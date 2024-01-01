替代项 - Haiilo
BirdEye
birdeye.com
BirdEye 是一个综合性的客户体验平台。超过 60,000 家各种规模的企业每天都使用 BirdEye 通过评论在线找到、通过短信交互被客户选择、并通过调查和洞察工具成为最佳企业。
Tapfiliate
tapfiliate.com
Tapfiliate 会满足您所有的联属营销和推荐营销需求。将 Tapfiliate 与 Shopify、WooCommerce 和 30 多个其他集成同步。
BrandChamp
brandchamp.io
蓬勃发展的品牌是由大使打造的。与 Shopify、Amazon 和 WooCommerce 集成的一体化品牌大使管理软件。
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service 是一个由 AI 提供支持的云原生统一客户服务平台，可在 30 多个数字、社交和语音渠道中实现无缝的客户和代理体验，并提供实时的可操作和可扩展的见解，从而无需任何其他单点解决方案。 Sprinklr 服务 – - 使客户能够在他们的首选渠道上与您的品牌互动，获得一致的品牌体验，从而让客户满意。 - 为客服人员提供统一/360 度客户视图，并利用人工智能的力量推荐最相关的响应，以提高客服人员的工作效率和体验。 - 为主管提供有意义且可操作的见解，以推动增长和卓越运营 - 通过在整个企业范围内扩展的实时联络中心见解，帮助领导者发现增长、转型和创新的机会。
Rewardful
rewardful.com
将您最大的粉丝变成您最好的营销人员。 Rewardful 是 SaaS 公司通过 Stripe & Paddle 设置联属网络营销和推荐计划的一种简单方式。只需连接您的帐户，让我们为您跟踪推荐、折扣和佣金！
NiceJob
nicejob.com
获得更多评论并建立声誉的最简单方法。创造社交媒体热度，改善您的搜索引擎优化并赢得更多销售。
GrowthHero
growthhero.io
GrowthHero 是一款功能强大的联属营销、影响者和推荐营销软件，集一体。起价仅需 49 美元下午，GrowthHero 随您扩展！完全灵活的工具助您成功： - 白标合作伙伴门户，完全自定义，无需代码 - 共享可自定义的跟踪 URL 和/或折扣代码 - 通过 Stripe、API、Zapier、Shopify 应用程序、BigCommerce 应用程序集成 - 适合任何业务类型 -市场领先的 API/ Zapier 连接，进一步定制和自动化 - 卓越的价值。不要为 3 个独立的合作伙伴软件平台支付过多费用# 联盟营销软件 - 招募联盟成员。让联属公司通过 Marketplace Listi...
GrowSurf
growsurf.com
每晚一夜之间发展您的业务。 GrowSurf 是面向科技初创公司的推荐软件。我们的客户看到 300-1000% 的投资回报率 + 9-40% 的月度增长。
Yotpo
yotpo.com
Yotpo 是一个电子商务营销平台，为客户评论、视觉营销、忠诚度、推荐和短信营销提供最先进的解决方案。在此详细了解您的品牌如何通过 Yotpo 推动增长。
Talkable
talkable.com
很棒的推荐营销计划 ✅ 适用于在线商店、本地企业和 B2B 服务。增长营销的客户忠诚度计划。易于启动、测试和优化！奖励您的客户！
FirstPromoter
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SaaS 的联属网络营销和推荐跟踪。 在几分钟内启动您自己的联属网络营销和推荐计划。与 Stripe、Paddle、Recurly、Braintree、Chargebee 或我们的 API 快速集成。
Smile.io
smile.io
使用世界上最值得信赖的忠诚度应用程序将首次客户变成永久客户。 超过 1.25 亿购物者通过 Smile 赚取积分。给人们他们所爱的东西。
SpotlerUK
spotler.co.uk
完整的 B2B 入站和出站营销软件。确保您的营销和销售团队从网站流量中获得更多线索，将更多访问者转化为 MQL，并开展完整的营销活动。
ReferralCandy
referralcandy.com
想象一下您自己的客户帮助您推动新的销售！客户推荐是病毒式营销和业务蓬勃发展的关键。借助 ReferralCandy，将这种令人难以置信的同行影响力带入您自己的商店。
Referrizer
referrizer.com
全球最先进的营销自动化平台，为您的本地企业提供支持。通过我们的免费试用帐户获得更多客户、最大限度地提高推荐并提高您的客户保留率。与当地企业主合作，发现大量优质应用程序和预构建的集成，以进一步提高业绩。免费注册（无需信用卡）。
Upland Adestra
uplandsoftware.com
激发参与度的电子邮件自动化软件。 通过可推动转化的个性化内容吸引您的电子邮件受众。 Upland Adestra 是全球领先的第一人称营销电子邮件和生命周期营销解决方案提供商，为全球和成长型品牌提供服务。
LoudCrowd
loudcrowd.com
营销就是实验。数字营销策略的下一个伟大实验是利用用户生成的内容（UGC）来扩大受众群体、增强受众参与度并增加收入。 LoudCrowd 会发生这种情况。 LoudCrowd 与世界上增长最快的品牌合作，支持用户生成内容的增长策略。该平台通过衡量 UGC 价值的工具实现以客户为主导的增长，组织和自动化客户参与，并为产生有价值的 UGC 的客户创造奖励。 LoudCrowd 是一款社交 CRM，可通过社交媒体（历史上参与人数最多的受众）与客户和粉丝直接联系，您可以在其中组织社交标签、构建精选内容库并细分 UGC 增长计划。无论是专注于传播运动、提高客户忠诚度还是扩大粉丝群，任何组织都有一个 UGC...
