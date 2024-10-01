替代项 - Jobvite
Indeed
indeed.com
Indeed 是一个美国全球就业相关职位列表搜索引擎，于 2004 年 11 月推出。它是日本 Recruit Co. Ltd. 的子公司，总部位于德克萨斯州奥斯汀和康涅狄格州斯坦福，并在世界各地设有办事处。作为单主题搜索引擎，它也是垂直搜索的一个例子。 Indeed 目前在 60 多个国家/地区提供 28 种语言版本。 2010 年 10 月，Indeed.com 超过 Monster.com，成为美国流量最高的招聘网站。该网站汇总了数千个网站的职位列表，包括招聘委员会、人才招聘公司、协会和公司职业页面。他们通过向雇主和招聘公司出售优质职位发布和简历功能来创收。 2011 年，Indeed ...
HackerRank
hackerrank.com
HackerRank 是一个开发人员技能平台，帮助企业根据技能评估软件开发人员。各行业超过 3000 家客户（包括美国 8 家领先商业银行中的 5 家）依靠 HackerRank 的自动化技能评估来评估和聘用来自世界各地的技术人才。超过 21+ 百万开发人员（占全球开发人员总数的 30% 以上）信任 HackerRank 来学习和练习编码。每八秒，世界各地就有一个人完成一次 HackerRank 评估。欲了解更多信息，请访问 www.hackerrank.com。
Metaview
metaview.ai
让每一次采访都成为精彩的采访。 在扩大团队规模时，不可能保持面试的一致性和高质量。 Metaview 提供独特的数据和分析以及可操作的反馈来帮助面试官改进。其结果是候选人更满意、偏见更少、招聘流程更高效。
HackerEarth
hackerearth.com
HackerEarth Assessments 是市场上最先进的编码评估平台。 HackerEarth 评估的编码问题库包含超过 22,000 个问题，涵盖 1000 多种技能和 40 多种编程语言，使技术招聘人员和招聘经理能够创建有史以来最准确的编码测试。还有什么？ HackerEarth 评估会自动为每个编码测试创建一个排行榜，因此您可以在几秒钟而不是几天内列出最佳候选人！
Mettl
mettl.com
美世让在线评估变得简单 | Mettl 的虚拟人才评估工具。进行组织和员工人才定位、管理和获取的最佳远程评估公司 - 立即免费演示！
Breezy HR
breezy.hr
您和您的团队将使用的现代、轻松的端到端招聘产品。 Breezy 简化了您的整个招聘流程；通过自动执行职位发布、招聘广告、面试安排和后续等手动任务，让您有更多时间与候选人联系。我们独特的可视化渠道管理方法将提高您的招聘流程的生产力。简单的拖放界面意味着团队中的任何人（所以，每个人！）都将在几分钟内启动并运行，而轻松任务可确保没有任何遗漏。您也将与候选人联系并更快地做出更好的决定：从全新的候选人匹配分数（立即计算出最适合您的申请人）到世界一流的简历解析，将每个人都放在统一的个人卡片上；我们的记分卡系统和面试指南能够客观地处理每个人对候选人的意见。此外，我们还通过强大的分析和报告来支持这一切。它还符...
