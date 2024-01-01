Jackrabbit Ops

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JackRabbit Ops 是一款人工智能文档软件，可帮助企业高效创建和管理流程文档。它由人工智能提供支持，可在 24 小时内快速准确地生成流程文档。 借助 JackRabbit Ops，企业能够添加来自模板、导入、视频和聊天的数据，以创建训练人工智能的流程。然后，人工智能提供业务流程支持的问题的答案。 此外，人工智能生成的流程可以轻松修改和更新，以创建完美的响应。无需信用卡且无任何废话，企业现在就可以开始使用 JackRabbit Ops 来简化流程文档并将重点转移到行动上。

网站： jackrabbitops.com

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