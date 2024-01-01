替代项 - Jetic
Appsmith
appsmith.com
停止处理数据、寻找完美的 React 库以及从头开始编写所有代码。使用 Appsmith 构建内部工具的速度提高 10 倍。
Hasura Cloud
hasura.io
Hasura 为您提供有关新数据源和现有数据源的即时 GraphQL 和 REST API。将 Hasura 连接到您的数据并在一分钟内获取 API。
Presto API
prestoapi.com
PrestoAPI 是唯一用于生成 REST API 的无代码、基于云的工具之一。它可以让开发人员立即从任何数据源生成 RESTful API，从而消除现代移动、Web 和物联网应用程序的后端开发。
BuildShip
buildship.com
BuildShip 是一个低代码可视化后端构建器，可让您立即交付 API、计划作业、后端云功能。在人工智能的支持下，创建您自己的工作流程节点，连接到任何工具、数据库并为您的应用程序创建可扩展的后端。 BuildShip by Rowy Inc. 得到了顶级投资者的支持，包括 Worklife VC 的 Brianne Kimmel、Guillermo Rauch（Vercel 首席执行官）、Nat Friedman（Github 前首席执行官）、Balaji Srinivasan、AI Grant、Joseph Jacks（OSS Capital）和高管来自 Google、Figma 等。
Syncloop
syncloop.com
Syncloop 是一个可视化 API 开发平台，可帮助开发人员更快、更轻松地创建 API。它支持各种功能，例如基本模块、cron 作业、升级构建、团队协作、包装服务和云环境。 Syncloop 还为共享、专用、企业和本地部署提供不同的定价计划12。 Syncloop 旨在简化 API 调用并简化 REST API 等
Koxy AI
koxy-ai.web.app
Koxy AI 是一个无代码平台，用于构建人工智能驱动的无服务器后端，无需代码和零配置。借助 Koxy AI，您可以获得由全球 35 个边缘地区提供服务的基于云的无服务器后端、具有无限存储空间的 Koxy 数据库（基于 JSON）、拖放式 API 构建器以及超过 80K 个 AI 模型，为您的应用提供支持API。