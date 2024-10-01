替代项 - Jostle
Zoom Web
zoom.us
Zoom是Zoom Video Communications开发的一款可视电话软件程序。免费版本提供视频聊天服务，最多允许 100 台设备同时进行，免费帐户的会议时间限制为 40 分钟，会议人数为 3 人或更多。用户可以选择通过订阅其中一项计划进行升级，最高允许同时支持 1,000 人，且没有时间限制。在 COVID-19 大流行期间，Zoom 和类似产品的使用量大幅增加远程工作、远程教育和在线社交关系。
Microsoft Teams
microsoft.com
Microsoft Teams 是一个通信和协作平台，集工作场所聊天、视频会议、文件存储和应用程序集成于一体。该服务与 Office 365 订阅办公生产力套件集成，并具有可与非 Microsoft 产品集成的扩展功能。 Microsoft Teams 是 Slack 等服务的竞争对手，是 Microsoft Skype for Business 的演进和升级路径。微软在纽约的一次活动中宣布了 Teams，并于 2017 年 3 月 14 日在全球范围内推出了该服务。它是在内部会议期间创建的黑客马拉松在公司总部举行，目前由微软公司副总裁布莱恩·麦克唐纳 (Brian MacDonald) 领导...
Slack
slack.com
Slack是美国软件公司Slack Technologies开发的专有商业通信平台。 Slack 提供了许多 IRC 风格的功能，包括按主题组织的持久聊天室（频道）、私人群组和直接消息传递。
Otter
otter.ai
Otter 是一款智能笔记应用程序，可帮助您记住、搜索和分享您的语音对话。 Otter 创建的智能语音笔记结合了音频、转录、说话人识别、内联照片和关键短语。它可以帮助商务人士、记者和学生在会议、采访、讲座以及任何重要对话中更加专注、协作和高效。
ClickUp
clickup.com
ClickUp 是一个一体化的生产力平台。它是团队聚集在一起使用任务、文档、聊天、目标、白板等来计划、组织和协作工作的中心。只需点击几下即可轻松定制，ClickUp 使各种类型和规模的团队能够更有效地交付工作，将生产力提高到新的高度。
monday.com
monday.com
monday.com 是一个项目管理工具，使组织能够管理任务、项目和团队工作。截至 2020 年，该公司为 100,000 个组织提供服务，其中包括许多非技术组织。 2019 年 7 月，该公司融资 1.5 亿美元，估值为 19 亿美元。 Monday.com 荣获 2020 年应用、移动和语音类别威比生产力奖。
Connecteam
connecteam.com
Connecteam 是一款移动优先的劳动力管理应用程序，具有一套强大的工具，旨在帮助拥有无办公桌团队的组织改善沟通、留住员工并提高运营效率。 Connecteam 允许管理人员将业务流程置于自动驾驶状态并专注于业务增长，同时也让员工解放出来，提高工作效率、专业性和满意度。通过移动优先的自定义清单、表格和报告节省时间并提高工作效率；使用 GPS 时钟安排轮班并跟踪工作时间；简化员工沟通、提高专业技能、管理日常任务等等，一切尽在一个应用程序中。通过 Active Directory 单点登录 (SSO) 确保系统管理员安全、轻松地登录。
Microsoft Sharepoint
microsoft.com
SharePoint 是一个基于 Web 的协作平台，与 Microsoft Office 集成。 SharePoint 于 2001 年推出，主要作为文档管理和存储系统出售，但该产品具有高度可配置性，并且其使用情况在不同组织之间存在很大差异。
Intercom
intercom.com
Intercom 是唯一完整的客户服务解决方案，可在自动化和人工支持方面提供无缝的客户体验，从而提高客户满意度，同时降低成本。我们正在构建一个未来，大多数客户对话都可以在不需要人工支持的情况下成功解决，从而使团队能够腾出时间来处理更高价值的客户对话。 包括 Atlassian、Amazon 和 Lyft Business 在内的超过 25,000 个全球组织依靠 Intercom 提供任何规模的无与伦比的用户体验。 Intercom 的平台每月发送超过 5 亿条消息，并可与每月超过 6 亿的活跃最终用户进行交互。 Intercom 成立于 2011 年，得到 Kleiner Perkins...
