替代项 - JotURL
Bitly
bitly.com
Bitly 是一个 URL 缩短服务和链接管理平台。 Bitly, Inc. 公司成立于 2008 年。它是一家私人控股公司，总部位于纽约市。 Bitly 每月缩短 6 亿个链接，用于社交网络、短信和电子邮件。 Bitly 通过对由于许多人使用缩短的 URL 而创建的聚合数据的访问收费来赚钱。 2017年，Spectrum Equity以6400万美元收购了Bitly的多数股权。截至2018年8月，Bitly已缩短了超过375亿个URL。
Beacons
beacons.ai
Beacons 是在您的粉丝喜爱的个人简介网站中建立链接的最简单方法 - 而且是免费的！
TinyURL
tinyurl.com
TinyURL.com 是原始的 URL 缩短器，可将您笨重的链接缩短为更易于管理和使用的 URL。
BL.INK
bl.ink
企业链接管理。为全球团队提供协作、合规性和创造力，以改善每次参与、保护您的数据并在每次点击中建立信心。
Rebrandly
rebrandly.com
具有自定义域的 URL 缩短器。使用行业领先的链接管理平台缩短、品牌化和跟踪 URL。免费试用。 API、短 URL、自定义域。
OneLinkBio
onelinkbio.com
充分利用您的 Instagram 和 TikTok 链接。创建短链接、独特的 OneLinkBio 页面并获取访问者的正确统计数据。
Sniply
sniply.io
Sniply 是唯一能够推动转化的链接缩短工具。通过轻松地将号召性用语嵌入到您共享的每个页面中，可以在任何地方显示您的消息。免费将您的关注者转化为用户和客户。
PixelMe
pixelme.me
PixelMe 是一种 URL 缩短工具，其中包含您共享的每个链接中的重定向像素。创建强大的品牌链接，点击次数增加高达 34%。
Pixel
pxl.to
Pixel 通过将链接转变为强大的营销工具来帮助企业脱颖而出。
UTM.io
web.utm.io
UTM.io 是与您的团队构建、共享和同步 UTM 的最佳方式。停止使用混乱的电子表格并在分析中获取良好的营销活动数据。
Dub
dub.co
开源 Bitly 替代方案。 Dub 是一款开源链接缩短工具，具有内置分析功能和免费的自定义域。
Tiny.ie
tiny.ie
Tiny 帮助您创建、跟踪和分析与您的品牌短链接的每次交互。 微小特点： * 链接缩短 * 品牌域名 * 自定义短链接 * 实时分析 * 链接变化 * 地理链接 * 重新定位像素 * 深度数据转换 * 安全的数据保险库 * 更改链接 * 404监控 * 插页式弹出窗口 * Chrome 扩展
Onelink.to
onelink.to
通过 onelink.to 所有应用程序商店简化应用程序下载
cutt.ly
cutt.ly
体验对您的短链接的完全控制 完整的 URL 缩短平台、链接管理、链接分析、深层链接、QR 代码生成器和 Bio 中的链接。轻松缩短、品牌化、管理、跟踪和共享您的链接。
GoLinks
golinks.io
直观、安全、可链接、由团队共享。 GoLinks® 通过名为 go/links 的令人难忘的短链接帮助团队快速查找和共享信息，从而提高工作效率。
Incises
incises.com
多合一链接工具 - Incises.com。高级链接工具，可在任何页面上添加号召性用语、生物链接、单个链接上的多设备/地理定位和网址缩短器。
Upslash
upslash.io
通过易于记忆的短链接（称为“go links”）帮助团队快速查找和共享信息。
Tapper
tapper.ai
Tapper 为现代营销团队提供了每个营销活动的智能链接。品牌链接、重定向、重新定位、深层链接、A/B 测试受众，并跨平台和渠道精确衡量营销活动的效果。
T.LY
t.ly
T.LY 是世界上最短的链接缩短服务，用于跟踪、品牌化和共享短 URL。
RetargetKit
retargetkit.com
只需点击几下，即可跟踪您的点击次数和转化率、收集潜在客户、为您的联属产品一体化平台创建网页。
Linkly
linklyhq.com
