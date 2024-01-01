替代项 - Jellyfish
OpenProject
openproject.org
OpenProject 是领先的免费开源项目管理软件。作为基于网络的解决方案，它使所有团队成员可以随时随地访问所有项目相关信息。 OpenProject 通过任何选定的项目管理方法（敏捷、传统或混合）在整个生命周期中支持您的项目。该软件有 30 多种语言版本，并且可以在本地和云端使用。它非常适合重视数据隐私、安全和主权的公司。主要功能和用例： - 项目管理 - 项目规划和调度 - 任务管理 - 敏捷看板（scrum 和看板） - 时间和成本跟踪、预算规划 - 会议管理
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow（纽约证券交易所代码：NOW）让世界为每个人提供更好的服务。我们基于云的平台和解决方案可帮助组织数字化和统一，以便他们能够找到更智能、更快、更好的方法来实现工作流程。因此，员工和客户可以更加紧密地联系、更加创新、更加敏捷。我们都可以创造我们想象的未来。世界与 ServiceNow 合作。
SonarCloud
sonarcloud.io
SonarCloud 是 SonarQube 平台的基于云的替代方案，提供持续的代码质量和安全分析服务。 SonarCloud 与流行的版本控制和 CI/CD 平台（例如 GitHub、Bitbucket 和 Azure DevOps）无缝集成。它提供静态代码分析来识别并帮助修复错误和安全漏洞等问题。 SonarCloud 使开发人员能够在其开发环境中收到有关其代码的即时反馈，促进高质量代码标准的维护，并促进软件开发项目持续改进的文化。它有助于开发安全、可靠且可维护的软件。 SonarCloud 对于开源项目是免费的，对于私人项目则作为付费订阅提供，按代码行定价。
Geckoboard
geckoboard.com
Geckoboard 是一款用于构建和共享实时业务仪表板的轻松工具。 Geckoboard 旨在帮助团队领导为其团队和整个组织提供实时数据，它直接与 80 多种不同的工具和服务集成，帮助您提取数据并在几分钟内向其他人展示专业外观的仪表板。无需编码或培训。通过简单的拖放式界面直接在浏览器中构建仪表板，并从无生气的报告和电子表格中提取重要的数字、指标和 KPI。 Geckoboard 使您的关键数据对每个人都更具吸引力，其可视化效果让任何人都能一目了然，并且会自动更新以始终保持最新状态。使用状态指示器突出显示某些指标中值得注意的变化，这些指示器会引起人们对表现高于或低于预期的数字的注意，并通过单击...
GitClear
gitclear.com
代码。学习。重复。下一级软件开发人员指标，由不同于任何其他工具的代码审查工具提供支持。 GitClear 帮助工程团队共同跟踪 Google DORA 统计数据、减少技术债务并加快交付速度。
Planisware
planisware.com
Planisware 是企业项目组合管理 (EPPM) 软件 Planisware V6（以前称为 OPX2）的编辑器，该软件面向多个行业，包括能源、医疗设备、高科技、航空航天和国防、化学品、政府、制药和汽车。 在过去五年中，Planisware 定期接受项目和项目组合管理 (PPM) 领域分析师的审查，例如 Info-Tech Research Group、Gartner、Forrester Research 和欧洲商学院。
Harness
harness.io
Harness Continuous Delivery 是一种软件交付解决方案，可以轻松自动部署、验证和回滚工件。 Harness 使用 AI/ML 来管理、验证和回滚您的部署，因此您不必遭受软件部署的困扰。更快地交付软件，并具有可见性和控制力 借助 Argo CD 即服务和强大且易于使用的管道，消除脚本编写和手动部署。借助 AI/ML 实现自动化金丝雀和蓝/绿部署、高级验证和智能回滚，使您的团队能够更快地交付新功能。勾选由开放策略代理提供支持的企业级安全性、治理和精细控制的所有选项。现在，您可以轻松利用自动化金丝雀和蓝绿部署来实现更快、更安全、更高效的部署。我们负责设置，以便您可以享受到的好...
