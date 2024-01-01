替代项 - join.me
Microsoft Teams
microsoft.com
Microsoft Teams 是一个通信和协作平台，集工作场所聊天、视频会议、文件存储和应用程序集成于一体。该服务与 Office 365 订阅办公生产力套件集成，并具有可与非 Microsoft 产品集成的扩展功能。 Microsoft Teams 是 Slack 等服务的竞争对手，是 Microsoft Skype for Business 的演进和升级路径。微软在纽约的一次活动中宣布了 Teams，并于 2017 年 3 月 14 日在全球范围内推出了该服务。它是在内部会议期间创建的黑客马拉松在公司总部举行，目前由微软公司副总裁布莱恩·麦克唐纳 (Brian MacDonald) 领导...
Google Meet
meet.google.com
Google Meet（以前称为 Hangouts Meet）是 Google 开发的一项视频通信服务。它是替代 Google Hangouts 的两个应用程序之一，另一个是 Google Chat。 Google 计划于 2019 年 10 月开始停用 Google Hangouts。
Skype
skype.com
Skype 是一款电信应用程序，专门通过 Internet 在计算机、平板电脑、移动设备、Xbox One 控制台和智能手表之间提供视频聊天和语音通话。 Skype还提供即时消息服务。用户可以传输文本、视频、音频和图像。 Skype 允许视频电话会议。 截至 2010 年底，全球用户数量超过 6.6 亿，截至 2015 年 8 月，估计每月活跃用户超过 3 亿。2012 年 2 月，Skype 同时在线用户数为 3,400 万。2020 年 3 月，Skype每月有 1 亿人使用，每天有 4000 万人使用。由于 COVID-19 大流行，每日用户数量比上个月增加了 70%。Skype 于 ...
Slack
slack.com
Slack是美国软件公司Slack Technologies开发的专有商业通信平台。 Slack 提供了许多 IRC 风格的功能，包括按主题组织的持久聊天室（频道）、私人群组和直接消息传递。
Zoho Cliq
zoho.com
简化团队沟通以推动工作向前发展。 Zoho Cliq 通过有组织的对话、易于查找的信息以及连接到您喜爱的工具来简化您的团队沟通。
TeamViewer Web
teamviewer.com
前所未有的远程支持在一个平台上提供您所需的一切。使用全新的 TeamViewer 探索无缝、安全的体验。
Whereby
whereby.com
无需登录或下载即可轻松召开视频会议。具有屏幕共享、录制等功能的视频会议。
Element
element.io
Element 是一款安全的群组视频通讯应用程序，具有高级群聊隐私设置、团队沟通和生产力功能，同时使用 Matrix 开放网络在家工作。与强大的端到端加密进行协作。群组即时通讯 Riot.im 现已更名为 Element
Spike
spikenow.com
Spike 强大的收件箱包括会话电子邮件、任务、注释、协作文档、文件存储和日历，所有这些都在一个提要中。
Zoho Meeting
zoho.com
满足您的在线会议和网络研讨会需求的网络会议软件。 Zoho Meeting 是一个安全的在线会议平台和网络研讨会解决方案。随着世界拥抱远程工作，在线应用程序（尤其是网络会议软件）的安全和隐私正在成为人们关注的话题。 Zoho Meeting 遵循协议，通过加密并遵守国际公认的安全和隐私标准来保护您的在线信息。
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24 是一个免费的（针对小型企业）社交企业平台。这是一个统一的工作空间，可以处理日常操作和任务的许多方面。在几分钟内创建您自己的社交内联网！
Lark
larksuite.com
Lark 是下一代团队工作空间。工作的未来就在这里，而且是免费的。
Brevo
brevo.com
Brevo（以前称为 Sendinblue）可帮助您发展业务。通过电子邮件、短信、聊天等方式建立客户关系。在需要时使用您需要的工具。免费试用。
Gather
gather.town
Gather 是一个视频通话空间，可让多人同时进行单独的对话，并像在现实生活中一样轻松地进出这些对话。
Free Conference Call
freeconferencecall.com
FreeConferenceCall.com 提供最多可容纳 1,000 名参与者的高清音频会议、屏幕共享和视频会议。注册一个免费帐户。
Amazon Chime
chime.aws
Amazon Chime 让用户可以在线见面和聊天，Amazon Chime SDK 让开发人员可以将音频和视频协作添加到他们的应用程序中。
Zimbra
zimbra.com
Zimbra 提供用于消息传递和协作的开源服务器和客户端软件。要了解更多信息，请访问 https://www.zimbra.com。
crowdcast
crowdcast.io
世界聚集的地方 — 通过在线活动接触、参与和发展您的社区。
GoTo
goto.com
GoTo 是一个统一通信平台，以低廉的价格提供视频会议、网络研讨会和电话系统解决方案。今天了解更多。
ConnectWise Home
connectwise.com
ConnectWise 使技术服务提供商能够利用屡获殊荣的 MSP 技术和 IT 管理软件套件更快地实现其目标。
Ring4
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经济实惠且简单的在线商务电话系统。 30 秒内设置您的商务电话号码，并在云端进行通话、短信和视频会议。告别昂贵的额外 SIM 卡、数据套餐和固定电话。
JioMeet
jio.com
视频会议应用程序 - JioMeet 是最好的免费团队协作和视频通话应用程序，提供 WebRTC 支持等功能。现在下载！
8x8 Work
8x8.com
通过 8x8 Work，无论您身在何处，都可以与客户和同事保持联系。从打电话自然过渡到聊天再到屏幕共享。
Webex
webex.com
Webex Webinars（以前称为 Webex Events）是一个可扩展的网络研讨会平台，可以为每个人（从小型会议到大量全球观众）创造引人入胜且有影响力的体验。使网络研讨会具有包容性、吸引力和互动性： • 通过主持的问答、实时投票、聊天、表情符号反应和手势识别来鼓励积极参与 • 让与会者用自己喜欢的语言聆听，并在会议中提供现场口译员 • 更深入地探讨主题或鼓励联系举办分组会议 大规模举办专业和定制的网络研讨会 • 管理观众在活动之前、期间和之后看到的舞台和内容 • 通过定制品牌选项和主题策划与会者注册体验 • 之前与共同小组成员排练整个演示上线 • 可容纳多达 100,000 名与会者 ...
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建立与您的 CRM 集成的强大呼叫平台，可通过 PC 和智能手机访问并获取全球号码。
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Moxo 交互工作空间被世界各地的领先企业用来简化数以百万计的 B2B 项目，从账户注册到账户管理。
Dolby.io
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高保真音频和视频。与众多开发者、企业和创作者一起转向 Dolby.io API，构建高质量的通信、流媒体和媒体解决方案，从而改变客户体验、推动高效的工作流程并取悦用户。
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通过互动会议和网络研讨会让您的参与者惊叹不已。 Sessions 在 1 个平台上提供一切：日程安排、成绩单、房间、云存储和人工智能。
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BlueJeans 是云视频会议领域的全球领导者。轻松安全地举行实时视频通话、网络研讨会、电话会议和在线会议。