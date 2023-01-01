替代项 - Journify
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美国云软件公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。它提供 (CRM) 客户关系管理服务，还销售一套互补的企业应用程序，专注于客户服务、营销自动化、分析和应用程序开发。 2020 年，《财富》杂志根据员工满意度调查，将 Salesforce 在“最适宜工作的 100 家公司名单”中排名第六。
Klaviyo
klaviyo.com
Klaviyo 是一个专为在线企业创建的电子邮件营销平台，具有强大的电子邮件和短信营销自动化功能。
Optimizely
optimizely.com
Optimizely 是一家美国公司，为其他公司提供渐进式交付和实验软件。 Optimizely 平台技术提供 A/B 测试和多变量测试工具、网站个性化和功能切换功能。公司总部位于加利福尼亚州旧金山，在荷兰阿姆斯特丹、德国科隆、英国伦敦和澳大利亚悉尼设有办事处。
Splunk
splunk.com
Splunk Inc. 是一家位于加利福尼亚州旧金山的美国科技公司，生产用于通过 Web 式界面搜索、监控和分析机器生成的数据的软件。Splunk Enterprise 和 Enterprise Cloud 解决方案捕获、索引和关联真实数据Splunk 通过识别数据模式、提供指标、诊断问题和提供业务运营情报，使机器数据在整个组织中可访问。 Splunk 是一种用于应用程序管理、安全性和合规性以及业务和 Web 分析的横向技术。最近，Splunk 也开始为 BizOps 开发机器学习和数据解决方案。
Segment
segment.com
Segment.Io, Inc. 提供应用程序编程接口解决方案。该公司分部门收集、清理和控制客户数据，并提供数据集成、治理和受众管理服务。 Segment.Io 为加利福尼亚州的客户提供服务。
Formaloo
formaloo.com
强大的协作平台，供团队收集、组织和理解他们的数据。无需代码，只需几分钟即可从想法到执行！
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation（也写作 opentext）是一家开发和销售企业信息管理 (EIM) 软件的加拿大公司。OpenText 总部位于加拿大安大略省滑铁卢，是截至 2014 年加拿大最大的软件公司，被公认为加拿大百强雇主之一2016 年，Mediacorp Canada Inc.OpenText 软件应用程序为大型公司、政府机构和专业服务公司管理内容或非结构化数据。 OpenText 的产品旨在满足信息管理要求，包括管理大量内容、遵守监管要求以及移动和在线体验管理。OpenText 在全球拥有超过 14,000 名员工，是一家在纳斯达克 (OTEX) 上市的上市公司和多伦多...
Planhat
planhat.com
Planhat 是一个美观、灵活且功能强大的客户成功平台。客户 360、健康评分、手册、客户门户等。
Customer.io
customer.io
使用 Customer.io 触发电子邮件、推送、短信、网络挂钩等。控制行为数据以个性化客户沟通并提高参与度。开始免费。
Piwik PRO
piwik.pro
分析跨网站和应用程序的客户旅程。 专注于用户隐私和数据安全的分析套件 - Google Analytics 的完美替代品。
SALESmanago
salesmanago.com
唯一的无代码、人工智能驱动的 CDXP，具有本地构建和集成的超个性化营销执行渠道。
Contlo
contlo.com
向自主生成营销问好。 Contlo 是一个下一代营销平台，专为人工智能第一世界而构建。 由您品牌的人工智能模型和自主人工智能代理提供支持。
Catalyst
catalyst.io
客户成功软件可帮助您集中客户数据、清晰了解客户健康状况并扩展可推动保留和增长的体验。
Leadspace
leadspace.com
Leadspace 是一家软件即服务 (SaaS) 数据科学公司，提供 B2B 客户数据平台。该公司的产品统一了多个数据源、来自社交媒体、联系人数据库、客户关系管理系统和营销自动化平台的第一方和第三方来源。
Tealium
tealium.com
Tealium 是一家总部位于美国的美国公司，于 2008 年在加利福尼亚州圣地亚哥成立，销售企业标签管理、API 中心、具有机器学习功能的客户数据平台以及数据管理产品。
