替代项 - Jitterbit
Firebase
firebase.google.com
Firebase 是 Google 开发的用于创建移动和 Web 应用程序的平台。它最初是一家成立于 2011 年的独立公司。2014 年，谷歌收购了该平台，现在它是他们应用程序开发的旗舰产品。
Postman Web
postman.com
Postman 使 API 开发变得简单。我们的平台提供的工具可简化 API 构建过程的每个步骤并简化协作，以便您可以更快地创建更好的 API。
Retool
retool.com
Retool 是构建内部工具的快速方法。拖放我们的构建块并将它们连接到您的数据库和 API，以立即构建您自己的工具。与 Postgres、REST API、GraphQL、Firebase、Google Sheets 等连接。由开发人员构建，为开发人员服务。受到初创公司和财富 500 强企业的信赖。免费注册。
Zoho Creator
zoho.com
为了你内在的造物主。建造。整合。延长。 工作的未来是数字化的，各种规模的企业都需要快速转型。 Zoho Creator 是一个低代码平台，让您能够快速、安全、无缝地进行转变，无论您的需求和编码专业知识有多复杂。
Supabase
supabase.com
Firebase 的开源替代品。在 2 分钟内创建一个后端。使用 Postgres 数据库、身份验证、即时 API、实时订阅和存储来启动您的项目。
Softr Studio
softr.io
Softr 将您的 Airtable 数据转变为美观且功能强大的网站、网络应用程序或客户端门户。选择一个模板或从头开始。
Draftbit
draftbit.com
全部通过浏览器创建、自定义和启动移动应用程序。包括源代码。
Plasmic
plasmic.app
您的技术堆栈的视觉构建器。创建令人惊叹的视觉内容和页面，将无代码无缝集成到您的代码库中。解锁您的团队并快速发货。
Apigee
google.com
Apigee 是 Google Cloud 的一部分，可帮助领先公司设计、保护和扩展应用程序编程接口 (API)。免费试用 Apigee。
Stoplight
stoplight.io
使用 Stoplight，您可以比其他 API 工具更快地创建 OpenAPI 描述、文档、模拟服务器，而无需在一个集中式平台上具备专业知识。
Quickbase
quickbase.com
释放团队的创造力，快速改进任何流程。了解为什么全球数以千计的最佳企业信任 Quickbase 来连接他们的数据、流程和人员。免费尝试！
BuildFire
buildfire.com
适用于 iOS 和 Android 的最强大的应用程序制作工具 BuildFire 功能强大且易于使用的移动应用程序生成器使您能够以极少的时间和成本创建适用于 iOS 和 Android 的移动应用程序。 简单直观的应用程序构建器 - 无需编码 使用我们的开发者 SDK 构建自定义功能 14 天免费构建。无需信用卡
Kissflow
kissflow.com
最接近问题的人知道如何最好地解决问题。因此，我们通过 Kissflow 为企业领导者提供支持，这是排名第一的数字化工作平台，已被 160 个国家/地区的 10,000 多名客户使用。让您的数字化转型之旅变得智能而简单！
AppMaster
appmaster.io
AppMaster 是新一代无代码平台，用于自动化业务流程并通过代码生成为网络和移动设备构建本机应用程序。
AppsGeyser
appsgeyser.com
创建应用程序并每月赚取高达 1000 美元的被动收入。绝对永久免费。无月费、费用或付费功能。无需编码技能。
Mockaroo
mockaroo.com
免费的测试数据生成器和 API 模拟工具 - Mockaroo 可让您创建自定义 CSV、JSON、SQL 和 Excel 数据集来测试和演示您的软件。
SwaggerHub
swaggerhub.com
加入成千上万使用 SwaggerHub 的开发人员来构建和设计出色的 API。立即注册或登录。
Tray.io
tray.io
Tray.io 是最先进的集成平台，用于连接您日常使用的工具。使用我们的可视化工作流程编辑器轻松简化流程。通过点击或代码进行构建。
SnapLogic
snaplogic.com
SnapLogic 是一家商业软件公司，提供集成平台即服务 (iPaaS) 工具，用于连接云数据源、SaaS 应用程序和本地业务软件应用程序。 SnapLogic 成立于 2006 年，总部位于加利福尼亚州圣马特奥。SnapLogic 由 Informatica Gaurav Dhillon 前首席执行官兼联合创始人领导，并获得了 Andreessen Horowitz、Ignition Partners、Floodgate Fund、Brian McClendon 和 Naval Ravikant 的风险投资。截至 2017 年，该公司已筹集 1.363 亿美元。 2015 年 12 月 1...
