Kafinea 是法国科技公司Madiasoft 的一款软件产品。 Madiasoft 是一家创新、安全的 SaaS 软件的发行商，该软件适合移动需求。 Madiasoft 成立于 2005 年，总部位于法国巴黎，在多个国家/地区拥有员工。 Madiasoft 为各种规模的公司（1 到 1,000 名员工）提供高性能管理解决方案 (ERP - CRM)，其业务涉及广泛的行业（工业/贸易/电信/银行/服务...）。 Kafinea 是Madiasoft 的旗舰软件。它将组织的所有流程集中在一个工具中：发票、实时会计、采购、库存管理、自动签名、客户门户等。它因其简单的实施（SaaS 模式）和现代、直观的用户界面而脱颖而出。它还具有全面的集成 API。 Kafinea 促进协作工作和团队生产力。它降低了与维护复杂 IT 基础设施相关的成本和风险。它适应市场趋势和每个公司（尤其是中小企业）的具体需求。它与所有外部或内部软件兼容，包括商业软件。

目录 : Business 企业资源计划系统

网站： kafinea.com

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