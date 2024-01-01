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KamTape 是一个视频共享社区，让您重温 2000 年代 YouTube 的魅力。您可以通过 Javascript 或 Flash 在大多数知名浏览器上运行的网络体验来观看和分享全球原创视频。 每个人都可以在 KamTape.com 上观看视频。人们可以看到时事的第一手报道，找到有关他们的爱好和兴趣的视频，并发现古怪和不寻常的事物。随着越来越多的人在视频中捕捉特殊时刻，KamTape 正在帮助互联网上的各种人群分享他们的世界，并带回曾经的样子。

网站： kamtape.com

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