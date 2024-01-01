替代项 - JourneyLab

Launch 360

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Launch 360 是一款 360 度反馈领导力评估工具，有助于评估组织内个人的领导技能和能力。该工具旨在衡量 6 个关键领域： 高管风采 领导力 员工管理 关系管理 自我管理 社会意识 沟通 无需安装任何系统平台，避免复杂性并提供简单的自我管理方法。该过程是保密的，确保匿名并促进诚实和公开的反馈。 Launch 360 领导力评估工具的开发旨在实现当今的快速部署。不过，我们还提供自定义包含特定问题的部分的功能，以满足您的 0 组织需求。