Linkly 允许您将任何链接设为跟踪链接。 Linkly 使链接跟踪和重定向变得容易。通过重定向、重定向等创建简单、美观和品牌化的内容。 您可以添加重定向像素、转化跟踪、自定义域、按位置或设备进行智能重定向、链接轮换并创建精美的可视化报告。 Linkly 与 Google Chrome、Google Sheets 和 Zapier 集成。
y.gy
app.y.gy
创建简短且令人难忘的链接以提高转化率 将长而复杂的链接变成短而令人难忘的链接，您可以在电子邮件、社交媒体等中使用它们。 * 使用 y.gy 或您自己的自定义域。我们提供使用您自己的自定义短链接或 y.gy 短链接的选项。 * 使用自定义结尾自定义您的链接 可以使用自定义后缀自定义链接，例如 y.gy/your-ending 或 your-short-link/your-ending。 * 使用 y.gy API 通过 y.gy 简单 API 以编程方式创建链接。
Urless
urless.com
Urless 是一项服务，可将长链接减少为更易于管理和使用的 URL，并使用强大的工具进行构建，以帮助您发展和保护您的品牌。它为二维码生成器提供分析功能，用于跟踪、创建登陆页面、数字名片等。
Trotto
trot.to
Trotto 是您即时、直观的数据。尽快访问、搜索和共享团队资源。 Trotto 允许员工使用 go 链接；使用令人难忘的关键字（go/HR 或 go/code）缩短任何 URL。记住去哪里，无需查看旧书签或消息，快速轻松地与他人分享。
tomly.io
tomly.io
Tomly.io 是下一代正品品牌短链接。 创建独特、有意义的短链接来定义您的品牌形象、提高参与度并提高点击率。 让您的客户知道您的企业共享了该 URL，并使您共享的链接有意义，以提高参与度。
Spotlesslink
spotlesslink.com
利用用于缩短、定位和跟踪的高级功能来控制您的链接。 * 完整的链接管理平台，用于品牌、跟踪和分享您的短链接。 * 通过我们详细的统计数据了解您的受众，更好地了解您的链接的性能，同时符合 GDPR、CCPA 和 PECR 要求。 * 轻松与您最喜爱的重定向平台集成。
shotcut.in
shotcut.in
Shotcut.in 是一个充满活力和创新的在线平台，帮助个人、企业和影响者优化他们的在线形象。我们的尖端解决方案包括链接缩短、简介页面和二维码生成，所有这些都旨在简化您的数字营销工作。无论您是希望最大化 Instagram 简介的社交媒体爱好者，还是旨在提高其在线知名度的企业，Shotcut.in 都能提供您所需的工具和资源。与我们一起塑造在线互动的未来，轻松与您的受众建立联系。通过 Shotcut.in 提升您的数字形象。
RedirHub
redirhub.com
RedirHub 是一个简化个人和企业网站管理的平台。我们的创新工具可以轻松重定向 URL、监控网站流量和管理域名。无论您是企业家、营销人员还是网络开发人员，RedirHub 都能为您提供在线成功所需的解决方案。产品和服务： URL 重定向服务：将流量从旧 URL 无缝重定向到新 URL。网站分析：监控网站流量、用户行为和转化率。 SSL 证书管理：使用我们易于使用的 SSL 证书管理工具确保您的网站安全。
Pinggy
pinggy.io
Pinggy 提供到本地主机的安全隧道，以便轻松共享您的网站或应用程序。创建到您的 Mac/PC 的 HTTP、TCP 或 TLS 隧道，即使它位于防火墙和 NAT 后面。无需配置云或服务器来托管您的网站或应用程序。 Pinggy 提供了强大的 TUI 和 Web 调试器，用于实时监控和调试传入的请求。
LinkerFit
linkerfit.me
一种多功能链接缩短器，提供一系列强大的功能。它允许您快速将长 URL 缩短为简洁、可共享的链接。此外，它还提供创建二维码的功能，使用户可以轻松使用智能手机访问您的内容。 LinkerFit 平台的突出功能之一是能够创建专为社交媒体简介设计的链接。您可以优化您的生物链接，以增加特定登陆页面或营销活动的流量。这些链接可以使用跟踪参数进行自定义，使您能够有效地监控和分析用户参与度和转化率。为了增强您的跟踪能力，LinkerFit 平台还支持像素跟踪。通过将跟踪像素集成到缩短的链接中，您可以获得有关用户行为的宝贵见解，例如点击次数、地理位置和推荐来源。这些信息可以帮助您完善营销策略并做出数据驱动的决策...
