替代项 - JoyQR
Bitly
bitly.com
Bitly 是一个 URL 缩短服务和链接管理平台。 Bitly, Inc. 公司成立于 2008 年。它是一家私人控股公司，总部位于纽约市。 Bitly 每月缩短 6 亿个链接，用于社交网络、短信和电子邮件。 Bitly 通过对由于许多人使用缩短的 URL 而创建的聚合数据的访问收费来赚钱。 2017年，Spectrum Equity以6400万美元收购了Bitly的多数股权。截至2018年8月，Bitly已缩短了超过375亿个URL。
QR Code Scanner
qrcodescan.in
QR 码扫描仪是最快、最用户友好的网络应用程序。
QR.io
qr.io
生成完全定制的 QR 码，包含颜色和形状、徽标，并跟踪有多少人扫描您的 QR 码、扫描地点和日期。
BL.INK
bl.ink
企业链接管理。为全球团队提供协作、合规性和创造力，以改善每次参与、保护您的数据并在每次点击中建立信心。
Flowcode
flowcode.com
Flowcode 是排名第一的 QR 码制作工具。徽标、颜色和设计，以及隐私和数据支持，全部免费。立即下载高质量的打印文件。
QR Code AI
qrcode-ai.com
独特且艺术的二维码在线生成器 将您的二维码变成人工智能杰作 转变您的品牌营销
ME-QR
me-qr.com
ME-QR 是一款免费的 QR 码生成器，可让您创建和自定义用于各种目的的 QR 码。以下是我们脱颖而出的原因： • 免费且可定制：为网站、文本、电子名片、电子邮件等生成二维码。使用多种免费镜框选择来个性化它们，以匹配您的品牌或场合。 • 动态QR 码：即使免费套餐也提供动态QR 码，让您可以更新代码背后的内容，而无需重新生成新代码。 • 内置QR 扫描仪：直接在平台内随时随地扫描QR 码。扫描历史记录可让您轻松访问以前扫描的代码。 • ME-Ticket 集成：想要出售活动门票？ ME-QR 提供 ME-Ticket，这是一个用于创建活动、生成二维码门票和管理销售的平台。总体而言，ME-QR...
Linkfire
linkfire.com
音乐营销的智能链接。从您的第一张单曲到您的第一次世界巡演，Linkfire 简化了您的艺术家推广的每一步。深受主要唱片公司和超过 50,000 名艺术家的信赖。
UTM.io
web.utm.io
UTM.io 是与您的团队构建、共享和同步 UTM 的最佳方式。停止使用混乱的电子表格并在分析中获取良好的营销活动数据。
QR TIGER
qrcode-tiger.com
QR TIGER 是全球最先进的在线二维码生成器，荣获 ProductHunt 最具创新产品奖。它受到 147 个国家/地区超过 850,000 个品牌的信赖。其中：Lululemon、Uber、迪士尼、索迪斯、百事可乐、欧舒丹、三星、TikTok、环球影城、希尔顿酒店等。该公司为企业和个人品牌提供广泛的二维码解决方案。自 2018 年推出以来，QR TIGER 已为数千名关键意见领袖、个人品牌、中小企业和财富 500 强公司提供了物理到数字的访问。近年来，随着非接触式系统在全球范围内的普及，QR TIGER 作为最简单、直接且全面的二维码生成软件，为更多的客户提供服务。 QR TIGER 的...
Autonix
autonix.io
QR 码无处不在，对于 Autonix 来说，它们非常有价值。 Autonix 是一款强大的二维码跟踪解决方案，面向机构、市场、零售、医疗保健、政府等，适合大大小小的组织。
QRfy
qrfy.com
创建您自己的二维码并促进您的业务或想法。 轻松生成、管理和统计跟踪您的 QR 码。
Barcode.so
barcode.so
常规的二维码很无聊。 美丽的 AI 生成的 QR 码让您的观众渴望扫描它们。 超过 25 种风格可供选择或仅使用您自己的风格
ToneDen
toneden.io
ToneDen 是一个友好的社交营销平台，让您能够接触重要的人并向其销售产品。
QRStuff
qrstuff.com
免费 QR 码生成器和在线 QR 码创建器。无需注册。为网站 URL PDF、图像、出勤跟踪、YouTube 视频、Google 地图位置、Facebook、联系方式或 27 种 QR 码类型中的任何一种创建无限量且不会过期的免费 QR 码。
Hovercode
hovercode.com
您品牌的动态二维码 为您的品牌创建、跟踪和管理动态二维码
Limey
limey.io
在几分钟内创建漂亮的单页网站。 与您的受众建立联系，捕获潜在客户并将其导出。
Smartlinks.ai
smartlinks.ai
Smartlinks 是一款有助于页外 SEO 的 SEO 软件。我们帮助简化链接构建并节省链接构建者的时间。我们通过以下方式做到这一点： 1. 创建一个由对内容协作感兴趣的经过验证的 SaaS 营销人员组成的社区 2. 一旦您输入优先关键字，我们就会在所有成员网站中搜索它 3. 您可以将所有匹配视为机会，触发链接请求。 4. 链接请求以电子邮件形式发送给合作伙伴。 5. 如果合作伙伴选择插入您的链接，您将获得一个链接。 6.我们维护Karma积分，当您给出链接时您获得Karma积分，当您获得链接时您失去Karma积分
y.gy
app.y.gy
