替代项 - Jellyfish

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Harness Continuous Delivery 是一种软件交付解决方案，可以轻松自动部署、验证和回滚工件。 Harness 使用 AI/ML 来管理、验证和回滚您的部署，因此您不必遭受软件部署的困扰。更快地交付软件，并具有可见性和控制力 借助 Argo CD 即服务和强大且易于使用的管道，消除脚本编写和手动部署。借助 AI/ML 实现自动化金丝雀和蓝/绿部署、高级验证和智能回滚，使您的团队能够更快地交付新功能。勾选由开放策略代理提供支持的企业级安全性、治理和精细控制的所有选项。现在，您可以轻松利用自动化金丝雀和蓝绿部署来实现更快、更安全、更高效的部署。我们负责设置，以便您可以享受到的好...