Katana Run
katana.run
Katana.Run 是一个数字 URL 缩短平台，旨在简化和优化将长链接转换为简洁、可共享 URL 的过程。它的功能超出了基本的链接缩短范围，提供了链接自定义、集成链接库以及修改先前缩短的链接的目标等功能。 Katana.Run 的创建目的是提供全面且用户友好的解决方案，旨在满足博主、营销人员和其他经常管理和共享网络链接的数字专业人士的需求。该平台现可通过 Apple Store 和 Google Play 访问，为广大用户提供便利。
Bitelink
bitelink.co
欢迎来到 Bitelink – 链接管理领域的创新与便利的结合。告别繁琐的 URL，迎接充满活力的时尚、可共享资源！ 为什么选择比特联？ * 轻松将长而复杂的 URL 转换为简洁、强大的链接。 * 创建可定制的二维码，以时尚的方式弥合在线和离线状态之间的差距。 * 通过强大的分析深入了解您的链接性能，获得宝贵的见解来完善您的策略。 * 借助我们创新的 Link-in-Bio 解决方案，让您的重要链接在一个动态中心中井井有条并可访问。 Bitelink 旨在提升您的在线形象、简化您的共享并释放新的可能性。
zubbit.io
zubbit.io
zubbit.io 允许您通过吸引人的号召性用语、重定向像素来缩短、品牌化和优化您的 URL 链接，从而提高您共享的链接的投资回报，并将您共享的每个链接转变为品牌资产。 它可以执行以下操作： * 为您分享的每个链接添加完全品牌化的号召性用语：节省编写自己的共享内容的时间，在网络上查找相关内容并向其添加强大的可定制号召性用语广告并通过短链接共享。 * 强大的一体化品牌链接管理系统：完全控制您的链接并将其转化为品牌资产。缩短 URL 并使用自定义别名和域来改善和建立信任，并为您带来更多流量。 * 重新定位点击您分享的任何链接的任何人：想象一下，当人们从电子邮件或您分享内容（包括社交媒体）的...
URL180
url180.com
释放您的数字化存在的力量。 重新吸引您的受众，产生有价值的潜在客户并通过内容获利。缩短 URL、创建生物链接页面、自定义 QR 代码、电子名片链接、文件链接等。
Teenyfy
teenyfy.com
易于理解的 URL 缩短器和链接管理平台，具有品牌 URL 和众多亮点以及持续调查的实质内容。我们的短连接知道某人如何、何时何地点击或联系您的缩写连接等等。
ShortSwitch
shortswitch.com
自定义 URL 缩短服务，允许您使用自己的域或子域。您的用户会知道他们正在点击值得信赖的链接，因为这是您的域。只有您的授权用户才能在您的短 URL 服务上创建链接。您的域名将显示在推文中，而不是其他人的短 URL 服务中。 在我们的管理界面上监控和分析您的短网址的统计数据，并通过我们的 API 提供新服务。
OutLynk
outlynk.com
Outlynk 是一个 100% 免费的平台，可让您创建个性化且易于定制的页面，其中包含您想要与受众分享的所有重要链接。它可以在 Instagram、TikTok、Twitch、Facebook、YouTube、Twitter 或 LinkedIn 等社交平台上使用，或者您也可以使用它来帮助发现您的作品、品牌或业务。设置 Outlynk Premium 帐户并添加所有链接后，只需复制您唯一的 Outlynk URL（即 owsm.ly/yourname）并将其粘贴到您的 Instagram 或 Twitter 个人简介的“网站”字段中，或在以下位置分享： Facebook 帖子和 YouTub...
OpenMyLink
openmylink.io
OpenMyLink 是一个提供一系列工具的平台，使数字营销人员能够充分利用他们的工作。该平台提供了实际有效的不同类型的数字营销工具。 借助这款数字营销软件，您可以访问无限的二维码、精美的个人资料页面、关键字和 URL 缩短器。这还不是全部。该平台还提供像素管理和多种营销技术等功能，帮助您将营销从低于平均水平提升到优秀。 该产品的创始人认识到需要拥有合适的工具来在线营销您的业务，因为它提供了各种强大的数字营销工具来帮助您取得成功。
once.to
once.to
Once.to 是一款现代、高性能、功能丰富的 URL 缩短器（链接缩短器），提供广泛的点击跟踪和链接分析、定位规则、UTM 参数跟踪、A/B 测试等。它还可以使用 Zapier 自动化轻松与其他服务集成。
Neontools.io
neontools.io
Neontools 是一个免费的 8 合 1 在线营销工具箱，让每个人都可以使用数字工具。包括标签分析器、短链接创建器、微型登陆页面等 - 您的企业的所有重要营销工具都集中在一处。
UTM Link
utmlink.io
使用 UTMLink.io 创建、管理、跟踪和共享您的品牌短链接。让您的客户放心点击您的品牌链接。 为数据驱动的机构和营销人员提供支持： * 快速+万无一失的链接创建 * 自动品牌短链接 * 最佳实践预设 * 添加图像+私人注释到您的链接 * 搜索、过滤和排序您的链接
Uplifter
uplifter.ai
创建防弹 UTM 链接来跟踪您的所有营销活动。 将可靠的数据传送到 Google Analytics 和 Adobe Analytics 中。 将这些数据转化为可行的见解。 Uplifter 减轻了分析工作的负担，帮助营销人员更快地采取行动。 Uplifter 由英国最大的独立数字分析咨询公司 Mezzo Labs 开发。
TLinky
tlinky.com
欢迎使用 TLinky - 终极链接管理解决方案！ 在 TLinky，他们帮助个人、营销人员和企业优化其在线形象并简化其营销活动。借助这些一体化平台，您可以无缝管理、跟踪和共享链接，确保您的受众获得最佳体验。 * 短链接：创建易于记忆和共享的品牌和自定义短链接。告别又长又乱的网址，让您的链接脱颖而出。 * 二维码：生成动态二维码，以提高参与度并增强客户体验。无论是您的网站、产品还是宣传材料，二维码都打开了一个充满可能性的世界。 * 生物链接：策划一个令人惊叹的交互式生物页面，在一个地方展示您的所有重要链接。优化您的社交媒体资料，让您的受众更轻松地探索您的内容。 * 分析和见解：获得有...
