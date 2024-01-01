替代项 - Kamatera
GoDaddy
godaddy.com
GoDaddy Inc. 是一家美国上市互联网域名注册商和网络托管公司，总部位于亚利桑那州斯科茨代尔，并在特拉华州注册成立。截至 2020 年 6 月，GoDaddy 在全球拥有超过 2000 万客户和 7,000 多名员工。该公司以其在电视和报纸上的广告而闻名。它卷入了一些与审查制度有关的争议。
Hostinger
hostinger.com
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Namecheap
namecheap.com
Namecheap, Inc. 是一家 ICANN 认可的域名注册商，提供域名注册和网络托管，总部位于美国亚利桑那州凤凰城。 Namecheap 是一家预算托管提供商，拥有 1100 万注册用户和 1000 万个域名。
IONOS
ionos.com
访问您的整个 IONOS 世界：合同、产品和客户数据、订购或更改服务 - 现在受密码保护的登录。
DigitalOcean
digitalocean.com
DigitalOcean, Inc. 是一家美国云基础设施提供商，总部位于纽约市，数据中心遍布全球。 DigitalOcean 为开发人员提供云服务，帮助部署和扩展在多台计算机上同时运行的应用程序。截至 2018 年 1 月，DigitalOcean 是全球第三大面向网络计算机的托管公司。
SiteGround
siteground.com
SiteGround 是最大的独立网站托管平台，深受全球超过 280 万个域名的所有者信赖。 SiteGround 的托管服务注重网络速度和安全性，包括简单但功能强大的网站管理工具和独特的内部解决方案，使网站运行得更快、更安全。与行业领先的客户服务相结合，SiteGround 成为自由职业者、小型企业和网站管理员等的首选网站托管提供商。 SiteGround 上的 WordPress 用户可以使用专门的工具享受托管服务，以实现卓越的网站性能和轻松管理。
Bluehost
bluehost.com
Bluehost 是 Newfold Digital 旗下公司，是 WordPress 用户值得信赖的合作伙伴。 Bluehost 成立于 2003 年，使新手和专家都能通过可靠的网络托管、电子商务工具、营销应用程序、自动化安全性和 WordPress 工具创建和维护网络形象。其一站式仪表板使用户可以轻松管理其网站的大部分方面，从指标到网站安全。 Bluehost 以开源技术为基础，继续支持和参与无数开源项目，帮助推动互联网充分发挥潜力。
Vultr
vultr.com
Vultr 的使命是让世界各地的企业和开发人员易于使用、负担得起且可在本地访问高性能云计算。 Vultr 深受开发人员喜爱，已为 185 个国家/地区的超过 150 万客户提供灵活、可扩展的全球云计算、云 GPU、裸机和云存储解决方案。 Vultr 由 David Aninowsky 创立，完全自力更生，在没有进行股权融资的情况下，已经成为世界上最大的云计算平台之一。了解更多信息，请访问 www.vultr.com。
OVHcloud
ovhcloud.com
OVH（法律上为 OVH Groupe SAS）是一家法国云计算公司，提供 VPS、专用服务器和其他 Web 服务。截至 2016 年，OVH 拥有全球面积最大的数据中心。截至 2019 年，它是欧洲最大的托管提供商，也是全球第三大物理服务器托管提供商。
Krystal
krystal.uk
Krystal 是一家互联网服务公司，成立于 2002 年，专门为世界各地的企业提供尖端工具和服务。我们以不同的方式做事，提供可持续的优质解决方案而不牺牲性能。如今，我们是英国最大的独立网络托管公司，也是世界上唯一的共益企业网络托管和公共云提供商。无论是我们屡获殊荣的网络托管、定制云服务、VoIP 解决方案，还是出色的英国客户支持，我们在产品、服务或地球优先的方法上都绝不妥协。我们由 100% 可再生电力提供动力，在将利润再投资于改善我们的服务后，我们将所有剩余现金用于环保举措。我们抵消了整个员工的碳排放，并种植了数百万棵碳捕获、恢复栖息地的树木。无论您的企业规模或抱负有多大，Krystal ...
Contabo
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Contabo🥇云 VPS 和专用服务器，价格实惠。 以更少的成本获得更多的计算能力 |来自真人（而非机器人）的屡获殊荣的支持！ | 6 个地区，10 个地点 |过去 12 个月内正常运行时间为 99.996%
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一个功能强大的域名市场。 我们是 ICANN 认可的域名和网站建设解决方案，可帮助您轻松、经济且安全地管理域名。
UpCloud
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轻松的全球基础设施。全球有数千家企业由 UpCloud 提供支持。我们的客户在我们的企业级云平台上运行关键业务应用程序。他们重视我们的高性能、可靠的服务和个性化的方法。
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Hostwinds
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RamNode
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Hivelocity
hivelocity.net
Hivelocity 于 2002 年由几个人创立，他们的使命是：创建一家专注于简化托管的卓越公司。从位于典型地下室的单个服务器机架开始，我们的愿景是建立一家托管公司，不仅支持客户增长，而且还促进客户增长。通过专注于客户的需求和成功，Hivelocity 已从地下室的单个服务器机架发展成为在 4 大洲 36 个城市运营 38 个世界级数据中心。如今，我们维护和管理数以万计的专用服务器、虚拟化服务器和私有云解决方案。我们的每个数据中心均经过 SSAE-16 SOC1 和 SOC2 认证，还提供 HIPAA 和 PCI 合规服务。 Hivelocity 是一家私营企业，目前拥有 100 多名业内最...
AccuWeb Hosting
accuwebhosting.com
AccuWeb Hosting 成立于 2003 年，是一家位于美国新泽西州 Old Tappan 的网络托管公司，为世界各地的客户提供最实惠、最可靠的网络托管解决方案。 AccuWeb Hosting 是一家无债务的私营公司，拥有 14 年以上的经验。截至目前，AccuWeb Hosting 已为超过 101,025 名满意的客户提供服务，并且这一数字还在不断增加。 AccuWeb Hosting 的在线支持人员每周 7 天、每天 24 小时开放。为了您的方便，您可以提出支持请求或参与实时在线聊天。所有的票证和聊天请求都得到了高技能的 3 级托管技术人员的满意答复。大多数支持请求都会在 ...
HostPapa
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UltaHost 是关键任务网站和应用程序快速托管解决方案的领导者。拥有稳定的 VPS 或专用主机以获得流畅的操作。 UltaHost 是一个高性能网络托管平台，可帮助您为任何类型的数字项目获得快速、稳定和安全的网站，无论是电子商务商店、博客、公司投资组合、代理营销、媒体和内容发布、社交网络，还是中小型企业。它为公司、企业和个人提供共享、廉价的 VPS（虚拟专用服务器）、VDS（虚拟专用服务器）和廉价的专用托管解决方案，以使其项目取得成功。
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