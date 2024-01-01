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Kabob Retail Cloud 是一个综合零售技术平台，旨在支持连锁店和品牌。该平台提供了一套核心和扩展应用程序，帮助企业自动化和简化其运营的各个方面。 Kabob 提供的核心应用程序包括： * 显示器 - 数字标牌管理解决方案，用于跨多个显示器和设备进行集中控制和内容同步。 * BGM（背景音乐）- 店内音频管理，允许远程控制和更新背景音乐和促销信息。 * 员工管理 - 用于培训、安排和管理商店员工的工具。 除了核心应用程序之外，Kabob 还提供一系列扩展应用程序来支持营销、运营和其他业务功能，例如： * 数字营销 - 用于内容管理、全渠道营销和在线调查的工具。 * 自动化操作 - 订单排队、预订和餐桌管理以及菜单板同步的解决方案。 * AIoT（人工智能物联网）——用于远程设备管理、面部检测、社交距离监控和餐桌占用跟踪的智能系统。 * 员工管理 - 用于培训、安排和管理商店员工的工具。 Kabob 将自己定位为连锁品牌的一站式平台，提供一整套基于云的解决方案，以简化和自动化零售运营的各个方面。该平台声称提供跨平台支持、可扩展性以及与第三方系统的轻松集成。 该公司业务遍及全球，在中国大陆、台湾、新加坡和日本设有直接分支机构，并在加拿大和澳大利亚设有经销商合作伙伴。 Kabob 服务于多种行业，包括快餐连锁店、传送带寿司店、斯堪的纳维亚家居品牌，甚至美国的一家 VR 咖啡馆。 Kabob Retail Cloud 似乎是一个强大且多功能的零售技术平台，旨在帮助连锁企业通过使用人工智能、物联网和基于云的解决方案来优化运营、增强客户体验并提高效率。
目录:
Business
Retail IoT Software

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