Roster
getroster.com
每个人都有影响力，最好的品牌使用 Roster 来利用它。借助 Roster，公司可以将热情的客户转变为品牌大使，从而提高社交媒体上的知名度、推动评论等营销活动并增加收入。 Roster 的综合工具集可帮助公司：(1) 招募、参与和奖励社区 (2) 提高品牌知名度 (3) 利用用户生成的内容 (4) 增加口碑收入
CustomerGauge
customergauge.com
帐户体验软件会自动捕获帐户反馈（包括非调查数据）并将其实时分发给一线经理，以帮助他们减少客户流失、推动追加销售并通过基于推荐人的推荐来完成新业务。
Harviist
harviist.com
在 Harviist，我们相信，为了消除噪音，有效营销的未来在于真实、有机和值得信赖的推荐。为了利用客户推荐的力量，我们创建了一个简单且经济实惠的插件平台，您只需点击几下即可创建和跟踪推荐活动。 83% 的潜在客户相信朋友和家人的推荐，推荐客户的保留率高出 37%（尼尔森）。客户推荐营销通过提供使客户更容易谈论您的产品或服务的渠道和活动来促进和鼓励这些点对点推荐
Friendbuy
friendbuy.com
高增长品牌可以通过 Friendbuy 从每位客户身上获得更多收益。凭借一流的推荐和忠诚度计划，品牌可以通过推荐实现至少 5-10% 的销售额，生命周期价值提高 4 倍。 Friendbuy 与 Casper、AWAY 和 Dollar Shave Club 等 DTC 品牌以及沃尔玛、迪士尼和雀巢等财富 100 强公司合作。此外，Friendbuy 与您的技术堆栈无缝集成，因此您可以将推荐和忠诚度无缝地融入您的客户旅程中。
Referral Factory
referral-factory.com
即插即用软件，用于构建和跟踪您自己的推荐计划或联属计划。被全球营销人员评选为第一名。唯一获得HubSpot官方认证的推荐软件。 👉 使用我们的拖放活动构建器在几天而不是几周内构建您的计划。我们提供高级白标定制，无需编写一行代码！创建推荐计划、联属计划、大使计划、推荐赢得比赛等等！ 👉 访问 100 多个由营销专家设计的可编辑推荐计划模板。 👉 与 HubSpot、Stripe、Salesforce、Pipedrive、Intercom、Zoho、Zapier 等集成。 👉 Referral Factory 还提供 webhook 功能、高级 API 和多个 Zapier 触发器，帮助您...
Referral Rocket
referralrocket.io
Referral Rocket 为企业提供了一个启动和管理高效推荐计划活动的平台。我们用户友好的平台使企业能够挖掘客户拥护的巨大潜力，推动指数级增长并增加客户获取。
LoyalAs
loyalas.com
只需几分钟即可设置推荐计划。自动跟踪推荐和积分。无限推荐 LoyalAs 为每个客户创建一个自定义推荐链接。通过我们的自动电子邮件与客户分享并寻求推荐。收到的推荐没有限制。寻找客户拥护者我们跟踪客户分享的推荐链接以及回复者。您会知道谁为您提供了最好的推荐，并轻松找到客户支持者。跟踪获得的积分 我们跟踪当前客户和推荐客户获得的积分。您可以设置信用金额以及申请的时间和地点
LeadFellow
leadfellow.com
LeadFellow 通过专注于个人推荐的推荐营销为 B2B 企业带来新的收入。以零初始成本扩展您的业务，或靠推荐谋生。
Affilae
affilae.com
Affilae 是一个联盟平台，使广告商、网络和买家能够创建自己的专用且安全的联盟网络。
SocialLadder
socialladderapp.com
SocialLadder 是一个端到端的企业创建者管理平台，适用于希望将大使、影响者和附属机构集中在一个屋檐下的营销团队。 Benefit Cosmetics、Kendra Scott、goPuff 和 Live Nation 等以消费者为中心的品牌都使用 SocialLadder 通过客户进行营销，并将其转化为增长动力，激活社区来创建内容并提高转化率。 SocialLadder 技术可让您简化沟通、分配数字和现实世界的任务、监控参与度，并奖励帮助推广您的品牌的成功大使。您的大使是为成功而准备的，同时让您能够专注于整体增长战略，而不是花时间管理日常事务。 SocialLadder 拥有您的品牌...
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增加您的 SaaS 收入 无需服务器或代码。使用 Stripe 付款链接的公司可以通过我们的复制粘贴集成在 5 分钟内开始跟踪推荐！
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大使使营销人员能够利用口碑的力量来增加客户、推荐和收入。他们的营销人员友好型软件简化了推荐营销，自动化了注册、跟踪、奖励和管理客户、附属机构、影响者和合作伙伴的过程。全球的消费品牌和 B2B 公司正在利用大使的开创性软件快速实施、扩展和优化他们的推荐营销计划、合作伙伴和联属计划以及影响者活动。
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saasquatch.com
SaaSquatch 是一款先进的推荐和忠诚度营销软件，无论您的客户在哪里露营，无论是在您的移动或网络应用程序内还是外，都可以吸引他们。一些世界上最具创新性和知名的品牌使用 SaaSquatch 来奖励他们的拥护者、建立忠诚的社区并加速收入增长。 SaaSquatch 可以灵活地处理最先进的忠诚度和推荐计划，让您可以奖励您选择的任何行为的拥护者，然后让他们通过推荐来帮助扩大您的客户群。我们的奖励引擎可让您设置独特的赚取条件、创建奖励等级并提供各种不同的奖励来创建完美的定制计划。此外，本机集成、企业级安全性、欺诈检测和多语言支持提供了与您一起扩展的强大功能和可扩展性。利用您已有的客户数据来开展活...