Listrak
listrak.com
Listrak 交付成果。唯一受到 1,000 多家领先零售商和品牌信赖的集成数字营销平台，适用于电子邮件、短信营销、身份解析、行为触发和跨渠道编排。
Forest Admin
forestadmin.com
停止构建您的管理面板，我们为您准备了一个 获得管理面板并不一定很耗时。 Forest Admin 无需构建它，而是在几秒钟内根据您的数据生成一个管理面板。
Skeepers
octoly.com
领先的影响者营销平台 Octoly 通过大规模连接经过审查的微影响者和消费者，帮助品牌提高知名度、建立信任并促进销售。品牌利用我们精心策划的社区创建社交媒体帖子和电子商务评论，以换取优质产品。
Acquia
acquia.com
Acquia 是一家软件即服务公司，由 Dries Buytaert 和 Jay Batson 共同创立，为开源 Web 内容管理平台 Drupal 提供企业产品、服务和技术支持。
dotdigital
dotdigital.com
了解 dotdigital 的一体化平台如何让您创建营销自动化，通过电子邮件、短信、社交、推送通知和登陆页面吸引您的联系人。
Totango
totango.com
Totango 是一款客户成功软件，可帮助企业推动收入增长、减少客户流失，同时专注于 SaaS 客户旅程。免费体验 Totango。
Hightouch
hightouch.io
您的数据仓库是客户数据的真实来源。 Hightouch 将此数据同步到您的业务团队依赖的工具。
Bloomreach
bloomreach.com
专为商业打造的数字体验平台。 Bloomreach 解决方案将统一客户和产品数据的力量与人工智能和预测决策的速度和规模相结合，因此您可以提供在任何渠道和每次旅程中都能转化的神奇体验。
Plumb5
plumb5.com
通过网络、移动设备、电子邮件和短信开展全渠道营销活动。轻松使用推送通知和应用内消息传递。 Plumb5 是一个实时客户参与平台，可帮助营销人员通过智能营销策略保持用户参与度并赢回用户。人工智能赋能营销自动化
Mortar AI
mortarai.com
Mortar AI 是您的下一代 CDP（客户数据平台），它可以实时清理、分析所有碎片数据并将其统一到一个易于使用的仪表板中。
Insider
useinsider.com
一个提供个性化、跨渠道客户体验的平台。 Insider 跨渠道连接数据，利用人工智能预测未来行为，并通过单一平台以最快的速度实现价值个性化体验。
MSIGHTS
msights.com
推动效率、行动和问责制的数据转换、报告和协作。
Squirro
squirro.com
连接点：发现新机会，深入了解客户、合作伙伴和市场，发现趋势并为您的销售团队提供下一步最佳行动支持。 Squirro 在预先训练的企业就绪应用程序中实时、自动地提供这些见解。
Scal-e
scal-e.com
Scale-e 帮助品牌在正确的时间通过正确的渠道向正确的人传递正确的信息。通过实施 100% 定制的数据集市，可以捕获所有数据并围绕统一的配置文件组织它们，以便个性化全渠道交互并实时提供相关、可靠和可操作的信息。
NetWise
netwisedata.com
NetWise 是向品牌、机构、平台、销售和营销专业人士以及数据科学团队提供 B2B 受众数据的领先提供商。我们独特的 B2B 数据产品可实现真正的多渠道营销，让您能够在您想要使用的每个平台的所有营销渠道中瞄准相同的受众。我们专有的 B2B-to-Consumer ID Graph 意味着您每次都能接触到同一个人。而且，我们提供了行业内最大的受众范围。我们的客户定期与我们合作来生成和激活自定义细分和受众。我们是提取情报并使其对您的特定业务和受众需求有用的专家。没有其他公司拥有比这更容易获得的独特业务数据。 NetWise 使用世界一流的技术和非传统数据集为其客户和合作伙伴提供独特的 B2B 数...
mediarithmics
mediarithmics.io
mediarithmics 提供开放且集成的数据营销基础设施，涵盖所有 CDP 和 DMP 用途。该平台还可用于创建数据联盟，保证合作伙伴之间数据的不可渗透性并遵守当前和未来的法规（GDPR、Pipeda、CCPA…）。我们的技术可以在不压缩的情况下收集每个客户和潜在客户数据（数亿个离线和在线数据档案），从而可以实时细分和编排多渠道活动。 mediarithmics 的客户可以添加自己的算法来个性化平台的战略点，无论是 360° 营销个性化还是数据货币化用例。我们是一家技术优先的公司，成立于 2014 年，每年都会开设国际办事处。我们的客户包括大型零售商、媒体集团、雄心勃勃的规模扩张企业，以及...