Code Climate Velocity
codeclimate.com
Code Climate Velocity 是一个软件工程智能平台。从第一天起，Velocity 通过提供数据驱动的工程团队能力、交付、质量、文化、成本和实现关键目标进度的可视性，最大限度地提高大型组织各个级别的工程影响。 Velocity by Code Climate 使用值得信赖且可操作的见解，使工程和 DevOps 团队能够使用单一平台推动变革、提高可预测性并产生业务影响。
Plandek
plandek.com
Plandek 是一个智能分析平台，使技术团队能够更快、更可预测地交付优质软件。 Plandek 使技术团队能够跟踪和推动他们的改进，并与利益相关者分享可理解的 KPI。它的工作原理是从交付团队的工具集中挖掘数据，以提供整个端到端软件交付流程的智能洞察。 Plandek 被 Gartner 和 Forrester 评为价值流管理领域的全球顶级供应商，并被全球企业客户用来提高其软件交付的效率。
Duecode
duecode.io
软件开发的决策顾问。一种衡量技术债务和代码质量的更好的新方法。非常适合工程领导者和非技术经理。
Embold
embold.io
Embold 通过在关键代码问题成为障碍之前发现它们来为开发人员和开发团队提供支持。它是高效分析、诊断、转换和维护软件的完美工具。通过使用 A.I.和机器学习技术，Embold 可以立即确定问题的优先级，提出解决问题的最佳方法，并在必要时重构软件。在当前的 Dev-Ops 堆栈中、在本地或在云端私下或公开运行它。
Kantree
kantree.io
Kantree 是一个真正灵活的工作管理平台，可以释放集体智慧。通过完全控制团队管理项目和流程的方式，Kantree 使您能够充分利用团队成员的才能和领域知识。它帮助他们在可视化、协作且易于使用的软件上组织、计划和管理他们的工作。凭借与电子表格一样的自由度，团队会更加自信并更高效地交付。
Screenful
screenful.com
Screenful 是获取可视化仪表板和自动化团队状态报告的最简单方法，可以让每个利益相关者了解项目状态的最新情况。 Screenful 与 Jira 或 Trello、GitLab 和 Asana 等最常见的任务管理工具集成，并根据您的项目和任务构建报告和见解。它是一个开箱即用的仪表板，用户只需进行最少的设置。借助 Screenful 仪表板，用户可以跟踪团队速度、任务/问题前置时间和周期时间、当前瓶颈等信息，并获得所有项目的高级视图。将其视为您最喜欢的任务管理工具的类固醇仪表板！
LinearB
linearb.io
LinearB 是现代企业软件工程智能 (SEI) 平台的先驱和领导者。全球超过 3,000 名工程领导者相信 LinearB 能够提高团队生产力、改善开发人员体验并以可预测的方式交付关键任务项目。 LinearB 的 SEI+ 平台使团队能够将工程数据的见解转化为强大的工作流程自动化。其结果是可扩展、具有抗变更能力的工程运营，并且能够全面了解业务影响。要了解更多信息，请访问 www.linearb.io
Echoes
echoeshq.com
衡量和传达工程活动。 通过自动化洞察释放您团队的全部潜力。就工程工作的商业价值进行沟通。 Echoes 使工程领导者能够了解工程工作与业务目标的一致性，以及他们的交付是否产生实际的业务影响。
Sedai
sedai.io
Sedai 提供人工智能驱动的云成本优化和性能调整，使 DevOps 和 SRE 团队能够最大限度地节省云成本、改善客户体验并无缝扩展。借助 Sedai，公司可以实现实时、持续的优化，以最少的人为干预来适应持续的变化和增长。 Sedai 使云团队能够通过自主云管理功能增强运营，轻松扩展并最大化投资回报率。
GoRetro
goretro.ai
GoRetro 是一款用户友好、有趣且可定制的敏捷回顾工具，它利用冲刺数据和团队情绪来推动持续改进。来自财富 500 强公司、银行、政府机构和创新初创公司的数千个 Scrum 团队使用 GoRetro 使他们的回顾变得有趣、有吸引力且有效。如何？通过确保您拥有顺畅的会议体验，同时为您提供便利的超能力，以便您可以实现最大程度的参与和参与，所有这些都包含企业级安全性（SOC-2 Type II 和 ISO 27001 认证）。但这还不是全部。通过深度数据集成，我们推动团队持续改进。告别处理无数电子表格和选项卡。从现有工具和之前的冲刺回顾中控制数据，以加快决策速度并成为数据驱动的部门。 GoRetr...