Caspio
caspio.com
Caspio 是世界领先的低代码平台，无需编码即可构建在线数据库应用程序。
Mendix
mendix.com
Mendix 是企业用来大规模开发移动和网络应用程序的最快、最简单的低代码平台。访问以了解更多信息并免费试用该平台！
Workato
workato.com
Workato 是 Gartner MQ 的领导者，它不仅仅是一个 iPaaS。它是一个可供业务和 IT 部门使用的智能自动化平台。它支持数千个企业和工作流程用例，因此您可以自动化一切。
Knack
knack.com
十多年来，Knack 一直是无代码领域的先驱，拥有 5000 多家客户，从中小企业到财富 500 强中的最大企业。Knack 使日常创新者能够轻松克服关键的业务挑战。通过利用 Knack 直观的无代码平台和专家构建器网络，团队可以快速构建自定义应用程序来收集和管理数据、自动化流程以及在线移动工作流程。这可以节省您的时间，因为业务构建者可以创建和修改工作流程，并有权解决自己的挑战。 Knack 帮助解决各种功能用例，例如客户和供应商门户、定制 CRM 和项目管理应用程序、LMS 系统、发票和合同管理、物流和供应链、航空公司调度、会员名录和志愿者管理、房地产和租户管理、医疗保健 (HIPAA)、州...
OutSystems
outsystems.com
OutSystems 为全球范围内有远见的组织创建高性能低代码和云原生开发平台。正式成为世界第一的零妥协软件创新平台。我们走吧。
Mobile Roadie
mobileroadie.com
Mobile Roadie 是适用于 iPhone、Android、iPad 和 Mobile Web 的最强大的移动应用程序创建者。在几分钟内构建、托管和创建应用程序。
Rasayel
rasayel.io
Rasayel 是一个客户沟通平台，帮助企业通过 WhatsApp 和其他社交消息渠道向客户销售产品并为其提供支持。功能亮点： - 具有双向消息传递功能的共享团队收件箱 - WhatsApp 聊天机器人 - WhatsApp 广播和批量消息传递 - 开放 API 和 Webhooks - 自动化 - 集成（Shopify、HubSpot、2000 多个带有 Zapier 的应用程序等） - 适用于 iOS 和 Android 的移动应用程序Android Rasayel 快速、可靠且直观。使用 Rasayel 的共享团队收件箱，您可以通过 WhatsApp 管理客户对话，确保高质量的销售对话，...
Backendless
backendless.com
可视化应用程序开发平台，使应用程序构建直观且易于管理，无需任何代码。
elastic.io
elastic.io
基于微服务的混合集成平台，用于跨不同的基于云和本地应用程序、平台和数据库的实时数据同步。
Unlayer
unlayer.com
Unlayer 提供了最简单的方法来以最少的努力设计美观的电子邮件和登陆页面。我们在全球拥有 80,000 多名用户，包括 Airship、Keap、Netflix 和 Fidelity，他们创造的响应式设计让他们的受众爱不释手。 Unlayer 提供 2 种不同的解决方案来满足不同客户的需求；工作室和嵌入。 Unlayer Studio：一款无代码电子邮件生成器，可在几分钟内创建令人惊叹的电子邮件。用户友好的拖放编辑器和 1,000 多个 HTML 电子邮件模板库使设计电子邮件变得轻而易举。上面的樱桃呢？所有电子邮件都可以顺利导出到 11 个电子邮件服务提供商，其中包括 Mailchimp、...
Tadabase
tadabase.io
专为 99% 的人打造的数据库平台，就像 1% 的人一样工作。 使用自定义的无代码数据库可以节省数千美元、时间和咖啡，帮助您轻松扩展业务。