Herogi
herogi.com
Herogi 是针对快速移动的大数据进行智能自动化操作的端到端解决方案。它与第三方服务的无缝集成和内置的复杂事件处理能力为基于技术的解决方案提供了自动化智能。 Herogi 在事件发生时关注事件数据，然后及时采取行动。其基于事件和有状态的架构可确保对客户的实时操作响应。
FLYDE
flyde.io
大多数企业没有正确利用数据堆栈的力量，这可能导致每年 4-7% 的收入损失。我们构建了 FLYDE SaaS 平台，帮助已经拥有先进技术堆栈（CRM、电子商务平台、营销自动化软件、零售跟踪技术、数字营销活动等）但在两种情况下仍然经历痛苦或紧张的消费品牌和零售商：数据分散。公司的数据源处于孤岛状态并且彼此断开连接。 FLYDE 是最简单、最易于访问的客户数据平台，能够连接您的所有数据源，并提供客户控制面板，其中包含 360 度客户群详细视图，您可以实时采取行动。通过上个世纪的系统进行的预测。在许多情况下，即使数据源之间有良好的连接，企业也会通过上世纪的系统零星地部署预测模型。 FLYDE 将自己...
DinMo
dinmo.com
在 DinMo，我们设想一个企业通过利用数据的力量蓬勃发展的世界。我们的使命是简化数据访问、消除复杂性并促进数据驱动的文化，使团队能够做出明智的决策并促进增长。 DinMo 提供了一个一体化平台，可以简化业务知识，无需存储任何数据，因为我们直接从客户的数据仓库中读取数据。这种方法允许非技术用户无缝访问他们的数据，而不会遇到与数据仓库相关的复杂性。通过作为业务逻辑的单一事实来源，我们确保用户可以通过我们的生成式人工智能技术提取智能见解。这种创新方法无需数据分析师即可实现数据驱动的决策。此外，我们的平台使用户能够在没有代码的情况下创建自定义细分，使用自然语言来定义目标受众并发现隐藏的机会。为了使所...
Custobar
custobar.com
您的客户是个人。就这样对待他们。 Custobar 可让您全面了解每位客户以及他们如何与您的企业互动 - 通过他们与您见面的所有渠道。我们收集您的所有客户交易数据，并使其易于理解且可操作。
Castled.io
castled.io
使用安全锁定在服务器中的客户数据创建复杂的客户旅程和个性化参与活动。
Session AI
sessionai.com
Session AI 是会话内营销的先驱，这是领先的在线零售商在隐私至上的世界中转化网站访问者所需的关键功能。使用获得专利的机器学习，Session AI 只需五次点击即可预测购买意图，使在线零售商能够实时为每位访问者提供正确的报价，而无需个人身份信息或第三方 cookie。了解有关电子商务营销未来的更多信息，请访问 www.sessionai.com。
Aislelabs
aislelabs.com
用于客户身份和访问管理 (CIAM) 的一体化平台，具有可定制的 Web 注册表单、自助配置文件管理、社交登录和全功能营销功能。通过网站、移动应用程序、现场注册、访客 WiFi 和任意数量的其他来源在线和离线获取用户。将跨渠道的客户资料整合到一个位置。原生营销功能，包括电子邮件和短信活动、丰富的调查、智能优惠券和付费媒体广告。具有人工智能 (AI) 的深度学习引擎可了解行为并细分用户以获得高投资回报率。专为现代客户设计的无密码身份管理和渐进式分析。
Splio
splio.com
Splio是一个结合了营销自动化和忠诚度营销的全渠道营销平台。 Splio 使营销人员能够在线和离线管理其基于交易和关系的忠诚度计划，并根据客户知识协调强大的营销活动。全球有超过 500 个品牌每天使用 Splio，包括 The Kooples、Kusmi Tea、Givenchy、Le Slip Français、Caudalie、Degrenne、Intersport、Longchamp、Lindt、Air China 和 Cache Cache。
Propellor
propellor.ai
Propellor 是一个跨渠道数据平台，可实时运行，同步来自 200 多个来源的所有营销、销售和客户数据，并构建单一情报来源。 Propellor 是一种全新的数据分析方法。它使您可以在需要时即时访问数据。 Propellor 可帮助您直观地找到正确的数据并生成及时的分析以完成您的工作。告别图表垃圾和繁琐的电子表格。通过拖放数据分析，任何人都可以快速收集见解 - 无需编码。 Propellor 正在将分析从数据科学家手中解放出来，使其在整个公司内实现民主化，并为员工腾出时间来开展战略工作。
Freshpaint
freshpaint.io
Freshpaint 被亲切地称为“正在复苏的 CDP”。 Freshpaint 首次推出时，将自己定位为通用客户数据平台，然后专门针对医疗保健提供商改造其平台。与通用 CDP 不同，Freshpaint 的医疗保健隐私平台可帮助组织执行数据驱动的营销策略，同时遵守行业法规。 Freshpaint 帮助医疗保健提供商默认确保其第一方客户数据符合 HIPAA 要求。我们取代了 Google、Facebook 和其他公司使用的跟踪技术，使您能够使用这些工具并保持 HIPAA 合规性。内置 ID 屏蔽和白名单，默认情况下 Freshpaint HIPAA 是安全的。 Freshpaint 是唯一专为...
