贴保护来防止作弊。 - 添加多个用户到您的帐户，无需额外费用。
VidCruiter
vidcruiter.com
VidCruiter 的 VidInterviewing 是世界上最先进的视频面试平台。我们的系统提供预先录制的实时视频面试，可以根据任何招聘场景进行定制，并帮助各种规模的公司以更快、更经济高效的方式找到更优质的求职者。
Triplebyte
triplebyte.com
简历并不是真实技术技能的可靠指标。使用 Triplebyte 的数据支持评估来识别技术熟练的申请人，然后再在技术筛选上浪费时间。 Screen 使用 Triplebyte 的标准化、有数据支持的技术评估来衡量申请人的实际技术技能。这有助于减少浪费的采访，并从代表性不足的背景中发现隐藏的宝石。我们使用来自 1,000 多家公司的 200,000 多次访谈的数据构建了评估，并使用先进的 ML 技术对其进行了训练。由于它是标准化的，并且根据真实的招聘结果进行了培训，因此该评估可以高度预测哪些候选人将在您的流程中表现出色。测试压力低、适应性强（如 GRE），只需 30 分钟即可完成。这就是为什么超过 ...
Skillspace
skillspace.ai
DPhi 的 Skillspace.ai 可自动评估在职技能，帮助高增长公司聘请经验丰富的应届大学毕业生工程师和数据科学家。平台功能包括编码和人工智能挑战、自动化项目评估、MCQ 等。所有这一切都有强大的监考引擎支持，可以防止远程招聘过程中的作弊行为。 Skillspace.ai 使后端、前端、人工智能、云和类似角色的招聘更加无缝。
Jobma
jobma.com
Jobma是一个深受全球企业信赖的人工智能视频面试平台。它提供了一系列虚拟面试工具，包括预先录制的单向视频面试、自动面试安排、技术招聘的编码评估等等。其人工智能驱动的功能，如自动评分、监考和转录，旨在防止招聘中的无意识偏见，并节省雇主的时间。该平台原生集成了最流行的 ATS 以及使用 Zapier 的 5,000 多个应用程序。可通过实时聊天、电子邮件和电话获得支持。 Jobma 通过 SOC 2 Type II 认证，符合 GDPR 和 CCPA 标准，确保用户数据的最高级别的安全和隐私。它被 50 多个国家/地区的 3,000 多名客户使用，并提供 16 种语言版本。
The Hire Talent
wimbushassessments.biz
正在寻找一个切实适合您招聘的申请人跟踪系统？通过 RapidRecruit 找到它，这是一个申请人跟踪系统，可以免费吸引更多申请人，提供完全定制的工作流程和候选人管理，同时与您的聘前测试无缝集成。凭借灵活的定价选项、定制门户以及从实施到雇用的全面支持，我们为您提供直观且易于使用的 ATS。下次你雇用时，请充满信心地去做。立即免费试用演示！
CodeInterview
codeinterview.io
CodeInterview 允许您在在线协作代码编辑器中采访开发人员。通过 CodeInterview，您可以： - 雇用能够立即产生影响的开发人员 - CodeInterview 消除了任何技术技能问题，因此您可以将最有潜力的候选人归零。 - 简化决策 - 查看候选人创建解决方案的过程，以便您更好地了解他们的技能。 - 加快技术招聘 - 在正确的时间让正确的利益相关者参与一种简单而强大的面试工具。这样，您就可以最大限度地减少在电子邮件、电子表格和日历事件之间来回的时间。了解更多信息并免费开始使用，请访问 https://codeinterview.io/。
CodeScreen
codescreen.com
通过现实的异步评估来识别最好的开发人员。什么是代码屏幕？ CodeScreen是一个技术评估平台。 CodeScreen解决了什么问题？在招聘过程中，根据简历、教育背景或 30 分钟的面试来评估候选人的技术水平通常非常具有挑战性且耗时。 CodeScreen是如何解决这个问题的呢？ CodeScreen 通过自动评分的真实异步编码评估来筛选候选人，从而快速识别最佳开发人员。 CodeScreen的解决方案为客户提供了哪些主要价值？ - 为通常更多地参与评估候选人的所有招聘人员和开发人员节省时间。 - 更准确地了解候选人未来的工作表现。 CodeScreen的客户有哪些？ CodeScreen ...