创建简短且令人难忘的链接以提高转化率 将长而复杂的链接变成短而令人难忘的链接，您可以在电子邮件、社交媒体等中使用它们。 * 使用 y.gy 或您自己的自定义域。我们提供使用您自己的自定义短链接或 y.gy 短链接的选项。 * 使用自定义结尾自定义您的链接 可以使用自定义后缀自定义链接，例如 y.gy/your-ending 或 your-short-link/your-ending。 * 使用 y.gy API 通过 y.gy 简单 API 以编程方式创建链接。
Bitelink
bitelink.co
欢迎来到 Bitelink – 链接管理领域的创新与便利的结合。告别繁琐的 URL，迎接充满活力的时尚、可共享资源！ 为什么选择比特联？ * 轻松将长而复杂的 URL 转换为简洁、强大的链接。 * 创建可定制的二维码，以时尚的方式弥合在线和离线状态之间的差距。 * 通过强大的分析深入了解您的链接性能，获得宝贵的见解来完善您的策略。 * 借助我们创新的 Link-in-Bio 解决方案，让您的重要链接在一个动态中心中井井有条并可访问。 Bitelink 旨在提升您的在线形象、简化您的共享并释放新的可能性。
Linkr
linkr.com
为创作者和品牌打造的一体化盈利平台！您可以创建您的个人简介、增加您的追随者、通过创造力获利并通过 Linkr.com 实现繁荣。
QR Code Dynamic
qrcodedynamic.com
QR Code Dynamic 是一款易于使用且可追踪的 QR 代码生成器，提供高级定制功能。使用此工具，创建完全个性化的二维码就像扫描代码一样简单。动态 QR 码提供了仅通过扫描即可交换信息的机会，这要归功于它为不同用例创建的 13 种不同的代码类型。选择您想要的二维码类型，轻松调整它，然后在任何您喜欢的地方开始使用它。现在是开始免费试用的时候了！立即开始免费创建您的二维码！
AIQrArt
aiqrart.co
探索 AIQrArt 的变革世界，艺术与技术无缝融合。通过人工智能生成的令人惊叹的二维码艺术来提升您的品牌形象，确保它不仅被看到，而且被记住。 AIQrArt 允许您制作独特的、充满艺术气息的交互式二维码，增强用户互动和品牌回忆。超越通用的黑白二维码，探索一个领域，每个二维码都是杰作，专为体现您品牌的独特身份而量身定制。在一个平台上享受个性化的自由、集成的便捷性以及二维码分析的能力。借助 AIQrArt，让您的观众每次扫描都成为愉悦的体验，同时获得对您的品牌有价值的见解。您重新定义 QR 码的旅程从 AIQrArt.co 开始，这里每个代码都是画布。
GoCodes
gocodes.com
不再缺少工具！使用我们易于使用的解决方案跟踪您的设备，该解决方案包括坚固耐用的标签、云软件、扫描仪应用程序和 GPS 跟踪。我们的整体解决方案专为行业客户设计，意味着您可以在旅途中使用智能手机管理监管链。此外，通过使用任何计算机或移动设备签入和签出工具来转移责任，并记录保修、服务记录和维护任务等关键信息。使用 GoCodes 跟踪您的工具。
Uniqode
uniqode.com
Uniqode（以前称为 Beaconstac）总部位于纽约州纽约市，帮助超过 25,000 个全球品牌将其 QR 码计划整合到一个可扩展的平台中。这使他们能够将二维码见解与更广泛的移动营销策略联系起来。我们为 40 多个国家的客户提供服务。我们是唯一符合 SOC2 和 GDPR 的 QR 码解决方案。我们的一体化二维码平台和生成器可帮助您提高客户参与度、衡量实体营销渠道的投资回报率、减少摩擦并简化运营、节省成本并变得更加可持续和环保。
Uplifter
uplifter.ai
创建防弹 UTM 链接来跟踪您的所有营销活动。 将可靠的数据传送到 Google Analytics 和 Adobe Analytics 中。 将这些数据转化为可行的见解。 Uplifter 减轻了分析工作的负担，帮助营销人员更快地采取行动。 Uplifter 由英国最大的独立数字分析咨询公司 Mezzo Labs 开发。
TLinky
tlinky.com
欢迎使用 TLinky - 终极链接管理解决方案！ 在 TLinky，他们帮助个人、营销人员和企业优化其在线形象并简化其营销活动。借助这些一体化平台，您可以无缝管理、跟踪和共享链接，确保您的受众获得最佳体验。 * 短链接：创建易于记忆和共享的品牌和自定义短链接。告别又长又乱的网址，让您的链接脱颖而出。 * 二维码：生成动态二维码，以提高参与度并增强客户体验。无论是您的网站、产品还是宣传材料，二维码都打开了一个充满可能性的世界。 * 生物链接：策划一个令人惊叹的交互式生物页面，在一个地方展示您的所有重要链接。优化您的社交媒体资料，让您的受众更轻松地探索您的内容。 * 分析和见解：获得有...
ElkQR
elkqr.com
使用 ElkQR 创建品牌二维码并提高品牌知名度。跟踪活动绩效并通过详细分析获得见解。
Leaf.page
leaf.page
一页记录您的职业生涯
YAPA.page
yapa.page
YAPA.page 是一个易于使用的工具，可以为所有社交网络和通讯工具创建精彩的页面。大量模板和自定义功能有助于为您的企业创建令人难以置信的页面。功能： - 在一个项目中创建多个页面 - 支持 Google Analytics、Facebook Pixel、TikTok Pixel - 使用购物车创建您自己的在线商店并销售您的数字产品（付款前/后操作，使用表单收集有关客户的信息） - 集成与支付系统：PayPal 和 Stripe（稍后详细介绍） - 所有页面元素的完全自定义 - 快速设置受支持的元素（包括不同的信使和社交网络） - CTA 元素的动画 - 支持自定义域 - 支持 SEO 和 ...