izi.TRAVEL 是讲故事的开放平台。我们开发基础设施，为遗产机构和其他内容提供商提供免费、开放的移动音频导览技术，并使博物馆和城市的探索对游客和旅行者来说更加鼓舞人心、更加丰富。 在 izi.TRAVEL，我们相信学习的力量。我们创造的技术可以开辟新的发现之路。我们正在帮助博物馆、文化机构和档案中心弥合传统媒体与快速发展的新型数字平台之间的差距，重点关注增强顾客教育体验的音频指南。 使用我们免费的基于网络的故事管理系统，您只需录制并上传您的音频故事，将它们绑定到您选择的位置或网站，并添加任意数量的照片、视频和测验。游客可以通过智能手机上的免费 izi.TRAVEL 应用程序欣赏和分享您的音频指南。

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