HireVue
hirevue.com
HireVue 是您的端到端招聘体验平台，提供视频面试软件、评估、文本招聘工具和对话式 AI 聊天机器人。使用 HireVue 构建更快、更公平、更友好的招聘流程。我们的企业级软件可实现工作流程自动化，使扩大招聘变得容易。我们可以共同改善您发现、吸引和雇用人才的方式。了解更多：https://www.hirevue.com/
iMocha
imocha.io
iMocha 为组织提供整体平台和解决方案，通过其下一代专利、人工智能驱动的技能评估和技能智能平台实施“技能第一”战略 - 用于人才招聘（全职员工和队伍）以及内部人才发展和人才管理。我们的全球客户包括德勤、PayPal、Cap Gemini、E&Y、Reveture、爱立信、阿斯顿·马丁、Vanguard、711、Telstra、戴姆勒卡车、ABSA SA、Avayya、Vanguard、9 个不同的联合国机构。来自 3 大洲（北美、UKI/EMEA 和印度/亚太地区）的 500 多家客户，财富 500 强公司中有 30 家使用 iMocha 来交付他们的产品
CodeSignal
codesignal.com
CodeSignal（原CodeFights）是由美国BrainFights, Inc.公司运营的技能测评平台，其使命是发现、培养和提升技术人才。 CodeSignal 成立于 2014 年，总部位于旧金山，它采用的游戏机制为所有技能水平的开发人员提供在线计算机编程挑战，用于教学和招聘目的。 截至 2017 年 8 月，CodeSignal 报告称，有近 100 万开发人员在使用 CodeSignal for Developers截至 2018 年 7 月 10 日，CodeFights 已更名为 CodeSignal，并根据公司博客提供了更多功能。
Codility
codility.com
Codility 是全球企业使用基于技能的评估来建立强大的工程团队的第一大合作伙伴。我们的技术评估和面试平台可帮助您做出基于证据的招聘决策，减少偏见，节省工程时间，并建立您今天所需的团队 - 以及未来的技能。自 2009 年以来，Splunk、Tesla、TD 和 Unity 等公司的世界级技术招聘团队都信任 Codility。借助 Codility，您可以： · 通过在线编码测试远程筛选候选人 · 使用我们直观的共享 IDE、白板工具等主持视频面试 · 使用我们的 AI 助手 Cody 等工具识别具有 AI 协作技能的工程师 · 加快交付时间- 通过更快地识别顶尖候选人来招聘并节省工程时间 ...
Spark Hire
sparkhire.com
Spark Hire 是一个易于使用的视频面试平台，在 100 多个国家/地区有 6,000 多名客户进行视频面试。自 2012 年推出以来，Spark Hire 已成为增长最快的视频面试平台。各种规模的组织都在利用 Spark Hire 比以往更快地招聘到更好的员工。所有计划均包括无限制的单向和录制的实时视频采访，起价为每月 119 美元。
TestGorilla
testgorilla.com
你在招人吗？您知道可以通过人才评估来识别最佳候选人吗？ TestGorilla 为您提供了评估求职者技能并更快做出更好招聘决策的最佳工具。我们的技能测试库为您提供最佳的预测价值，帮助您识别最佳候选人。通过我们不断增长的测试库，您可以测试求职者的各种技能，包括认知能力、编程技能、软件技能、个性、语言能力等等。借助 TestGorilla，您可以使用多种问题类型来帮助您进行单向视频面试、允许候选人上传作品集等等。您准备好开始预测现实世界的工作绩效了吗？立即开始使用 TestGorilla 进行招聘！
Workable
workable.com
现在，尤其是未来几年，每家公司都将寻求利用人工智能的力量来提高所有职能和部门的绩效和生产力。在人工智能主流采用的推动下，这种行为的快速转变将从根本上改变招聘和人力资源的格局。 Workable 处于这一转型的最前沿，提供了一套产品，这些产品利用了我们通过处理 2.6 亿候选人和超过 150 万名员工而开发的专有人工智能。 Workable 的使命是将您公司的人力资源生产力提高 10 倍。 Workable Recruiting 是一个世界一流的申请人跟踪系统，可以让招聘人员和招聘经理变得更好。可行的人工智能可以帮助完成最耗时的任务，例如采购、筛选、发送电子邮件、生成职位描述和面试工具包等。 W...