SourceLevel
sourcelevel.io
SourceLevel 是一款 SaaS 产品，可通过使用指标并提供自动代码审查来帮助开发人员、经理、CTO 和所有公司了解其开发流程。这是软件开发的分析。停止猜测，开始做出基于数据的决策。
Snapshot Reviews
snapshot.reviews
Snapshot Reviews 是一个工程管理平台，通过为工程领导者提供对其团队开发进度、个人提供的代码审查以及编写的代码本身的可视化洞察，彻底改变了性能衡量。 Snapshot 从 Jira 和 GitHub 等工程工具中获取实时数据，使软件开发过程更加可视化。通过帮助编纂和衡量进度，它提供了个人和团队之间的透明度和一致性，从而提高了速度、实时数据和工作满意度。快照将日常活动与人工智能支持的公司整体绩效联系起来，将背景和相关性融入到日常工作中，从而培养出绩效更高、更有成就感的工程师。
AnalyticsVerse
analyticsverse.com
AnalyticsVerse 帮助工程团队提高可见性、消除障碍并更快地交付更好的产品。 AnalyticsVerse 的工程智能平台将来自不同开发工具的数据关联起来，并提供有关团队绩效和开发流程优化的可行见解。
OpsLevel
opslevel.com
OpsLevel 是一个内部开发人员门户 (IDP)，使工程团队能够自助提供快速构建和交付高质量软件所需的工具和信息。借助 OpsLevel，开发人员可以在软件生命周期中自助执行关键操作，平台团队可以确保最佳实践和标准从一开始就融入到所有内容中，整个工程组织可以获得他们所需的服务、存储库和集成的可见性，从而充满信心地更快地行动。
Athenian
athenian.com
Athenian 是一个基于数据的工程平台，为工程领导者提供端到端的可见性，以便他们能够了解“原因”，做出有根据的决策，并使团队与公司目标保持一致。 Athenian 使工程领导者能够通过以下方式不断改进： - 深入了解他们的交付流程 - 没有单独的指标 - 来自前工程领导者本身的一流支持
CodeScene
codescene.com
CodeScene 是一个代码分析、可视化和报告工具。交叉参考代码质量、团队动态和交付输出等上下文因素，以获得可操作的见解，从而有效减少技术债务并提供更好的代码质量。我们使软件开发团队能够做出自信的、数据驱动的决策，从而提高性能和开发人员的生产力。 CodeScene 指导开发人员和技术领导者： - 在一个仪表板中获得软件系统的整体概述和演变。 - 根据投资回报确定、确定优先顺序并解决技术债务。 - 使用强大的 CodeHealth™ 指标维护健康的代码库，减少返工时间，将更多时间用于创新。 - 与 Pull Request 和编辑器无缝集成，获得可操作的代码审查和重构建议。 - 为团队设定改...
Uplevel
uplevelteam.com
Uplevel 是工程领导者的整体决策系统。 Uplevel 将先进的机器学习和数据科学应用于工具和协作数据，揭示并解释企业组织有效分配资源、按时交付价值和建立高绩效团队所需的难以找到的信号。我们的科学家在研究、组织科学、数据分析、人工智能和机器学习方面拥有数十年的综合经验（和多个博士学位），可帮助您将信号与噪声分开。最近的创新包括清理和丰富产品数据以推动优先级和一致性；检测复杂的工作、知识孤岛、中断和其他因素以减少瓶颈；以及先进的团队绩效建模，例如可用的深度工作时间和倦怠，以提高开发人员的能力。
Sleuth
sleuth.io
Sleuth 的 Accelerate / DORA 指标跟踪器使经理能够准确了解其软件交付性能，并深入了解瓶颈所在。开发人员喜欢使用 Sleuth，因为它提供了改进指标的所有上下文和功能。 Sleuth 与您的源代码控制、CI、问题跟踪器、功能标记、监控和事件管理集成，以跟踪整个生命周期中的更改 - 从首次提交或问题到生产部署和回滚。
Allstacks
allstacks.com
Allstacks 使用机器学习模型来分析 SDLC 数据，以了解交付风险和工程领导者的预计结果。我们的价值流智能平台可以阐明您所有项目和工具的见解。我们从您的团队已经使用的工具（例如 Jira、GitHub 和 Bitbucket）收集并分析过去的工作数据和行为。开始只需不到两分钟。
Hubbl Diagnostics
hubbl.com
Hubbl Diagnostics 正在通过安全、自动化、机器学习驱动的组织智能为 Salesforce 的成功制定标准。 - 监控健康状况和绩效：立即获得组织的整体视图。 - 提高安全性：查明安全性和合规性风险。 - 解锁生态系统见解：针对行业标准进行基准测试。 - 采取行动：快速识别并解决您的高优先级问题。 - 简化流程：在 Salesforce 内优化您的业务流程。我们的解决方案为最高管理层、Salesforce 管理员、架构师和顾问提供有关任何 Salesforce 组织的最广泛、最可行的见解。解决技术债务、冗余自动化和不断扩大的组织复杂性，更快地获得 Salesforce 投资的最佳...
DevDynamics
devdynamics.ai
DevDynamics 是一个工程分析平台，使工程领导者能够衡量和改进软件开发过程的每个部分。借助 DevDynamics，您可以 - 衡量 - 使用 DORA、SPACE 等指标 了解 - 通过见解和自动生成的报告 改进 - 通过最佳实践模板
Hatica
hatica.io
工程分析可提高开发人员的工作效率——Hatica 为工程团队提供工作可见性仪表板、可操作的见解和有效的工作流程，以提高团队工作效率以及远程和办公室环境中的参与度。永久免费计划可帮助您快速入门。
Waydev
waydev.co
利用工程堆栈中的见解来加快速度，使工程工作与业务优先级保持一致，并提高团队 DORA 指标和 SPACE 框架指标的可见性。