Zoho Cliq
zoho.com
Zoho Cliq 是一款商业通信软件，可通过有组织的对话和易于查找的信息来帮助简化和简化您的通信。 Cliq 旨在实现混合工作方式，您可以从任何地方通过任何设备登录并工作。这有助于提高团队的整体生产力，进而对您的业务绩效产生积极影响。
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款业务管理软件，包括 CRM、电子商务、计费、会计、制造、仓库、项目管理和库存管理。社区版本是自由软件，根据 GNU LGPLv3 许可。还有一个专有的“企业”版本，它具有额外的功能和服务。该框架和核心 ERP 模块的源代码由总部位于比利时的 Odoo S.A. 策划。
Workplace
workplace.com
Workplace 是一种通信工具，可以连接公司中的每个人，即使他们是远程工作。使用群组、聊天和实时视频广播等熟悉的功能让人们交谈和一起工作。 Workplace 是 Facebook, Inc. 开发的企业连接平台，包括群组、即时消息和新闻源的使用。开发由 Workplace 副总裁 Julien Codorniou 和 Workplace 主管 Karandeep Anand 领导。
Basecamp
basecamp.com
Basecamp 是一家美国网络软件公司，总部位于伊利诺伊州芝加哥。该公司由 Jason Fried、Carlos Segura 和 Ernest Kim 于 1999 年共同创立，是一家名为 37signals 的网页设计公司。自 2004 年中期以来，该公司的重点已从网页设计转向网页应用程序开发。它的第一个商业应用程序是 Basecamp，随后是 Backpack、Campfire 和 Highrise。开源Web应用程序框架Ruby on Rails最初是为37signals内部使用而创建的，后来于2004年公开发布。2014年2月，该公司采取了新的战略，完全专注于其旗舰产品，该软件包也...
Element
element.io
Element 是一个基于 Matrix 的安全通信平台：一种去中心化的端到端加密协议。将您的团队聚集在一起，提高生产力和工作场所满意度，同时保留对数据的完全所有权。 Element 是 Forrester Wave：安全通信报告中的领导者。通过视频通话和即时消息轻松与您的合作伙伴、供应商或客户协作：就像 21 世纪的电子邮件一样。您甚至可以连接您的 Slack、MS Teams、WhatsApp 帐户。另一方面，可以使用安全边界和跨域网关甚至气隙部署来关闭 Element 以实现高安全性环境。基于 Matrix 构建，由于分散的网络架构，网络不存在单点故障，使其非常适合任务关键型环境。请联系...
Microsoft Kaizala
microsoft.com
Microsoft Kaizala 是一款移动应用和服务，专为大型团体通信和工作管理而设计。 Kaizala 可以轻松连接和协调整个价值链的工作，包括现场员工、供应商、合作伙伴和客户，无论他们身在何处。借助 Kaizala，您可以高效地分配和跟踪任务或收集个人或大型团体的数据 - 即使他们不在您的组织内。
Verizon
verizon.com
Verizon 是一家美国无线网络运营商，之前作为 Verizon Communications 的一个独立部门以 Verizon Wireless 的名义运营。
FuseBase
nimbusweb.me
FuseBase（以前称为 Nimbus）是一款由人工智能驱动的一体化客户协作工具，旨在帮助专业服务简化工作流程并通过客户门户提供出色的客户体验。该平台为专业服务提供数百种先进而直观的功能，用于实时协作、项目和信息管理，甚至内容创建。通过集中沟通、项目进度跟踪和知识管理的白标客户门户，以您的品牌提供服务并提供卓越的个性化客户体验。使用创新的拖放文档生成器来制作具有任何文件格式的交互式超级文档，并嵌入 2000 多个支持的集成。尝试使用 FuseBase（以前称为 Nimbus）团队工作区中的看板、项目跟踪工具、实时编辑和更多功能来实现高效协作。使用先进的 FuseBase（以前称为 Nimbu...
Spike
spikenow.com
Spike 通过将电子邮件、团队聊天、协作文档和会议整合到一个源中，解决了团队和个人的沟通混乱。 Spike 供个人使用：使用 Spike 的对话式电子邮件应用程序将您的电子邮件转变为聊天，获得更好的电子邮件体验。这就像拥有一个强大的消息传递平台，可以优先处理最重要的消息，这样您就可以专注于最重要的事情。使用您现有的电子邮件并享受整洁的电子邮件体验。 Spike for Team：团队沟通清晰！ Spike 为团队提供全面的生产力套件。它将团队聊天、电子邮件、视频会议、人工智能工具和协作文档整合到一个统一的源中。与内部团队和外部利益相关者（包括同事、合作伙伴、客户和供应商）轻松沟通和协作，无论...