GOO-GL.me
goo-gl.me
GOO-GL.me 是一款用于缩短 URL 或减少链接的免费工具。使用我们的 URL 缩短器创建缩短的链接，使其易于记住。 * 轻松缩短：Goo-Gl.me 简单快捷，输入长链接即可获得缩短的链接。 * 统计：检查您的缩短网址收到的点击量。 * 免费且无限制：您可以通过您的个人帐户免费添加无限数量的链接。
Foxly
foxlyme.com
Foxly 是一款链接缩短器，包含众多功能，可让您自定义缩短的链接并创建完美的号召性用语，并且能够在您与其分享内容时跟踪您的关注者并与之互动。 它从点击开始。您不需要让您的技术团队参与，Foxly 将为您处理所有技术设置。选择最适合您的域名，只需点击几下，我们就会为您启动并运行品牌链接。包含您的品牌名称的缩短的 URL 可以提供强大的品牌认知度并且易于记住，从而实现最佳的品牌增长。 URL缩短器的优点 简单快捷的 URL 缩短 创建您自己的自定义 URL 创建生物链接以连接所有社交媒体用户 查看所有创建的链接的完整分析 每个短链接的二维码生成器 URL 缩短器、链接管理、链接分析、QR ...
Yohn.io
yohn.io
Yohn.io 是一款具有内置分析功能的新型自定义 URL 缩短器。您完全应该考虑切换到它，因为它： * 快如闪电， * 附带额外的工具，如动态二维码生成器、虚拟名片管理器等， * 保护您的数据隐私， * 具有精细的数据分析功能， * 每月仅需 10 欧元。
Tapz
tapz.in
通过 Tapz 进行互动，将您的网站访问者转化为客户，并使用促销工具、社交分享小部件和社交聊天平台来增加受众。
lc.cx
lc.cx
Lc cx 是一个简单而强大的链接创建和管理营销平台，允许您使用您的品牌名称或我们的 URL 缩短器创建、发布和共享到您社区的短链接。 一款满足您所有需求的工具：自定义域、路径自定义、分析报告、移动定位、地理定位、QR 代码模板、批量创建、视觉链接（元 OG）、过期链接、生物站点（链接页面）、重新定位像素、API、标签、注释、数据导出、RGPD、帮助中心、保护和声誉。 企业高级功能：工作区、角色分配、活动和使用日志、场景（自动化规则）、目的地监控、2FA 强制。
Cutmy
cutmy.link
通过创建动态链接、二维码和个人简介页面来增强您的营销活动并获得即时分析。 您需要的功能： * 自定义登陆页面 * CTA 叠加 * 事件追踪 * 智能定位 * 追踪一切 * 团队管理 * 品牌域名 * 活动和渠道 * 开发者API
Socxly
socxo.com
首创的一套有机社交媒体营销工具可帮助您扩大影响力、在媒体上更好地展示您的内容、跟踪和衡量您的分享。它是您的一站式工具包，可将您共享的链接转换为智能链接。 当然，您可以使用 Socxly 缩短链接。但其背后还有更多内容：通过编辑和创建更好地呈现。 * 社交卡：社交媒体上的用户主要点击您帖子中的图像。通过在社交媒体上单独发布图像和链接，您会失去点击归因和流量。 Socxly 允许您使用自己的自定义图像将图像发布为可点击的社交卡。 * 通过品牌化来拥有链接：不要发布带有通用域的链接，而是使用您自己的品牌、活动和上下文以及您自己的域。编辑并更改链接的后半部分，使它们与您所做的分享相关。 * 使...