Glider AI
glider.ai
Glider AI 技能智能平台荣获 2021 年 SIA 最具创新人力资源技术奖，提供包括虚拟评估、编码/视频面试、筛选机器人等在内的招聘解决方案，以扩大企业、人力资源公司和 MSP 的招聘质量人才。 Intuit、普华永道、亚马逊和第一资本等全球品牌信任 Glider 来验证候选人的素质并使其适合任何行业的任何职位。平均而言，客户的安置率提高了 3 倍，填补时间缩短了 50%，候选人满意度提高了 98%。欲了解更多信息，请访问 Glider AI。
Interviewer.AI
interviewer.ai
我们的 ATS Lite 平台通过人工智能驱动的单向视频采访自动化 80% 的预筛选过程。更高效地筛选候选人 本月使用促销代码 INTERVIEW50 可享受 50% 的折扣。让我们识别您的最佳候选人，以便您可以更有效地招聘优秀人才。注册免费试用（无需信用卡），了解我们如何评估每位候选人，并为您提供一个易于使用的平台，用于筛选、面试和聘用人才库中的最佳候选人。
ZenHR
zenhr.com
在 ZenHR，我们致力于让用户安心。 ZenHR 不仅仅是另一个人力资源软件；它也是一个人力资源软件。这是一种变革性的人力资源体验，旨在帮助人力资源部门和员工达到禅宗状态。凭借我们的本地化功能和界面（包括劳动法、外籍人士法规、社会保险和税法），ZenHR 的 HRMS 为中东和北非市场中从中小企业到企业客户的所有人提供服务。
Braintrust
usebraintrust.com
Braintrust 正在通过 Braintrust AIR 彻底改变招聘方式，这是世界上第一个也是唯一的端到端人工智能招聘平台。 Braintrust AIR 经过人类洞察和专有数据的培训，可将招聘时间从数月缩短至数天，立即为您匹配经过预先审查的合格候选人，并为您进行第一轮电话筛选。 Braintrust AIR 受到雀巢、保时捷、Atlassian、高盛和耐克等数百家财富 1000 强企业的信赖，使人才招聘专业人员的效率提高了 100 倍，并为公司节省了数十万美元的招聘成本。
Hireflix
hireflix.com
Hireflix 是最用户友好的单向视频面试平台。实施单向视频面试，同时不失个人风格，在更短的时间内筛选更多候选人，并快速评估候选人简历之外的素质。立即免费注册，并在 5 分钟内启动您的第一次面试。从 Y-Combinator 支持的初创公司到上市公司，Hireflix 深受全球信赖。 - 不再需要安排 - 在更短的时间内增加更多候选人 - 共享录制的面试 - 与您的 ATS 集成 - 出色的候选人体验 通过出色的候选人体验节省时间并更快地招聘
Searchie
searchie.io
Searchie 是创建、组织和共享内容的最灵活、易于使用的解决方案。数字课程、会员网站、辅导等等！
Vocal Video
vocalvideo.com
过去，创建视频推荐的成本高昂且耗时。组织只能处理 DIY 视频、昂贵的代理机构或文本审核的收益递减问题。 Vocal Video 是唯一一个可以轻松收集、编辑和分享制作精美的视频的视频推荐平台。非常适合客户和员工视频，并用于营销、推广活动、内部沟通、销售支持等。 Vocal Video受到数以万计的客户信赖，从ADP、Google、GM等财富500强到早期的电商品牌。
Snaphunt
snaphunt.com
Snaphunt 是一个全球招聘平台，帮助快速发展的公司寻找、吸引和聘用世界上最优秀的人才。我们的算法根据雇主在国家、地区和时区的具体要求以及尖端工具和解决方案立即将雇主与人才进行匹配，以识别他们的下一次招聘并管理他们的招聘流程。只需定义您理想的候选人资料，然后坐下来，让 Snaphunt 完成繁重的工作。合格的人才会被自动邀请申请您的职位，您还可以通过个性化电子邮件与相关人才互动，以提高您的申请率。专为分布式团队设计：将您的招聘支出减少高达 80%，并使用旨在将您的招聘时间减少 72% 的专有工具无缝协作进行招聘。借助 Snaphunt，您可以从超过 400 万求职者的人才库和超过 3 亿名...
