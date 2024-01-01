替代项 - JourneyLab
Hone
honehq.com
提升团队的技能。 Hone 提供可扩展的经理培训，将一流的实时学习体验与行为改变平台相结合。
Qtrainers
qtrainers.com
Qtrainers 是一个帮助企业与企业培训师建立联系的平台，反之亦然。搜索并发现您所在城市附近即将举行的培训活动。
Launch 360
launch-360.com
Launch 360 是一款 360 度反馈领导力评估工具，有助于评估组织内个人的领导技能和能力。该工具旨在衡量 6 个关键领域： 高管风采 领导力 员工管理 关系管理 自我管理 社会意识 沟通 无需安装任何系统平台，避免复杂性并提供简单的自我管理方法。该过程是保密的，确保匿名并促进诚实和公开的反馈。 Launch 360 领导力评估工具的开发旨在实现当今的快速部署。不过，我们还提供自定义包含特定问题的部分的功能，以满足您的 0 组织需求。
Coachello
coachello.io
Coachello 是数据驱动的个性化人员支持。 Coachello 通过 MS Teams 和 Slack 24x7 按需提供世界一流的绩效提升辅导。专业辅导具有变革性、完全个性化，但成本高昂、不可扩展且没有指标。 Coachello 以最有效、最可衡量的方式解决了这个问题。
Lingo Live
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Lingo Live 的定制沟通辅导计划可以帮助您的整个团队自信地做出贡献并实现公司最雄心勃勃的目标。
LEADx
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通过 LEADx 将千禧一代管理者转变为传统领导者！ LEADx 是您的经理实际使用的领导力培训。该平台结合了行为科学、人工智能和专家内容，可显着改善领导行为、员工敬业度和生产力。
Wildsparq
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Wildsparq 是一个基于团队的领导力发展平台，可帮助您的员工实现个人和专业发展。我们提供一个引人入胜且一致的系统，该系统价格实惠，但仍可根据您的组织需求进行定制。