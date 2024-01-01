JobtitlesAI 是一个人工智能驱动的系统，旨在简化和自动化职位分类。其工作原理是将职称分为两大类，即领域（如销售、财务、IT）和职位（包括执行、管理、助理）。 这种区别有助于实体自动进行潜在客户资格认证并有效地对资料进行优先排序。除此之外，它还可用于清理您的客户关系管理 (CRM) 系统并组织工作机会。 JobtitlesAI 的主要功能之一是其机器学习 API，能够理解和排序各种职位。该工具凸显了人工智能和机器学习比传统过滤器和公式更有效地处理人力资源相关数据的潜力。 用户可以使用“IMPORTDATA()”函数方便地应用 JobtitlesAI，对电子表格中的职位进行分类。它还为 HubSpot 用户提供了一个扩展，使他们只需单击一下即可验证其整个 CRM。 此外，用户可以上传包含职位名称列的 CSV 文件并获取合格的文件。 JobtitlesAI 支持多种语言且符合 GDPR，确保用户数据完全匿名。

网站： jobtitlesai.com

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