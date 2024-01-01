Jetlink

Jetlink

未安装 WebCatalog Desktop？下载 WebCatalog Desktop

使用 Web 应用

网站：jetlink.io

使用 WebCatalog Desktop 上“Jetlink”的 Mac、Windows、Linux 版桌面应用增强您的体验。

在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用。

无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。

人与企业之间的沟通正在发生永远的变化，消息传递将在今天和未来几年发挥核心作用。社交和移动的融合正在塑造客户的行为和期望。他们现在就在这里问问题。 Jetlink 通过全渠道消息传递和先进的企业聊天机器人为您的企业带来“当下的力量”。我们相信这是商业和客户支持方面的革命。 Jetlink 使您能够在客户所在的地方提供令人愉快的对话式销售和支持体验。 Jetink 定位为 A.I.为客户接触点提供支持的中央通信平台，例如网络聊天、IVR、社交消息应用、Facebook Messenger、Whatsapp、Skype、Slack、Teams 和应用内消息。
目录:
Business
聊天机器人软件

网站： jetlink.io

免责声明：WebCatalog 与“Jetlink”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

替代项

AWS Console

AWS Console

amazon.com

Google Cloud Platform

Google Cloud Platform

google.com

Zendesk

Zendesk

zendesk.com

Intercom

Intercom

intercom.com

Podium

Podium

podium.com

Verizon

Verizon

verizon.com

Tidio

Tidio

tidio.com

Zoho SalesIQ

Zoho SalesIQ

zoho.com

Freshchat

Freshchat

freshchat.com

Brevo

Brevo

brevo.com

Writesonic

Writesonic

writesonic.com

Smartsupp

Smartsupp

smartsupp.com

您可能还会喜欢

Umnico

Umnico

umnico.com

CommBox

CommBox

commbox.io

Chatwee

Chatwee

chatwee.com

Verint

Verint

verint.com

ChatrHub

ChatrHub

chatrhub.com

Hubtype

Hubtype

hubtype.com

SleekFlow

SleekFlow

sleekflow.io

Chatbot Builder AI

Chatbot Builder AI

chatbotbuilder.ai

arabot

arabot

arabot.io

Tiny Talk

Tiny Talk

tinytalk.ai

Ivy.ai

Ivy.ai

ivy.ai

Unifonic

Unifonic

unifonic.com

探索

产品

下载

支持

公司

法律信息

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

我们使用 Cookie 提供和改进我们的网站。使用我们的网站，即表示您同意使用 Cookie。

隐私政策