Pimcore
pimcore.com
深受开发者、机构和企业的喜爱：Pimcore Platform™ 是一个先进的开源平台，受到全球超过 110,000 家公司的信赖。它为数字资产管理 (DAM)、产品信息管理 (PIM)、主数据管理 (MDM)、数字体验管理 (DXP/CMS)、多渠道发布 (CDP) 和数字商务。 Pimcore 受到领先行业分析师的认可，并被百事可乐、索尼和奥迪等财富 100 强公司所使用，因其灵活性、100% API 驱动架构、可组合技术、快速上市时间而成为出色的开源替代方案，以及由 130 多家解决方案提供商组成的强大的全球合作伙伴网络。请访问 pimcore.com 了解更多信息。
Yespo
yespo.io
Yespo 是一个全渠道平台，为中型电子商务提供现成的工具和活动。 Yespo 可以轻松创建个性化用户体验并快速从现有客户那里产生收入。电子商务营销人员将能够集成产品源，从 53 个提议的活动中选择正确的活动，或者在无需开发人员参与的情况下建立自己的细分市场和场景。如果企业在第三方来源（PostgreSQL、Big Query、Google Sheets）中拥有用户数据，Yespo 将利用这些数据来丰富客户资料。这样，公司就能从其基础上获得最大收益，订阅者也能从人工智能中获得最准确的产品推荐。国际电子商务将能够实现多语言活动的自动化。
Salespanel
salespanel.io
Salespanel 是一款第一方意图数据分析和客户旅程跟踪软件。在当前的客户跟踪格局中，随着Universal Analytics的退出以及Google Analytics在多个欧洲国家被禁止，Salespanel对于想要跟踪第一方客户旅程数据并将其连接到其销售和营销系统的B2B企业来说是完美的解决方案。使用 Salespanel 识别、跟踪、鉴定和分析您的销售线索。
CustomerLabs
customerlabs.com
CustomerLabs CDP 是一个无代码客户数据平台，可帮助电子商务、SaaS、B2B 和代理营销人员跟踪、识别、细分、同步和分析其客户数据。该平台可帮助营销人员跨渠道编排个性化营销活动，而无需依赖开发人员。跟踪并合并您想要从网站、应用程序、CRM、电子邮件、服务和线下渠道获取的客户数据。通过身份解析，您可以跨平台映射匿名用户及其活动，并获得 360 度的客户视图。创建量身定制的客户群，以触发跨渠道的及时消息。您可以将此客户数据与您现有的营销工具（例如 Google Analytics、Google Adwords、Mixpanel、Kissmetrics、Segment、Salesfo...