Delivr
delivr.com
自 2008 年以来，这是一款值得信赖、隐私至上的动态二维码生成器，适用于互联包装、智能标签、印刷和广播媒体以及 DOOH 广告。动态二维码具有超能力和几乎无限的可能性。在单个仪表板中创建、管理和跟踪动态 QR 码和链接所需的一切。美好的事情从这里开始。 Delivr 是一家以人为本的软件和服务公司，帮助品牌将周围世界的受众与数字和空间体验联系起来。我们的触发无关平台简化了与媒体、物体、事物和地点的互动。我们的平台利用我们的产品套件、超级简单序列化、GS1 数字链接和智能链接路由来汇集体验，鼓励品牌与其受众之间建立更深层次的情感联系。
LinkMngr
linkmngr.com
LinkMngr 是完整的链接管理解决方案，可让您的链接发布出去！它使共享变得快速而简单。这意味着您的品牌将获得更多流量，为您带来大量新客户。 LinkMngr 不仅仅是一个链接缩短工具。查看功能并确保您的链接支持您的品牌。 * 链接缩短器 * 链接重定向 * 分析 * 团队协作 * 自定义链接 * 多个域名
Shylnk
shylnk.com
免费提供具有高级功能的 URL 缩短器。它还具有镀铬扩展。
Lnnkin
lnnkin.com
Lnnkin 是一款免费增值 URL 缩短工具，可为企业提供独特的品牌短链接以及缩短链接的分析。 Lnnkin 的主要目标是通过提供安全的短链接来改变网络与网站链接的交互方式，这些短链接可以轻松共享并通过特殊的分析算法进行监控。我们努力确保公司获得他们真正应得的曝光度。我们的优势在于我们以创新的方式产生简短而独特的 URL，取代长链接而不降低其有效性。您是否希望利用短链接功能来增强您企业的品牌形象并提高转化率和销量？我们已经为您提供了保障。好吧，您不需要直接相信我们，只需尝试我们的 URL 缩短服务并亲自看看。
Shorten.REST
shorten.rest
URL 缩短器 RESTful API * 只需几分钟即可启动并运行，无需销售电话或演示 * 适用于您所有域名的免费 SSL 证书 * 创建无限的品牌短网址 * 跟踪每个 URL 的无限点击次数 * 企业级负载平衡、限制和跟踪 * 通过 Zapier 与 5,000 多个应用程序集成 * 即用即付或订阅并节省计划 * 为企业和企业定制定价 * 非营利组织和教育机构的友好定价 * 地方政府专属官方.fyi 域名！ 永远不会有咄咄逼人的销售电话、会议或电子邮件。 这是一个由开发人员为开发人员构建的出色 SaaS 服务。
Terminus.app
terminusapp.com
构建、管理、协作和共享您的跟踪 URL。您的所有标签和 URL 都集中在一处。 * 始终如一地执行您的 UTM（或 CID）标记规则 使您的 Google Analytics、Adobe 和其他报告更加准确和富有洞察力：强制使用小写、限制 UTM 参数的长度、禁止某些字符、替换空格、验证 URL、所需的 UTM 参数。锁定 utm_medium 和 utm_source 值，管理复杂的 UTM 约定 * 批量 UTM 构建器，用于创建具有多个 UTM 代码的 URL 根据您的 UTM 分类进行配置。专为高生产力团队打造：构建大量 URL，根据约定进行自定义。 * 轻松、一致的 UTM 跟...
Jelly URL
jellyurl.com
Jelly URL 是下一代链接缩短器，能够安排对链接目标的更改。使用 Jelly URL，您可以创建自定义链接、添加自定义域、生成 QR 代码、启用 UTM 跟踪、安排对链接的更改等等！ Jelly URL 是一款用于创建和管理链接的一体化工具。
Bitly.Pk
bitly.pk
最佳 URL 缩短服务。为您的企业创建免费的无限短链接。您可以在 bitly.pk 上创建和共享带有自定义域的品牌链接
Replug
replug.io
通过吸引人的号召性用语、重定向像素、品牌链接和强大的分析来缩短、跟踪和优化您的链接。
T2M URL Shortener
t2mio.com
T2M URL 缩短器是一款一体化链接管理平台。具有品牌域名和 API 的最佳自定义 URL 缩短器。带有二维码和高级分析和报告的个性化虚荣短链接。机构专用实例选项。