VidCruiter
vidcruiter.com
VidCruiter 的 VidInterviewing 是世界上最先进的视频面试平台。我们的系统提供预先录制的实时视频面试，可以根据任何招聘场景进行定制，并帮助各种规模的公司以更快、更经济高效的方式找到更优质的求职者。
Willo
willo.video
利用候选人最喜欢的视频面试平台降低成本并加快招聘流程。无论您是在面试一打还是两千名候选人，Willo 都可以与您一起扩展。对于所有计划，您都可以获得 Willo 专家的 24/7 支持。更好的是，候选人可以按照自己的节奏记录面试，这意味着不再有多时区安排的麻烦或马拉松式的面试日。您将在更短的时间内发现更高质量的候选人，根据他们回答问题的方式轻松筛选他们，而无需再次安排面试。开始使用是免费的——您甚至不需要信用卡——而且我们没有安装费或合同。招聘愉快！
RecRight
recright.com
RecRight 通过直观、一体化的视频招聘工具将招聘带入 21 世纪。您可以在招聘工具中宣布空缺职位、接收申请并对候选人进行评分。录制的视频面试使您有可能看到申请背后的人员并雇用点击的人。毕竟，招聘是关于人际互动的，而不是笔、纸和不露面的申请。
eRecruiter
erecruiter.pl
有效且用户友好的招聘。 eRecruiter 是波兰最受欢迎的招聘管理平台，每天都有数千名招聘人员使用它来寻找工作申请、联系候选人以及与企业合作。该系统还有助于管理候选人的同意条款并解决候选人的新权利。
TurboHire
turbohire.co
TurboHire 是一个综合性招聘自动化平台，旨在解决各种招聘挑战。该工具将自动化和智能集成到招聘流程的每个步骤中。 它专为大批量招聘而定制，优化了短时间内扩展团队的流程。此外，它的采用率很高，并且具有自动化功能。 TurboHire 优先考虑候选人体验，培养从最初参与到入职的候选人关系。该工具通过其安全平台确保多个地点的合规性。 TurboHire 的智能还可以通过 Restful API 集成到用户首选的系统中。该产品包括涵盖端到端招聘的七个重要模块，例如用于寻找被动候选人的对外招聘、用于简化人才筛选的人工智能候选人评分、用于简化面试的自动化安排、用于候选人参与的招聘聊天机器人以及...
ApplicantPro
applicantpro.com
我们帮助公司更好地招聘！在这个竞争激烈且混乱的就业环境中，吸引和雇用最优秀的人才可能是一个挑战！ ApplicantPro 提供可定制的解决方案，以满足您独特的招聘需求！
Phonic
phonic.ai
Phonic 通过语音和视频回答精美、智能的问卷，将调查提升到一个新的水平。更快地获得更好的答案。使用语音而不是文本回答时，受访者给出的反馈长度要长 3 倍，描述性要多 2 倍。观察并倾听用户与产品交互的过程。通过让面试官脱离结构化面试，可以节省时间并扩大您的研究范围。增强您的反馈。开始聆听语气并了解用户的真实感受。声音可以很容易地区分真实的和不诚实的反应。通过以下方式解锁语音见解： 转录 - 数十种受支持的语言，只需几分钟即可转录。情绪分析 - 按情绪排序以查找积极和消极的反应。情绪分类 - 分类为不同的情绪。节奏和能量 - 记录每个回答中的说话能量和语速。
Ducknowl
ducknowl.com
Ducknowl 是一个人才筛选和评估平台，可帮助招聘人员和人才中介机构在几秒钟内识别出最佳候选人。 Ducknowl 使用视频面试、简历筛选、技能评估、人工智能监考和视频消息工具将所有候选人数据收集在一个仪表板中，然后与招聘经理共享。这一过程可以节省安排时间，并防止重影、诱饵、转换和资格不足的申请人。 Ducknowl 面向中小型企业、美国企业和科技公司，帮助雇主、人才中介机构、招聘人员和人力资源部门使招聘流程更快、更顺畅。
BarRaiser
barraiser.com
使用 BarRaiser 实现目标并做出更好的招聘决策。专有的 BarRaiser 招聘平台使招聘人员、招聘经理、人才招聘和人力资源领导者能够利用实时协助、访问带时间标记的面试记录并利用人工智能助手来分析 200 多个数据点，以做出明智的招聘决策。它可以消除招聘过程中的偏见，帮助您摆脱传统的招聘方式，并确保您的组织雇用合适的候选人。 Vimeo、Tata 1mg、Udaan、OLX 和 upGrad 等创新公司相信 BarRaiser 能够将他们的招聘梦想变为现实。