Ascent360
ascent360.com
Ascent360 是一个数据驱动的营销自动化平台，为您提供 360 度的客户视图，使您能够通过清理数据、细分受众和个性化自动化营销活动来加速销售并最大限度地保留客户。将客户数据转化为销售额从未如此简单。
Omeda
omeda.com
Omeda 是一个一体化、综合性的营销技术平台，可用于发展、吸引和盈利您的受众。 Omeda 由客户数据平台 (CDP)、电子邮件和营销自动化、数据和同意管理、订阅管理和大量集成组成，可以轻松地大规模构建复杂的受众增长活动，而无需其他工具。 Omeda 在受众关系管理方面拥有 40 多年的经验。我们每年发送超过 55 亿封电子邮件，管理超过 25,000 个品牌和产品，并为客户清理和管理数百万条记录。
Lytics
lytics.com
Lytics 是面向 Google Cloud 客户的首要客户数据平台，并且 100% Google Cloud 原生 CDP。 Lytics CDP 提供可组合的现代架构，适合并加速您的云数据策略。 Lytics 与现有云数据仓库集成，帮助企业构建统一的第一方数据基础，解析身份以构建和维护合规、可扩展和可访问的全面配置文件。 Lytics 使用反向 ETL、生成式 AI 以及业界最全面的 DSP 和操作系统实时连接集，连接到强大的第三方丰富和激活生态系统。 Lytics 独特的方法使品牌能够在没有孤岛的情况下从可靠的事实来源开展工作，重新构想如何利用自己的客户数据来提高客户参与度并提高投资回...
Blueshift
blueshift.com
Blueshift 帮助品牌在每次客户互动中提供相关、互联的体验。其用于智能客户参与的 Smart Hub 平台为品牌提供了完整的工具包，可在整个全渠道旅程中无缝地实时提供 1:1 体验，包括实时数据统一、受众细分、预测智能、1:1 个性化、全渠道编排和无与伦比的规模。这个灵活、易于使用的平台可以统一来自任何来源的客户数据，通过可定制的人工智能解锁智能，并使用智能决策实时激活跨接触点的数据。提供以客户为中心的体验、增加收入和推动成果的道路从未如此快捷。 Blueshift 的智能客户参与平台通过统一、通知和激活数据，在整个全渠道旅程中提供相关的互联体验。
Actito
actito.com
Actito 是一家 SaaS 营销自动化公司，成立于 2000 年。当时，三位创始人希望弥合品牌与消费者之间的差距。因此，他们开始构建营销人员现在喜爱的软件。借助 Actito，您可以与全球数百、数千甚至数百万客户进行个性化互动。 Actito 的目标客户是希望通过一个易于使用的平台开展所有营销活动的大中型公司。您收集的所有客户数据都集中并整合到客户数据平台上，并可通过主要营销渠道（即电子邮件、移动设备和网络）定制、定位和个性化适时的消息。 Actito 完全符合欧洲最新的通用数据保护法规 (GDPR)，使营销人员能够专注于建立持久且有利可图的客户关系。 Actito 在比利时总部运营其欧洲...
Raptor Services
auth.raptorsmartadvisor.com
Raptor Services 是市场领先的个性化和客户数据平台提供商。我们的解决方案使品牌能够跨渠道识别用户的行为，提供个性化建议，并从我们的客户数据平台激活所有渠道中的数据。数百个雄心勃勃的品牌已经使用 Raptor 来实现更高的转化率、更高效的工作流程和更好的用户体验。欲了解更多信息，请访问 https://www.raptorservices.com/
Zeotap
zeotap.com
Zeotap CDP 是欧洲为欧洲打造的简单、安全且有影响力的客户数据平台。 Zeotap CDP 使品牌能够在现在以及无 Cookie 的未来整合、统一、细分和编排客户数据，同时将消费者隐私和合规性放在首位。它提供了一个专为营销人员构建的简单 UI，可为消费者提供个性化体验，从而在短短 8 周内改善营销、销售和服务方面的业务成果。
mParticle AU
mparticle.com
mParticle 是最大的独立客户数据平台。我们可以轻松地在整个产品和客户生命周期中全面管理客户数据。我们支持通过 SDK、批量导入和合作伙伴源进行无限输入，以及对 300 多个预构建集成的无限输出。我们提供一套数据质量和治理功能，用于管理数据完整性并提供精细的隐私控制以遵守同意状态。我们使用受众构建器、无代码计算等工具来激活客户数据以获取见解，以及使用 API 以编程方式返回用户配置文件数据。 Airbnb、Jack in the Box、JetBlue、NBCUniversal、Overstock 和 Venmo 等公司的团队使用 mParticle 来提供卓越的客户体验，并通过解决阻碍...
mParticle EU
mparticle.com
mParticle 是最大的独立客户数据平台。我们可以轻松地在整个产品和客户生命周期中全面管理客户数据。我们支持通过 SDK、批量导入和合作伙伴源进行无限输入，以及对 300 多个预构建集成的无限输出。我们提供一套数据质量和治理功能，用于管理数据完整性并提供精细的隐私控制以遵守同意状态。我们使用受众构建器、无代码计算等工具来激活客户数据以获取见解，以及使用 API 以编程方式返回用户个人资料数据。 Airbnb、Jack in the Box、JetBlue、NBCUniversal、Overstock 和 Venmo 等公司的团队使用 mParticle 来提供出色的客户体验，并通过解决阻碍...