Workplace Chat
workplace.com
Workplace Chat 是一种随时随地与任何人联系的有趣、直观且快速的方式。 Workplace 是 Facebook, Inc. 开发的企业连接平台，包括群组、即时消息和新闻源的使用。开发由 Workplace 副总裁 Julien Codorniou 和 Workplace 主管 Karandeep Anand 领导。
Podbean
podbean.com
完全按照您想要的方式开始播客。借助 Podbean，您可以获得整套服务 - 可靠的播客托管、无限的存储和带宽、促销工具、播客广告和优质内容。超过 18 万人选择 Podbean 来创建他们精彩的播客。立即免费试用。
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral 联络中心是一种全渠道客户互动解决方案，具有语音和 30 多个数字渠道、用于自助服务的高级 AI 选项（例如机器人）、主动外展工具以及了解客户意图的智能虚拟代理。它提供 300 多个预构建的集成（包括领先的 CRM）以及完全集成的、由人工智能驱动的员工敬业度管理和分析解决方案。 RingCentral 联络中心与 RingCentral MVP 解决方案紧密集成，为客户提供企业级语音基础设施和集成统一通信的优势，从而实现无缝的跨职能协作。
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24 是一款帮助公司和企业家提高内部和外部效率的软件。我们的平台提供 CRM、联络中心、网站构建器、在线商店、营销活动和其他销售工具。此外，还有安全的内联网、任务和项目管理、实时文件共享和存储、通信工具和组织。人力资源要素和人工智能内置于 Bitrix24 结构中。 Bitrix24 是 Bitrix, Inc. 于 2012 年 4 月作为基于云的服务推出的一项计划。现在它可在云端和本地使用。到 2024 年，我们公司的组织数量将超过 1200 万个。 Bitrix24 为能够为从小型组织到财富 500 强公司的客户提供服务而感到自豪。
Blink
joinblink.com
Blink 是一款面向一线和关键员工的员工应用程序，将内联网、企业社交网络和安全信使集成在一个精简的软件包中。
Rocket.Chat
rocket.chat
Rocket.Chat - 为受到严格监管的组织提供安全协作专为需要更多控制通信的组织而构建，它支持同事、合作伙伴、客户、社区甚至平台之间的协作，而不会影响数据所有权、自定义或集成。来自 150 多个国家和组织（例如德国铁路、美国海军和瑞士信贷）的数千万用户每天都信赖 Rocket.Chat，以确保他们的通信完全私密且安全。
Lark
larksuite.com
Lark 是一款一体化协作平台，适合希望简化工作流程并更快实现业务成果的团队。凭借跨桌面和移动设备的无缝用户体验，Lark 确保团队可以在任何地方高效工作。 Lark 是一款超级工作应用程序，它将聊天、工作流程、电子邮件、文档、表格、项目管理和会议整合到一个地方。您的团队可以在不中断的情况下计划、执行和同步工作，并专注于对您的业务重要的事情。
Chatwork
chatwork.com
Chatwork 是一款商业群聊应用程序。安全消息传递、视频聊天、任务管理和文件共享。实时沟通并提高团队的生产力。
WorkJam
workjam.com
WorkJam 是领先的数字一线工作平台。具有任务管理、通信、学习、自助服务和独特的开放轮班市场技术，旨在与您当前的 WFM 解决方案配合使用。 WorkJam 受到 Shell、Ulta、Couche-Tard、TJX、AEO、Woolworths 等标志性品牌的信赖，为您提供协调前线所需的一切。
Workvivo
workvivo.com
Workvivo 是一个员工体验平台 (EXP)，它通过让员工能够表达自己的意见并帮助每个人感到被包容（无论他们在哪里工作）来简化沟通并提高参与度。该平台将员工沟通、参与、内联网和衡量功能统一到一个现代员工应用程序中，该应用程序可以捕捉组织的心跳并将其文化带入生活。 Workvivo 成立于 2017 年，取得了巨大的增长，并于 2023 年被 Zoom 收购。Workvivo 为世界各地各行业的公司提供员工体验，包括 Amazon、Motherson、White Castle、Bupa 和 Ryanair。
Softr Studio
softr.io
Softr.io 可让您在几分钟内为您的企业创建客户端门户和内部工具，无需编写代码。它可与 Airtable 和 Google Sheets 配合使用。加入超过 90,000 个团队，为其客户或合作伙伴构建门户、员工内部网、项目管理工具、仪表板、CRM 等。
Mattermost
mattermost.com
Mattermost 是一个开源平台，用于在整个软件开发生命周期中进行安全协作。全球数十万开发人员相信 Mattermost 能够将团队沟通、任务和项目管理以及工作流程编排整合到一个用于敏捷软件开发的统一平台中，从而提高他们的生产力。 Mattermost 的开源平台成立于 2016 年，在来自开发者社区的 4,000 多名贡献者的支持下，为全球超过 800,000 个工作区提供支持。该公司为 800 多家客户提供服务，包括欧洲议会、NASA、纳斯达克、三星、SAP、美国空军和 Wealthfront，并得到了包括 Battery Ventures、Redpoint、S28 Capital 和...