SkillRobo
skillrobo.com
SkillRobo 是一款就业前测试和在线评估软件，可让您创建定制测试，根据特定技能筛选候选人并雇用他们。它有效、易于定制且节省时间。
Geektastic
geektastic.com
我们深受世界上增长最快的企业的信赖，可以将招聘时间缩短 50%，我们可以在 24 小时内为您提供技术评估流程，让您能够快速识别最佳开发人员。与其他评估平台不同，Geektastic 促进“带回家代码挑战”，并提供专家评审团队来评估候选人的解决方案。每周为您的开发团队节省时间，同时为候选人提供卓越的体验。
Sphere Engine
sphere-engine.com
Sphere Engine 提供“开箱即用”的软件组件，使技术领导者能够创建经济高效、现代化且可扩展的编码评估解决方案和在线软件开发环境。与其他供应商不同，我们为您提供关键技术，帮助您以合理的价格扩大规模，从而帮助您优化开发招聘/电子学习平台的成本。
CodeSubmit
codesubmit.io
通过带回家的编码挑战做出更好的招聘决策 通过 CodeSubmit，您可以使用真实的任务而不是脑筋急转弯来识别优秀的候选人。简化您的技术招聘工作流程并雇用合适的人选。
DevSkills
devskills.co
DevSkills 是一个编码测试平台，为实际开发人员评估提供工具。使用我们的 GitHub 托管的真实编码测试库评估您的候选人，请求定制编码测试，或上传您自己的测试。使用我们的自动化测试工具和代码审查记分卡来全面了解候选人的技术技能。请毫不犹豫地安排个性化演示并在 https://devskills.co/contact-us 上获得免费试用。
LuGo-Test
lugo-test.com
LuGo-Test 提供编码和技术技能测试服务，以优化您公司的招聘和选拔流程。我们的服务可防止使用 ChatGPT 和其他人工智能手段。特色： 1. 在线编码挑战 - 使用编码挑战来了解候选人如何编写、编译和运行代码。浏览他们的编译历史。看看候选人是怎么想的。 2、研发/IT/QA岗位在线技术测试，涵盖300多项技术。 3. 实时编码测试 - 在整个面试过程中与您的候选人一起编码，让您可以从任何地点快速筛选受访者。 4. 基于屏幕截图的 ML，防止 ChatGPT 和其他考试作弊方式 5. 基于网络摄像头的测试 – 验证候选人是唯一参加测试的人。 6. 自定义测试 - 上传私人内容并准备评估，...
Coensio
coens.io
预评估平台通过基于技能的评估来帮助数据驱动的决策。 Coensio 简单、快速且易于使用。您可以衡量与工作相关的技能（例如编码），并让您更快地了解候选人是否适合该工作。 80% 的公司认为，针对具有特定技能的候选人进行招聘决策至关重要。借助 Coensio，您可以更好地定义候选人资料并节省寻找和预筛选的时间。您不必花时间进行面试和筛选不具备该工作所需技能的候选人。
Alooba
alooba.com
Alooba 是一个数据技能评估平台。大大小小的公司都依靠 Alooba 轻松、公平、自动地评估其候选人和团队的数据技能。有超过 3500 个专家书面问题可供选择，涵盖 50 多种不同的技术数据技能和软技能，您不再需要创建和维护自己的笨重测试。借助 Alooba，您可以避免糟糕的招聘，自动处理手动简历筛选等令人痛苦的时间浪费，并为每位候选人提供同样的展示机会。
InterviewVector
interviewvector.com
我们通过提供一系列产品和服务，帮助公司在最短的时间内聘用合适的人才。我们的旗舰产品是面试即服务，我们代表公司进行技术面试。到目前为止，我们已经为 200 多个客户进行了 70,000 多次面试，涉及 50 多个技术角色，如前端、后端、应用程序开发人员、QA、分析、产品经理、数据科学、DevOps、UI/UX 等。我们的下一个产品是 QuickScreen -新的集成的更高效的评估可以根据技能而不是简历更快地筛选候选人。它比您带回家的作业或现有的 1 小时长编码测试（关于尝试比率、TAT 和多种技能组合）好 5 倍。我们的第三个产品是 Pulse Smart Interviews - 我们帮助您...
Codeaid
codeaid.io
Codeaid 通过展示其在职技能的强大日常项目对他们进行测试，帮助招聘人员和公司聘用最优秀的软件开发人员。该平台使您不仅可以测试特定语言或框架，还可以测试编码基础知识和应用程序设计概念来评估候选人，同时拥有市场上最自动化的测试评分系统和最长的测试持续时间。主要特点： - 基于现实世界开发人员工作流程和挑战的深入的带回家的编码测试系统 - 独特的基于 Git 的测试系统，模拟“现实生活”环境 - 最精确和精细的自动评分系统 - A内置抄袭检查器，可准确检测复制或不真实的作业 - 轻松取消测试或延长挑战时间限制 - 一个集中式仪表板，用于从一个位置访问所有数据 - 快速轻松地筛选候选人 - 记录...
Byteboard
byteboard.dev
Byteboard 重新设计了面试体验，让所有人都更加有效、高效和公平。 Byteboard 面试是一项带回家的练习，候选人将技术设计和编码任务作为小项目的一部分。面试材料根据结构化的标准进行评估，并生成一份概述候选人优势的报告。 Byteboard 的基于项目的面试不涉及身份，可以评估真实的工程技能，同时帮助公司减少面试时间。 Byteboard 进行了现场改进，为 Lyft、Figma 和 Betterment 等公司提供超过 2 倍的价格。创始人 Sargun Kaur 和 Nikke Hardson-Hurley 在 Google 工作时认识到技术工程面试方式存在根本问题。他们认为，评...
WeCP
wecreateproblems.com
WeCP 是一个发现和培养人际交往能力的在线评估平台。 WeCP 被认为是世界上最大的专业技能评估库。该平台非常适合希望顺利进行多技能和工作角色评估以招聘、认证和培训现有员工的公司。
Filtered
filtered.ai
Filtered 招聘技术人才的现代方法可提高您的效率和效益。借助 Filtered，公司可以通过定制和自动评分的工作模拟来自动化和简化招聘流程，以便只有合格的候选人才能进入面试轮次。最终的结果是一个为招聘经理提供更好候选人的过程，并让申请人更清楚地了解他们每天将使用的实际技术堆栈。 Filtered 使公司能够快速、准确地评估来自世界各地合格候选人的硬技能和软技能。