mParticle US
mparticle.com
mParticle 是最大的独立客户数据平台。我们可以轻松地在整个产品和客户生命周期中全面管理客户数据。我们支持通过 SDK、批量导入和合作伙伴源进行无限输入，以及对 300 多个预构建集成的无限输出。我们提供一套数据质量和治理功能，用于管理数据完整性并提供精细的隐私控制以遵守同意状态。我们使用受众构建器、无代码计算等工具来激活客户数据以获取见解，以及使用 API 以编程方式返回用户配置文件数据。 Airbnb、Jack in the Box、JetBlue、NBCUniversal、Overstock 和 Venmo 等公司的团队使用 mParticle 来提供卓越的客户体验，并通过解决阻碍...
mParticle Customer
mparticle.com
mParticle 是最大的独立客户数据平台。我们可以轻松地在整个产品和客户生命周期中全面管理客户数据。我们支持通过 SDK、批量导入和合作伙伴源进行无限输入，以及对 300 多个预构建集成的无限输出。我们提供一套数据质量和治理功能，用于管理数据完整性并提供精细的隐私控制以遵守同意状态。我们使用受众构建器、无代码计算等工具来激活客户数据以获取见解，以及使用 API 以编程方式返回用户个人资料数据。 Airbnb、Jack in the Box、JetBlue、NBCUniversal、Overstock 和 Venmo 等公司的团队使用 mParticle 来提供出色的客户体验，并通过解决阻碍...
Simon Data
simondata.com
Simon Data 为营销团队提供唯一的客户数据平台 (CDP)，旨在通过更快、更精确的细分和个性化来提高营销活动绩效。 Simon 数据平台是第一个基于 Snowflake 构建的 CDP，使品牌能够摆脱导致数据难以访问和部署的过时架构。这就是 Tripadvisor、Equinox、捷蓝航空、ASOS、Venmo 和许多其他公司依靠 Simon Data 与消费者建立联系的原因。西蒙数据平台低代码，专为营销人员使用而设计，将他们转变为数据科学家。 Simon Data 被评为 2022 年内置最佳工作场所、最佳工作场所认证，并曾 8 次成为 CDP 领域的 G2 领导者。要了解更多信息，...
Dialog Insight
app.dialoginsight.com
Dialog Insight 是一个客户参与平台，使企业能够通过个性化自动化产生更多客户接触点并建立品牌忠诚度。该平台具有一系列用于创建和部署活动的工具，以及跟踪这些活动成功情况的分析和报告功能。 Dialog Insight 的主要优势包括能够细分和定位客户群体、自动化和个性化沟通以及优化营销活动以实现最佳绩效。 Dialog Insight 提供真正的 1:1 客户体验，针对所有渠道的正确细分市场，最大限度地提高投资回报率，同时降低成本和时间。
Treasure Data
treasuredata.com
Treasure Data 帮助企业利用所有客户数据来提高营销活动绩效、实现运营效率并通过互联的客户体验提升业务价值。客户数据云是我们的客户数据平台解决方案套件，它集成客户数据、连接统一客户档案中的身份、应用隐私，并为营销、服务、销售和运营提供基于机器学习的见解和预测，以推动个性化参与和改善客户获取、销售和保留。我们最适合企业和快速发展的公司，因为无论环境如何复杂，我们都能与您现有的技术堆栈无缝集成，同时提供最快的价值实现时间。我们的企业级保障措施可确保数据质量、治理、安全性、隐私合规性和可扩展性，以帮助公司管理同意并降低跨品牌和地区的风险。功能强大且用户友好的工具将数据、分析和业务用户联合起...
Arena
arena.im
Arena 正在开发由第一方数据支持的下一代现场参与工具，以在各地建立值得信赖的现场观众。我们的解决方案 - 实时聊天、实时博客、竞技场角色）利用社交媒体中最流行的功能，在您管理的任何平台上快速建立深度参与。超过 20,000 名客户相信 Arena 可以将他们的受众聚集在网络、应用程序或现场活动（或三者兼有）上，与内容、社区和商业互动。