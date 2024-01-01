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IVEPOS 是一款免费的 POS（销售点）软件，由 Intuition Systems 专为您的餐厅、零售店、咖啡馆、酒吧、面包店、咖啡店、杂货店、沙龙和水疗中心、洗车店、餐车和比萨店而设计。使用 IVEPOS 销售点系统代替收银机，实时跟踪销售和库存、管理员工和商店、与客户互动并增加收入。移动 POS 系统 - 通过智能手机、平板电脑或 POS 系统进行销售 - 发出打印或电子收据 - 接受多次付款 - 应用折扣和退款 - 跟踪现金动向 - 使用内置摄像头扫描条形码 - 即使离线也能记录销售情况 -连接收据打印机、条形码扫描仪和现金抽屉 - 为员工设置权限 - 从单个帐户管理多个商店和 POS 设备 库存管理 - 实时跟踪库存 - 设置库存水平并接收库存不足通知 - 批量导入和导出库存从/到 CSV 文件 - 管理具有变体的商品 - 转移库存 - 管理来自供应商的库存 销售分析 - 查看收入、平均销售额和利润 - 跟踪销售趋势并及时对变化做出反应 - 确定最畅销的商品和类别 - 跟踪财务并识别差异 - 查看完整的销售历史记录 - 浏览有关付款类型、修改、折扣和税收的报告 - 将销售数据导出到电子表格 CRM 和客户忠诚度 - 建立客户群 - 向客户发送促销信息以增加销售额 - 管理客户信用 -获取客户反馈并改善业务 - 运行忠诚度计划，奖励客户经常性购买 餐厅和酒吧功能 - 连接厨房打印机或 IVEPOS 厨房显示应用程序 - 使用堂食、外卖或送货等就餐选项 - 管理厨房订单票 - 管理餐桌- 拆分账单或合并桌子 - 将厨房订单票发送到多个厨房 - 服务员可以使用 IVEPOS Waiter 应用程序从餐桌上的顾客那里接受订单并发送到厨房 - 接受来自在线食品合作伙伴 Zomato/Uber eats 和 swiggy 的订单 - 高效管理食材并增加利润
目录:
Business
餐厅 POS 系统
零售 POS 系统

网站： ivepos.com

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