替代项 - KABOB
Verizon
verizon.com
Verizon 是一家美国无线网络运营商，之前作为 Verizon Communications 的一个独立部门以 Verizon Wireless 的名义运营。
OpSense
opsense.com
OpSense 是一个物联网 (IoT) 平台，专为零售和餐饮服务行业的食品安全和质量监控而构建。 OpSense 平台监控温度、湿度、开门、HVAC 条件等。 OpSense 有助于防止库存损失，提高制冷效率，提高运营、设施、设备和员工的生产力。该系统还提供任务管理清单、可定制的警报和报告。 OpSense 旨在通过提供支持立即解决问题的可行见解来快速实现投资回报。
Roambee
roambee.com
Roambee 可根据需要提供更好的供应链可视性，以便在世界任何地方按时、完整、完好地交付货物和资产。 300 多家企业正在利用 Roambee 的实时洞察和远见来改善客户体验、服务水平、产品质量、现金周期、业务效率和可持续性。其中超过 50 家是制药、食品、电子、化学品、汽车、包装和容器以及物流领域的全球百强企业。该公司创新的人工智能平台和端到端监控解决方案提供可靠、及时且可操作的“供应链信号”，推动物流自动化。这些精选的供应链信号建立在单品级第一手物联网传感器数据和非传感器输入的基础上，以实现高精度。这可以实现更好的多式联运 ETA、OTIF 交付、80% 以上的冷链合规性等，包括通过优化...
Zippin
getzippin.com
Zippin 开发了下一代免结帐技术，使零售商能够在其商店中快速部署无摩擦购物。 Zippin 正在申请专利的方法使用人工智能、机器学习和传感器融合技术来创造最佳的消费者体验：永远消除结账队伍和自助扫描仪，让购物者快速进出所购买的商品。 Zippin 的平台通过头顶摄像头和智能货架传感器进行产品和购物者跟踪，即使在拥挤的商店中也能实现最高的准确性。 Zippin 由亚马逊和 SRI 的行业资深人士创立，在零售技术、人工智能和计算机视觉方面拥有深厚的背景，总部位于旧金山，并得到 Maven Ventures 和 Core Ventures Group 的支持。